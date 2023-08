Gdzie jest ciało Prigożyna? Media: znaleziono jego telefon

Jewgienij Prigożyn miał być jedną z 10 osób na pokładzie prywatnego odrzutowca, który w środę po południu rozbił się w obwodzie twerskim na północ od Moskwy. Zginęła cała 3-osobowa załoga i wszyscy pasażerowie.

Korespondent telewizji Al Jazeera, który był na miejscu katastrofy, przekazał, że znaleziono telefon należący do szefa Grupy Wagnera. - Do tej pory zespół dochodzeniowy nie potwierdził, czy odnaleziono ciało Prigożyna ani, czy zginął on w katastrofie – mówił reporter stacji Amine Derghami. Oficjalnie Kreml poinformował tylko, że Prigożyn był na liście pasażerów samolotu, z których nikt nie przeżył.

Katastrofa samolotu Prigożyna. Media: znaleziono jego telefon

Z kolei serwis MSK1.ru podał w czwartek, że ciało Jewgienija Prigożyna zostało przewiezione do obwodowego biura badań kryminalistycznych w Twerze. Powołano się przy tym na źródło w miejscowym zakładzie pogrzebowym.

Z kolei serwis Fontanka.ru dotarł do osób, które widziały moment katastrofy. - Podniosłem głowę i zobaczyłem samolot, a nad nim biały dym. Jedno skrzydło odleciało na bok. (...) Silniki pracowały przez kilka sekund - mówił Witalij Stiepanowicz, jeden ze świadków.

Do tej pory władze rosyjskie nie poinformowały o przyczynach katastrofy. W sieci pojawia się wiele spekulacji i prawdopodobnych dowodów, że maszyna mogła zostać zestrzelona przez armię.