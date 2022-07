Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Winnicę w środkowej części Ukrainy. Zginęły co najmniej 23 osoby, w tym troje dzieci. Media podają, że jedna z rakiet trafiła w centrum handlowe.

Do co najmniej 23 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Winnicy w środkowej Ukrainie. Rannych jest co najmniej 90 osób. Wcześniej informowano o dwóch zabitych, w tym małym dziecku.

- Na miejscu zginęła między innymi matka z kilkumiesięcznym dzieckiem - rakieta spadła tuż obok niej, gdy szła na spacer z wózkiem - dowiedział się specjalny wysłannik Radia ZET w Ukrainie Miłosz Gocłowski.

W centrum Winnicy uderzyły – według wstępnych ustaleń – trzy rakiety. Celem był budynek biurowy, zniszczone zostały również budynki mieszkalne i Dom Oficerów. W wyniku ataku zapaliło się kilkadziesiąt samochodów. - Rosyjski atak rakietowy na Winnicę to akt terroryzmu - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez AFP.

Atak rakietowy na Winnicę. Co najmniej 23 osoby nie żyją

Jak podaje NEXTA, jedna z rakiet trafiła w centrum handlowe. Na nagraniach widać poważne zniszczenia i kłęby czarnego dymu. Wideo opublikował szef ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

Kolejne nagranie w sieci udostępnił prezydent Zełenski. Widać na nim zniszczony budynek w centrum miasta. Łącznie około 90 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł po ataku.

RadioZET.pl/PAP/AFP