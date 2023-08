Obawy potwierdziły się. „Przez rządowy program ceny rosły już od grudnia”

Pierwsze Mieszkanie to program, który ruszył w lipcu br. Jednym z jego założeń jest tzw. bezpieczny kredyt, zakładający dopłaty z pieniędzy publicznych tak, by oprocentowanie dla klienta nie przekraczało 2 proc. Jeszcze przed wdrożeniem tego programu eksperci ds. rynku nieruchomości alarmowali, że zwiększenie popytu na kredyty przełoży się na ceny mieszkań. Z danych ZBP wywnioskować można, iż obawy te były uzasadnione.

Kredyt 2 proc. a ceny mieszkań. Niepokojące dane ZBP

Długo oczekiwany wzrost zainteresowania kredytami odnotowano już w pierwszym kwartale roku. Kolejne miesiące przyniosły dalsze wzrosty: w drugim kwartale 2023 r. udzielono 30 798 kredytów mieszkaniowych, czyli o 40,19 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost o 51,22 proc. zanotowano również w odniesieniu do wartości zawartych umów.

ZBP dodał, że na wzrost popytu na kredyty wpłynął nie tylko rządowy program, lecz także m.in. działania Rady Polityki Pieniężnej, która od września 2022 r. utrzymuje stopę referencyjną NBP na stabilnym poziomie – 6,75 proc., co w efekcie pozwoliło obniżyć WIBOR 3M do poziomu 6,90 proc. na koniec drugiego kwartału. Ponadto KNF obniżyła wysokość buforu dla badania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, z poziomu 5 proc. do 2,5 proc., dzięki czemu więcej osób ma szanse na kredyt.

Po pierwszym miesiącu funkcjonowania programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” podjęto dyskusję na temat ewentualnego wpływu rządowego programu na wzrost cen mieszkań. Pierwsze transakcje finansowane tym kredytem przypadają dopiero na lipiec 2023 roku, jednak podjęta analiza zmian cen ofertowych na rynku mieszkaniowym pokazuje, że im bliżej uruchomienia programu, tym bardziej widoczny był jego wpływ na ceny ofertowe. ZBP

Związek podał, że od połowy grudnia 2022 r., czyli od momentu ogłoszenia programu, ofertowe ceny mieszkań rosły. W okresie od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 roku wzrost cen ofertowych w Warszawie przekroczył poziom 10 proc.