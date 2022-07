Nauka zdalna wróci po wakacjach? Wiceszef MEiN stawia sprawę jasno

Czy uczniowie wrócą 1 września do nauki w trybie zdalnym? Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski wskazał, że nie są przewidywane dodatkowe obostrzenia w życiu publicznym, więc nie widzi powodu, by w tej chwili rozważać jakiś wariant zamykania szkół.

Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski był pytany w TV Republika o ewentualny scenariusz powrotu do nauki zdalnej we wrześniu lub październiku w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Od kilku tygodni w Polsce rośnie liczba pozytywnych wyników testów na COVID-19.

Nauka zdalna wróci jesienią?

– Dziś Ministerstwo Zdrowia wyraźnie mówi, że koronawirus mutuje. Jest to już zupełnie inna jego postać, zdecydowanie łagodniejsza niż odmiany, które były kilka, czy kilkanaście miesięcy temu. Nie przewidujemy żadnych dodatkowych obostrzeń w życiu publicznym. Nie widzę więc żadnego powodu, by w tej chwili rozważać jakiś wariant zamykania szkół i przechodzenia do nauki zdalnej – stwierdził wiceminister edukacji i nauki.

– Mam nadzieję, że to już nie nastąpi i epidemia nie będzie na tyle groźna, aby trzeba było wprowadzać jakieś restrykcje w życiu publicznym, w tym także w edukacji – zaznaczył.

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach

Wiceszef MEiN odniósł się też do pytań o dzieci i młodzież ukraińską w polskich szkołach i przedszkolach w nowym roku szkolnym. – Jak duża liczba dzieci będzie w naszym systemie? To będzie zależało od tego, jak będą przebiegały działania wojenne – powiedział.

– Zdajemy sobie sprawę, że duża część uczniów ukraińskich funkcjonowała w systemie ukraińskim, korzystała z nauczania zdalnego, które oferowało ministerstwo ukraińskie. Chcemy, aby ta możliwość nadal funkcjonowała. Utrzymamy przepis, który mówi o tym, że rodzic lub opiekun zadeklaruje, że dziecko będzie w systemie ukraińskim, nie będzie spełniać obowiązku szkolnego w polskiej szkole – wyjaśnił.

RadioZET.pl/PAP/TV Republika