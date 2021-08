Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki – poinformował w poniedziałek po południu premier Mateusz Morawiecki.

Afganistan. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska wyśle do przejętego przez talibów Afganistanu samolot, by ewakuować pozostających tam Polaków oraz Afgańczyków współpracujących z RP. Szef rządu przekazał informację na swoim profilu na Facebooku.

"Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki. Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj" - napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Polska wyśle samolot do Afganistanu. Premier: "Proszę o odpowiedzialność"

W następnej części wpisu zaapelował do polityków, by nie wykorzystywali dramatycznej sytuacji w Afganistanie do nakręcania społecznych emocji. "Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy są związani z Polską na terenie Afganistanu, część z tych z działań musi z oczywistych powodów pozostać niejawna. Proszę o odpowiedzialność" - napisał.

Na lotnisku w Kabulu wciąż panuje chaos, wielu obcokrajowców koczuje w jego rejonie w oczekiwaniu na wyjazd z kraju, w którym władzę w niedzielę, 15 sierpnia, przejęli talibowie. Tego samego dnia prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Wiktoria Nicałek