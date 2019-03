Minister Andruszkiewicz chwali się sukcesem. Ochronił przed cenzurą "Sebizm Osiedlowo-Radykalny"

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Facebook blokuje treści, które zdaniem administratorów serwisu są niezgodne z regulaminem. Użytkownicy mogą się od tej decyzji odwołać. A co, jeśli nie przyniesie to rezultatów? Wówczas z pomocą przychodzi Ministerstwo Cyfryzacji. Użytkownicy mogą zgłaszać do resortu treści, które – ich zdaniem – zostały usunięte bezpodstawnie. Jeszcze w styczniu zachęcał do tego wiceminister Adam Andruszkiewicz, który wśród swoich kompetencji wymienia właśnie doskonałą znajomość social mediów.

- Dzięki znajomości social mediów jestem w stanie rozpropagować ten temat. Dziś wielu Polaków zaczyna i kończy dzień, śledząc portale społecznościowe. To duże pole do manewru. Być może uda się wdrożyć różne usługi ułatwiające życie Polakom np. za pośrednictwem social mediów - mówił w styczniu w wywiadzie dla "SE".

Sukces Adama Andruszkiewicza

Dwa miesiące później Andruszkiewicz – oczywiście za pośrednictwem mediów społecznościowych – poinformował o pierwszym sukcesie. „Z pomocą punktu kontaktowego stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji udało się cofnąć blokadę jednego z profili satyrycznych na Facebooku. Wolność w internecie to dla nas najwyższa wartość” – oświadczył dumnie Andruszkiewicz na Twitterze.

Satyryczny profil, o którym pisze minister, to „Sebizm Osiedlowo-Radykalny". W bogatej historii wpisów profilu znajdziemy takie komentarze jak: „Ptaszki ćwierkają, że posłanka Szajbus-Bajbus też nie jest mile widziana przez Grzesia na listach do Jewroparlamentu” (post został w środę usunięty) czy „8 marca w piątek feministki zablokują na 2 godziny najważniejsze rondo w Warszawie. (…) A potem będzie kwik i gigantyczne zdziwienie, jak usłyszą parę słów prawdy o swoim popier…nym pomyśle organizowania takiej hucpy w piątkowym szczycie komunikacyjnym od zwykłych, wku…nych ludzi. I pier….nie na stronach na fejsbuku, że ludzie ich nie lubią”.

Dlaczego resort uważa, że treści prezentowane na stronie są odpowiednie? Zwróciliśmy się do Ministerstwa Cyfryzacji o komentarz w tej sprawie, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

A co na to sami przedstawiciele profilu „Sebizm Osiedlowo-Radykalny"? Zdecydowanie odcinają się od ministra Andruszkiewicza. „No to fejm do…any. Do bulu. Z góry jednak zaznaczamy, i za to Nas lubicie - nie popieramy oficjalnie żadnej partii, a po prostu sercem jesteśmy po prawej stronie. A to, że Pan minister się ładnie ogrzeje medialnie, to było do przewidzenia. Więc łatkę pisobolszewików można sobie wsadzić. Niekoniecznie w buty (pisownia oryginalna - red.)” – czytamy na profilu.

