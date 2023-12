Najpiękniejsze prezenty prosto z Pomorza Zachodniego!

Coraz częściej zwracamy uwagę na ich pochodzenie, jednak kiedy słyszymy hasło „produkty regionalne”, od razu przychodzą nam na myśl wędliny, sery czy tradycyjne wypieki. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jednak „regionalne” mogą też być autorskie produkty powstające w bliskiej nam okolicy, idealnie nadające się na prezent dla małych i dużych. Jak nieoczywiste na pierwszy rzut oka, czy zaskakujące mogą to być rzeczy, przekonamy się, śledząc inicjatywę Pomorza Zachodniego.

Aby ułatwić stworzenie przedświątecznej listy podarków, Pomorze Zachodnie przygotowało coś specjalnego. W ramach akcji „Pomorze Zachodnie najlepsze na prezent”, każdy może poznać wyjątkowe produkty i usługi z regionu, które spełnią marzenia, zapadając w pamięć na długo. Dzięki temu wytwory lokalnych przedsiębiorców mogą ruszyć w Polskę i świat udowadniając, jak wyjątkowe i jakościowe propozycje tworzone są w Zachodniopomorskim,

– Innowacyjność i kreatywność regionalnych przedsiębiorców udowadnia, że są oni najlepszymi ambasadorami Pomorza Zachodniego. Chcemy wspierać działania naszych firm, nawet tych najmniejszych. Tym razem pokazujemy przedsiębiorstwa, które tworzą wyjątkowe rzeczy i doświadczenia, idealne na prezent bez względu na okazję – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Regionalność znaczy jakość

W ramach lokalnego konkursu dla MMŚP wyłoniono aż 20 firm reprezentujących najróżniejsze branże, z czego wybrano pięciu zwycięzców, których historie pojawiać się będą na antenie Radia Zet aż do świąt.

Jednym z nich jest Kołderkovelove czyli pochodząca ze Szczecina, kraftowa firma produkująca kołdry i produkty obciążeniowe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Mottem firmy jest tworzenie najwyższej jakości produktów, które poprawiają samopoczucie, wpływają na lepszą koncentrację i pomagają w zaburzeniach snu. Choć pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl w zimowym okresie, może być otulająca nas, ciepła kołdra, to do konkursu na najlepszy prezent zgłosili wyjątkową huśtawkę dla najmłodszych.

Kokon Huśtawka Lew – zapewnia wyjątkowe doznania sensoryczne, a unikalny design w formie zwierzaków sprawia, że to praktyczne miejsce do wypoczynku i jednocześnie estetyczny element wnętrza – mówi Joanna Bylińska z firmy KOŁDERKOWELOVE.

Kokon Lewto idealna propozycja dla osób ceniących oryginalność i dbałość o szczegóły. Dziecku przynosi relaks i spokój oraz tworzy dla niego wyjątkowy kącik do odpoczynku. Dodajmy, że produkt jest szyty ręcznie na Pomorzu Zachodnim, z najwyższą starannością wykonanie i dbałością o piękne kolory.

Więcej informacji o tym oraz innych produktach marki można znaleźć na stronie: www.kolderkowelove.pl

Kolejną zwycięską propozycją na prezent są wegańskie kosmetyki od Ministerstwa Dobrego Mydła. To niewielka, ale prężnie rozwijająca się, rodzinna manufaktura założona w Kamieniu Pomorskim. Jak sami mówią o sobie, dobre surowce, dobre rzemiosło i ciężka praca - to nasz tajny plan na sukces.

A jakie są ich produkty? Pięknie pachną, a swoją elegancką prostotą przyciągają wzrok, sprawiając, że kąpiel staje się prawdziwą przyjemnością. Naturalne, wegańskie kosmetyki i mydła do delikatnego mycia dłoni i ciała. Tworzone są na podstawie autorskich receptur, według zasad tradycyjnego rzemiosła mydlarskiego.

Do ich przygotowania wykorzystywane są najlepsze, dostępne na rynku surowce – oleje i masła roślinne, glinki, zioła, aromaty i olejki eteryczne – zdradza Urszula Ośmiałowska z Ministerstwa Dobrego Mydła. – Nasze kostki mydlane polecamy dorosłym i dzieciom, alergikom i lubiącym porządne drapanie. Każdy znajdzie mydło idealne dla siebie!

Więcej informacji o tym oraz innych produktach marki można znaleźć na stronie: www.ministerstwodobregomydla.pl

W prezentowym zestawieniu nie mogło zabraknąć czegoś dla naszych czworonożnych przyjaciół. Firma Rexproduct tworząca w regionie niepowtarzalne rzeczy, łączy miłość do zwierząt z wygodą i dbałością o szczegóły. Stawiają na zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne.

Buda Pethome to idealne schronienie i baza do odpoczynku dla psa czy kota. Wykonana jest z recyklingowanych plastikowych butelek, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne, do tego jest mega designerska i pasuje do każdego wnętrza – wyjaśnia Marcin Pawluk z firmy REXPRODUCT.

Przy jej produkcji nadawane jest drugie życie plastikowi, który zalega na Ziemi. Budy zrobione są z recyklingowanych plastikowych butelek – na 1kg materiału potrzebnego do produkcji bud Pethome wykorzystywane jest powtórnie aż 35 plastikowych 1,5 L butelek!

Więcej informacji o tym oraz innych produktach marki można znaleźć na stronie: www.rexproduct.com

Nie mogło zabraknąć prezentowej klasyki, ale w wyjątkowym wydaniu. Portfel, przygotowywany ręcznie w szczecińskiej manufakturze kaletniczej młodej projektantki z Saileath.

Pelikan – to portfel zaprojektowany w autorskiej idei One For Life – to ideał dla wszystkich ceniących lokalność, ponadczasowy styl czy wygodę użytkowania. Pomieści: do 6 kart, 4 wizytówki, banknoty i kilka drobnych przedmiotów. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez problemu możemy go nosić w marynarce, a także zmieści się w niewielkich kieszeniach czy torebkach.

Portfel jest zaprojektowany i szyty ręcznie tradycyjnymi technikami ze skór garbowanych roślinnie. Dla utrzymania doskonałej formy, do każdego portfela dołączany jest zestaw naprawczo-pielęgnacyjny, lniany woreczek zapewniający ochronę, zależy mi na tym by produkty służyły na lata. Nie chcę przyczyniać się do wytwarzania kolejnych jednorazowych przedmiotów zaśmiecających naszą planetę – wyjaśnia Karolina Nowaczewska ze szczecińskiej firmy SAILEATH.

Więcej informacji o tym oraz innych produktach marki można znaleźć na stronie: www.saileath.com

Wśród laureatów znalazł się też kreatywny prezent z przekąsem dla wszystkich fanów podróży. Jeśli często latacie samolotami, gdzie każdy kilogram nadbagażu ma znaczenie, to spodoba wam się „oszustka” marki Foonka. Skąd taka nazwa? Jej sekret zdradza Małgorzata Dziembaj z firmy FOONKA – Poszewka podróżna „oszustka” po wypełnieniu mniejszymi rzeczami, takimi jak bielizna, koszulki, czy ręcznik, staje się wygodną poduszką w kształcie rogala. W sam raz do pociągu lub samolotu, jako dodatkowy i przy okazji nieodpłatny bagaż.

Produkt uszyty jest ze ścinków przepikowanych tkanin pozostałych z produkcji pledów, a dzięki wyjątkowym wzorom tkanin, każda poszewka „Oszustka” marki Foonka jest inna. Taki sposób pozyskiwania materiałów jest rozwiązaniem nie tylko kreatywnym, ale również zgodnym z wyznawaną przez firmę zasadą less-waste.

Jest innowacyjnym i nieszablonowym rozwiązaniem, które pozwala trochę zagrać na nosie liniom lotniczym z ich sposobami na ograniczenie ilości darmowego bagażu. Jest to produkt uniwersalny, odpowiedni dla każdego bez względu na wiek.

Więcej informacji o tym oraz innych produktach marki można znaleźć na stronie: www.foonka.store

Oprócz pięciu zwycięzców wśród finalistów znajdziemy m.in. ciekawą propozycję dla całej rodziny czyli lokalną grę planszową „Guldeny Księcia Bogusława”, coś dla tych, którzy cenią sobie los planety czyli customizowane ekodoniczki od Navikuli, naturalne kosmetyki przygotowane przez Clochee. Są też uniwersalne klasyki, jak aromatyczne świece od Hoca Candle, KUBEK z autorskiej pracowni ceramicznej Kasi Kamrowskiej czy skarpetki z lokalnymi motywami, zamknięte w puszce stylizowanej na Paprykarz Szczeciński Town Shop. Nie zabrakło też designerskich projektów np. z metalu od marki Sajki, plakatów nawiązujących do miast od Wydawnictwa West Pomerania, czy romantycznej propozycji dla par – Rowerowych randek. Dla miłośników podróży BOHOMAZY przygotowały autorski projekt kolorowych nerek. W nowym roku przyda się także planner „Celownik”, który pozwoli zaplanować drogę do spełnienia najskrytszych marzeń. Wśród finałowych propozycji na prezent nie mogło zabraknąć lokalnych propozycji dla miłośników dobrych smaków – Qualia Caffe proponuje kawę Szczeciński Sztos 7.0, a do tego idealnie będzie pasowała Szczecińska Krówka przygotowywana wg. tradycyjnych receptur. Jeśli wolicie przekąski z mniejszą ilością cukru, idealnie sprawdzą się granole od Wikk.ME w zestawieniu z herbatkami od Ayursofia.

Najlepsze prezenty? Z Pomorza Zachodniego!

Niezwykłe rzeczy powstają najpierw w naszych głowach, potem nabierają wyraźniejszych kształtów, a wreszcie trafiają do produkcji. Ludzie, którzy stoją za ich powstaniem to prekursorzy odważnie zmieniający rzeczywistość wokół nas. Dzięki takim osobom Pomorze Zachodnie nie tylko jest rozpoznawalne z uwagi na walory turystyczne, ale także poprzez nietuzinkowe i wyróżniające się na rynku produkty, które już podczas zbliżających się świąt znajdą się pod choinkami w całym kraju, przynosząc radość i uśmiech na wielu twarzach.

