Totalna rewolucja w prognozach. Są nowe ostrzeżenia i zapowiedź zmiany pogody

Pogoda zaczyna się zmieniać. Choć w poniedziałek dalej będzie ciepło, a miejscami upalnie, to pojawi się więcej chmur. – Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i zachodzie Polski. Prognozowana suma opadów w trakcie burz to 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie – powiedział Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Upał i burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla 10 województw

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem wydano dla dwóch regionów. Alerty będą obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek w województwach:

dolnośląskim, w powiatach: lubińskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, legnickim, Legnica, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim;

opolskim.

Jednocześnie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem. Żółte alerty obowiązują w dziesięciu województwach:

zachodniopomorskim;

pomorskim, wszędzie, z wyjątkiem powiatów na wschodzie;

wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, kaliskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno;

lubuskiego, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, żarskim, żagańskim, nowosolskim, wschowskim;

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

łódzkim, w powiatach: zduńskowolskim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim, łaskim;

świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatów północnych i północno-wschodnich;

małopolskim.

Prognoza pogody. Od zachodu nadchodzi ochłodzenie

Według prognoz IMGW w najbliższych dniach pogoda będzie bardzo dynamiczna za sprawą kolejnych układów niżowych, które mogą przemieszczać się nad naszą częścią Europy. – Od zachodu do Polski wkracza już front chłodny z masami powietrza polarno-morskiego, które sprowadzą od wtorku niższe temperatury (około 20-25 stopni Celsjusza) i więcej opadów deszczu – przekazał Michał Kowalczuk.

W nocy z poniedziałku na wtorek przelotne opady deszczu oraz burze prognozowane są w pasie od Pomorza, przez centrum, po południe i południowy-wschód. W trakcie burz na południu i południowym wschodzie może spaść do 25 mm deszczu. Termometry pokażą od 12-13 stopni na zachodzie do około 18-19 na południowym wschodzie.

RadioZET.pl/IMGW/PAP