Horror w domu spokojnej starości. "Odnaleziono zwęglone ciała"

W czwartek 2 listopada około godziny 23 w domu spokojnej starości przy ulicy Balžio w Wilnie na Litwie doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń. Z uwagi na bardzo duże zadymienie w budynku podjęto decyzję o ewakuacji 36 pensjonariuszy. W akcji gaśniczej brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Do działań zadysponowano również pogotowie ratunkowe oraz policję.

Strażacy we współpracy z pracownikami placówki oraz ratownikami medycznymi i policjantami prowadzili ewakuację schorowanych osób. "Pensjonariuszy przewożono na wózkach inwalidzkich oraz niesiono" - relacjonuje BNS. Kilka osób podtruło się dymem i uzyskało pomoc medyczną na miejscu. "Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala" - dodaje BNS.

W trakcie ewakuacji prowadzona była również akcja gaśnicza w budynku. Strażakom tuż przed północą udało się zlokalizować pożar. Niestety w trakcie przeszukania pomieszczenia dokonano tragicznego odkrycia. "Odnaleziono zwęglone ciała dwóch mężczyzn" - opisuje BNS.

Śmiertelny pożar w domu spokojnej starości. Nie żyją dwie osoby

Udało się ustalić, że odnalezione zwęglone ciała mężczyzn należały do dwóch 63-letnich pensjonariuszy placówki. Mężczyźni mieszkali wspólnie w pokoju, jeden z nich poruszał się na wózku.- To dla nas katastrofa - skomentował w rozmowie z reporterami BNS Petras Jurgilas, dyrektor placówki, w której doszło do pożaru. Jego zdaniem, przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa.

Ewakuowane osoby zostały przetransportowane w piątek rano do innego ośrodka. Służby prowadzą dochodzenie, które ma ustalić przyczynę pożaru oraz śmierci dwóch mężczyzn.

Źródło: Radio ZET/BNS