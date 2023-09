Darmowa komunikacja dla uczniów, stypendium dla studentów. Program wyborczy Lewicy a edukacja

„Zamiast wkuwania na pamięć znajdą się umiejętności analizy, krytycznego i twórczego myślenia oraz pracy w grupie” – to jedno z założeń programu wyborczego Lewicy dotyczące edukacji. Gdyby ta partia wygrała wybory w programach różnych przedmiotów szkolnych znajdą się elementy:

edukacji obywatelskiej, obejmującej elementy wiedzy o rynku pracy i prawach pracowniczych,

edukacji zdrowotnej, w tym wiedzy o seksualności, zdrowiu psychicznym, zdrowym trybie życia i odżywianiu oraz profilaktyce chorób zakaźnych,

edukacji klimatycznej,

podstaw cyberbezpieczeństwa.

Program wyborczy Lewicy. Co zmieni się dla uczniów?

Lewica zaznacza, że podstawy programowe będą współtworzone i zatwierdzane przez zespoły specjalistów wskazanych przez oświatowe związki zawodowe i uczelnie publiczne. Szkoły publiczne miałyby mocniej współpracować z trzecim sektorem i lokalną społecznością, a zajęcia dodatkowe w liceach czy technikach opiniowałby samorząd szkolny.

Tworzenie spółdzielni uczniowskich i powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, który koordynowałby ochronę interesów uczniów i uczennic – to kolejne plany Lewicy po wygranych wyborach parlamentarnych 2023. W programie wyborczym partia obiecuje też szkolenia antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla nauczycieli i uczniów, szybkie i anonimowe zgłaszanie przypadków przemocy w szkołach przy pomocy aplikacji mobilnej i wsparcie psychologiczne od przedszkola do końca edukacji. Edukacja psychospołeczna i bezpośrednie wsparcie miałyby obejmować także rodziców uczniów.

„Zatrzymamy falę odejść uczniów do szkół niepublicznych” – zapowiada Lewica i zapewnia, że każda osoba ucząca się otrzyma niezbędną pomoc edukacyjną w szkole publicznej tak, by nie musiała korzystać z korepetycji.

Program wyborczy Lewicy. Podwyżki dla nauczycieli

Program wyborczy Lewicy zakłada także:

bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów, także w szkołach średnich.,

czytnik ebooków wraz z abonamentem na książki i czasopisma dla każdego ucznia,

rozszerzoną bazę bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych online,

bezpłatny, ciepły, pełnowartościowy obiad, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych, dla uczniów szkół podstawowych

bezpłatne przejazdy komunikacją lokalną, a w czasie ferii zimowych i wakacji bezpłatne przejazdy transportem publicznym w całej Polsce dla uczniów.

Lewica po wyborach chce uaktualnić podręczniki w szkołach branżowych i technikach, zapewnić tym placówkom sprzęt, narzędzia, maszyny, a kadrze – szkolenia. Osoby odbywające praktyki w ramach nauki zawodu miałyby otrzymywać wynagrodzenie.

Wyprowadzenie religii ze szkół, a co za tym idzie dzięki zaoszczędzonemu miejscu wprowadzenie jednozmianowości w szkołach – to kolejny postulat Lewicy. Partia gwarantuje też podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym o co najmniej 20 proc. w pierwszym roku od początku nowej kadencji parlamentu. Wynagrodzenia nauczycieli miałyby być finansowane wprost z budżetu państwa.

Program wyborczy Lewicy. Co dla uczelni?

Wzrost wynagrodzeń Lewica zapowiada także na uczelniach. Podwyżki mają dotyczyć w pierwszej kolejności adiunktów, asystentów i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. Partia chce także zwiększyć nakłady na badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB i przenieść nacisk z grantowego i konkursowego systemu finansowania uczelni i badań na rzecz wyższego finansowania działalności statutowej. Aby odciążyć naukowców z obowiązków biurokratycznych, Lewica obiecuje wzmocnić pion administracyjny w szkołach wyższych.

Według programu wyborczego Lewicy w gremiach decyzyjnych uczelni powinno być też więcej osób do 35. roku życia. „Zadbamy o należytą ochronę i wsparcie dla kobiet na uczelniach. Będziemy dążyć do osiągnięcia parytetu płci w szkołach doktorskich i we władzach uczelni i ich jednostek” – zapewnia w programie wyborczym Lewica i obiecuje poprawić ochronę przed molestowaniem seksualnym i dyskryminacją ze względu na płeć. W planach jest też stworzenie większej liczby żłobków i przedszkoli przy uczelniach dla rodzin pracujących lub studiujących na uczelni.

„Osoby do 26. roku życia, które kontynuują swoją edukację, zostaną objęte powszechnym programem stypendialnym - 1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studiach". To jedna z propozycji z programu wyborczego Lewicy. Partia zapowiada też budowę i modernizację akademików, a także utworzenie dodatkowych stołówek, obiektów sportowych i bibliotek.