Bezpartyjni Samorządowcy: program wyborczy i gospodarczy 2023

Wybory parlamentarne to czas obietnic składanych przez polityków ze wszystkich stron sceny politycznej. W wyścigu wyborczym udział biorą także Bezpartyjni Samorządowcy, którzy, choć nie utożsamiają się z żadną partią, to podobnie jak inne ugrupowania mają swój program gospodarczy. Oto plan tej siły politycznej na reformy m.in. podatkowe i socjalne.

Bezpartyjni Samorządowcy. Podwyżki i bon edukacyjny

W programie gospodarczym czytamy o potrzebie wzmocnienia sektora edukacyjnego. Wśród postulatów Bezpartyjnych Samorządowców wymienić należy: darmowe obiady w szkołach, bon edukacyjny (100 złotych miesięcznie na ucznia) i wyższe pensje dla nauczycieli. Nie podano jednak konkretnej informacji na temat podwyżek.

„Adekwatne do zadań wynagrodzenie nauczycieli jest w stanie zapewnić im godny standard życia oraz poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, która będzie należycie doceniona. Wyższe zarobki nauczycieli mogą przyciągnąć lepszych kandydatów i podnieść prestiż zawodu. Przywrócenie szacunku do zawodu nauczyciela i zapewnienie im godnej pensji to cel, który ma znaczący wpływ na rozwój i edukację dzieci. (…) Zapewnienie nauczycielom godnej pensji oraz szacunku dla ich pracy przyczynia się do zwiększenia ich motywacji i zaangażowania w pracę, co z kolei znacząco wpływa na jakość nauczania i wyniki edukacyjne dzieci – czytamy w programie.

Rewolucja w podatkach. Program Bezpartyjnych Samorządowców

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości z podatku do kwoty 85,5 tys. zł zwolniono młodych pracowników do 26. roku życia. Z czasem pojawiły się jednak głosy, iż zerowy PIT nie obejmuje m.in. młodych przedsiębiorców. Problem ten likwidują Bezpartyjni Samorządowcy, którzy zabronowali zerowy PIT dla wszystkich, bez względu na wiek. Dochód z pracy nie byłby wedle tej reformy objęty podatkiem dochodowym.

W programie czytamy, że dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wynagrodzenia wyższe o ok. 15 proc. każdego miesiąca. „Nie z jałmużny państwa, nie na koszt pracodawcy, ale z własnych, ciężko zarobionych i wypracowanych pieniędzy! Tak radykalne uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie podatku dochodowego, uwolni energię polskich przedsiębiorców. Po wprowadzeniu PIT zero staniemy się jednym z najbardziej atrakcyjnych, o ile nie najatrakcyjniejszym miejscem do pracy w Europie” – zachęcają Bezpartyjni Samorządowcy.

Co zatem z dochodami lokalnych władz? Samorządy dostałyby w zamian udział w dochodach państwa z podatku od towarów i usług, co miałoby wypełnić lukę po zerowym podatku dochodowym.

Nie tylko 500 plus. Plan Bezpartyjnych Samorządowców na dzietność

W programie czytamy o potrzebie ułatwienia kobietom podjęcia decyzji o potomstwie. W jaki sposób? Wśród obietnic pojawiła się informacja o rozbudowaniu programów socjalnych, poprawie sytuacji na rynku pracy i zmianę polityki mieszkaniowej. Niewykluczone, że pojawią się też nowe ulgi podatkowe dla rodzin.

Bezpartyjni Samorządowcy chcą, by matki mogły zachować zasiłek macierzyński u pracodawcy, jeśli w trakcie tego urlopu zatrudniona zdecyduje się na powrót do pracy. Program przewiduje także ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zdecydują się, we współpracy z samorządami, na zorganizowanie miejsc opieki nad dziećmi przy swoich firmach.

Bezpartyjni samorządowcy mają też znaleźć pieniądze na tworzenie miejsc opieki dla dzieci dla instytucji publicznych, np. uniwersytetów.