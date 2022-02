Dwie waloryzacje w 2022 w projekcie ustawy. Rząd szykuje się na inflację 10 procent

Jeśli rząd przeprowadzi waloryzację emerytur zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenia wzrosłyby o 5,7 procent – znacznie mniej, niż wyniosła inflacja. Oznaczałoby to, że seniorzy by zbiednieli. Rząd zamierza więc przyjąć wyższy wskaźnik waloryzacji. Pojawił się też pomysł przyznania dodatkowej podwyżki, jeśli inflacja przekroczy 10 procent.

Emerytury wzrosną od marca 2022 roku – wciąż nie wiadomo jednak, o ile. Rząd zwleka z ogłoszeniem wskaźnika waloryzacji, zdając sobie sprawę, że literalne wypełnienie przepisów oznaczać będzie przyznanie emerytom i rencistom podwyżek znacznie niższych od inflacji.

Wskaźnik waloryzacji po wprowadzeniu odpowiednich danych do wzoru wyniósłby około 5,7 procent. Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego wyliczył dla RadioZET.pl, że żeby emeryci nie stracili, waloryzacja musiałaby wynosić około 9 procent. Rząd zdaje sobie sprawę z tej rozbieżności i zamierza dać seniorom wyższą niż zapisaną w przepisach podwyżkę. A w razie inflacyjnej katastrofy – nawet dwie.

Dwie waloryzacje emerytur w 2022 roku? Wszystko zależeć ma od wysokości inflacji

Przyjęcie wskaźnika waloryzacji na poziomie 5,7 procent spowodowałoby, że emerytura minimalna wzrosłaby z 1250,88 zł brutto do 1322,18 zł brutto, czyli o 71,30 zł. Taka podwyżka w rzeczywistości byłaby jednak obniżką, gdyż z powodu inflacji za tak podwyższone świadczenie w 2022 roku można byłoby kupić mniej, niż za niższą emeryturę minimalną rok wcześniej.

GUS podał, że w grudniu 2021 inflacja liczona rok do roku wyniosła 8,6 procent. Inflacja emerycka, uwzględniająca odmienny koszyk produktów i usług, była niższa, co ma wpływ na wyznaczony zgodnie z przepisami wskaźnik waloryzacji. Uwzględnia on wzrost cen oraz tempo wzrostu wynagrodzeń.

Zgodnie z zapowiedziami minister rodziny Marleny Maląg waloryzacja może wynieść 7 procent. Decyzja o pokaźniejszej podwyżce ma być według „Faktu” ogłoszona 11 lutego 2022. Gazeta dotarła także do innych rewelacji dotyczących rozważanych podwyżek świadczeń.

W rządzie dyskutowano nad pomysłem powrotu do waloryzowania emerytur dwa razy w roku. Eksperci wskazali, że taki przepis już funkcjonował i że „rząd powinien go przywrócić”. W projekcie ustawy, który ma być już gotowy, zapisano że warunkiem drugiej podwyżki byłoby przekroczenie przez inflację w pierwszym półroczu poziomu 10 procent.

