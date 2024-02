Rosyjska armia odnalazła na terytorium kraju maszynę latającą, wyglądem nieco przypominającą dron. Rosjanie przyznali, że do tej pory nie spotkali się z tego typu bronią. Po sieci krąży zdjęcie tajemniczego urządzenia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rosję, tamtejsi inżynierowie po przeanalizowaniu budowy maszyny mieli stwierdzić, że przybyła do Rosji z Ukrainy. Eksperci uważają, że może być to dron kamikadze, a więc pierwszy ukraiński dron z silnikiem odrzutowym.

Siły Zbrojne Ukrainy wykorzystały nową broń? Ma być odpowiedzią na rosyjskie drony

Siły Zbrojne Ukrainy informowały już o tym, że testują działanie broni, która może okazać się przełomowa. Wiele wskazuje na to, że owe testy przebiegły pomyślnie. Pierwszy dron z silnikiem odrzutowym, nazywany również dronem kamikadze najprawdopodobniej przekroczył granicę Ukrainy i wylądował na terytorium Rosji – tak wynika z informacji krążących w rosyjskich mediach społecznościowych.

Zobacz również: Rosjanie zbudowali "car-pociąg". Ponad 2100 wagonów i 30 km długości

Wykorzystywanie dronów w walce z wrogiem staje się coraz popularniejsze. Wszystko przez to, że w porównaniu z tradycyjnymi pociskami są bardziej skuteczne. Potrafią bowiem zlikwidować nawet ciężko opancerzony sprzęt. Ukraiński dron kamikadze wyposażony w silnik odrzutowy ma być odpowiedzią na używane już od jakiegoś czasu przez Rosję irańskie uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne Shahedy-238.

Ukraińskie drony miały zostać wyposażone w niemieckie silnik. Rosjanie mieli przeanalizować sprzęt

Jak informuje portal Interia Geekweek, Ukraińcy mieli użyć pierwszych sztuk dronów kamikadze z silnikiem odrzutowym w boju. Obie maszyny miały dotrzeć do terytorium Rosji, ale nie sięgnąć celów wyznaczonych przez SZU. Rosjanie po analizie maszyn uznali, że te zostały wyposażone w niemieckie silniki odrzutowe JetCat P400-PRO, a ich konstrukcja przypomina pocisk manewrujący.

Media podkreślają, że nie ma pewności, czy maszyna latająca, której zdjęcie krąży w rosyjskich mediach społecznościowych, rzeczywiście jest ukraińskim dronem kamikadze wyposażonym w silnik odrzutowy. SZU miały bowiem testować w ostatnim czasie wiele nowych rozwiązań odrzutowych.

Źródło: Radio ZET/Interia Geekweek/WP Tech