Tragedia nad Bałtykiem. Utonęły cztery osoby, a jedna jest poszukiwana

Pomorskie. Jak przekazał, w Kątach Rybackich utonął w sobotę 50-latek, natomiast w Krynicy Morskiej morze zabrało 59-letniego obywatela Ukrainy. Mimo podjętej przez służby akcji ratowniczej zmarł także 53-latek z Warszawy, którego wyciągnięto z Bałtyku przy plaży na Wyspie Sobieszewskiej.

"Mężczyźni ci kąpali się przy czerwonej fladze, wywieszonej wczoraj ze względu na wysoką falę" - zaznaczył podinsp. Stęplewski.

Pomorskie. Utonęły 4 osoby, a jedna jest poszukiwana

Jak dodał, do tragedii doszło także w Pucku, gdzie utonął 19-latek. "Wciąż trwają poszukiwania 21-latka, który w sobotę poszedł kąpać się w morzu w Jastrzębiej Górze"- powiedział.

Służby przypominają, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

Przestrzegają także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku oraz stosować się do poleceń ratownika.

RadioZET.pl/ PAP