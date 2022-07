Wszyscy zapłacimy za wakacje kredytowe? Banki liczą straty

Wakacje kredytowe to zgodnie z wyliczeniami ustawodawcy koszt 12 mld zł, który poniosą instytucje finansowe. Kredytobiorcy nie będą musieli spłacać rat łącznie przez 8 miesięcy, o które wydłuży się czas kredytowania. Związek Banków Polskich wskazał na wady obowiązującej od piątku 19 lipca ulgi dla kredytobiorców.

Wakacje kredytowe. Koszty nie tylko dla banków

Wakacje kredytowe polegają na możliwości zawieszenia spłaty rat przez kredytobiorców łącznie na 8 miesięcy (4 miesiące w bieżącym roku, 4 w przyszłym). Banki udostępniły już swoim klientom wnioski o wakacje kredytowe, które można złożyć zarówno w placówce, jak i online.

O ile kredytobiorcy tymczasowo będą mogli odpocząć od spłaty rekordowo wysokich przez podwyżkę stóp procentowych rat, o tyle banki zmuszone będą szukać oszczędności. Sektor liczy straty w miliardach.

- To wyzwanie dla banków. Ulgi dla kredytobiorców będą musiały być współfinansowane przez innych klientów banków. Już na etapie prac nad ustawą sugerowaliśmy, by wakacje kredytowe były ukierunkowane na udzielanie pomocy tym, którzy tego potrzebują – skomentował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Związek Banków Polskich nie ma wątpliwości, że za wakacje kredytowe zapłacimy wszyscy. - Ustawa premiuje nawet zamożnych kredytobiorców kosztem deponentów, którzy otrzymają niższe oprocentowanie lokat. Koszty wakacji kredytowych poniosą także inni kredytobiorcy i współwłaściciele polskich banków, czyli 950 tys. udziałowców. Mowa także o milionach emerytów i uczestnikach funduszy inwestycyjnych - podał prezes ZBP.

mBank wyliczył, że strata poniesiona z tytułu wakacji kredytowych wyniesie nawet 1,4 mld zł. Bank spodziewa się, że wynik netto grupy w tym okresie będzie ujemny, a jego właściciel, czyli Commerzbank ma „rozważyć podjęcie kroków prawnych w związku z programem wakacji kredytowych, który przysługuje wszystkim kredytobiorcom niezależnie od ich sytuacji finansowej”.

Banki, choć deklarują gotowość do wejścia w życie nowych przepisów, to są sceptyczne względem tej reformy. Z opublikowanego w „Monitorze Bankowym” sondażu przeprowadzonym w środowisku bankowym, jasno wynika, że większość placówek za największe obciążenia dla sektora uważa wakacje kredytowe.

fot. ZBP

W ocenie 79 proc. badanych wpływ powszechnych wakacji kredytowych na kondycję polskiego sektora bankowego będzie negatywny.

Co na to rząd? Jarosław Kaczyński nazwał wakacje kredytowe „podatkiem dla banków”, który jego zdaniem jest do udźwignięcia. Podobnego zdania jest premier Mateusz Morawiecki.

- System bankowy wytrzyma wakacje kredytowe. Znam banki od podszewki, nie można słuchać narzekań banków w tej sprawie - mówił premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News.

RadioZET.pl