Można obliczyć swoją przyszłą emeryturę. ZUS udostępnił kalkulator

ZUS opublikował kalkulator przyszłych emerytur. „Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobom, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku” – czytamy w komunikacie.

Można obliczyć swoją emeryturę. Kalkulator ZUS

Kalkulator udostępniony przez ZUS umożliwia wyliczenie emerytury zarówno przyszłym, jak i obecnym seniorom, którzy nie mają jeszcze przyznanego świadczenia emerytalnego.

fot. zus

"Nowy kalkulator to dodatkowe narzędzie, które pomaga w podjęciu świadomej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej" - podał ZUS.

Warto nadmienić, że osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują, mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT zarobków do kwoty 85,5 tys. zł. Jeśli kobiety w wieku co najmniej 60 lat i mężczyźni co najmniej 65-letni w 2022 roku pracowali, a płatnik potrącał im zaliczki na PIT, w zeznaniu rocznym za miniony rok mogą skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot podatku. Termin rozliczenia się ze skarbówką mija 2 maja.

RadioZET.pl/ZUS