Premier niechcący zdradził, ile podrożeje prąd. Ogromna podwyżka

Każde gospodarstwo domowe zapłaci za pierwsze 2000 kWh zużytej energii elektrycznej ceny gwarantowane, ustalone na poziomie taryf z 2021 roku. - To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie – zapewnił Mateusz Morawiecki, zdradzając przy tym, ile będzie kosztował prąd w 2023 roku.