Wonga Pay podbija rynek płatności odroczonych. Kupujesz teraz, płacisz nawet za 45 dni!

Trend ten zmienił sposób, w jaki konsumenci podchodzą do swoich finansów i wydatków, a na rynku pojawia się coraz więcej innowacyjnych rozwiązań – takich jak Wonga Pay, aplikacja mobilna, z którą wszystkie wydatki można spłacić później.

Ostatnie trzy lata przyniosły gwałtowny wzrost popularności usług BNPL (ang. buy now, pay later), która umożliwia nabycie produktów i usług, a płatność za nie odłożyć w czasie. Dla wielu osób takie rozwiązanie znacznie ułatwia także codzienne zarządzanie finansami. Stąd oferta odroczonej płatności kartą z możliwością spłaty całości lub rozłożenia zobowiązania na mniejsze raty.

Jednoznaczne statystyki – chcemy płacić później

Polacy w Polsce są jednymi z najczęstszych użytkowników płatności odroczonych BNPL w Europie, razem ze Szwedami i Włochami. Raport "European Retail Banking Radar 2023" wykazuje, że 64% polskich konsumentów skorzystało z usług BNPL lub rozłożenia płatności na raty. Te usługi są szczególnie popularne podczas zakupów online, zwłaszcza w przypadku elektroniki, wyposażenia wnętrz i mody.

Za co Polacy polubili odroczone płatności?

Wynika to z kilku aspektów. Po pierwsze, korzystanie z usług typu BNPL jest znacznie prostsze niż wzięcie kredytu gotówkowego czy złożenie wniosku o kartę kredytową. Przykładowo w Wonga Pay wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mobilnej, by odłożyć płatność nawet do 45 dni za darmo lub rozłożyć ją na raty.

Drugim plusem jest minimalizacja formalności. Mało kto lubi tracić czas (a tym bardziej brać wolne w pracy) na pójście do placówki, czekanie w kolejce i ręczne podpisywanie dokumentów. Tymczasem odroczenie płatności odbywa się błyskawicznie i wygodnie. Po prostu płacisz za swoje zakupy przy użyciu aplikacji do płatności odroczonych lub fizycznej karty, a termin spłaty zostaje automatycznie przesunięty na wcześniej ustalony czas.

Dzięki temu można spokojnie skupić się na zakupach i cieszyć się swoimi nowymi produktami, nie martwiąc się o natychmiastowe wydatki. To zdecydowanie ułatwia życie, zwłaszcza jeśli nie lubisz załatwiać spraw w tradycyjny sposób.

Wonga Pay – kupujesz teraz, płacisz później

Dotychczas utożsamialiśmy usługę kup teraz, zapłać później z pojedynczymi zakupami online lub stacjonarnie. Tego typu usługi były domeną dużych sieci sklepów czy wiodących platform zajmujących się sprzedażą internetową. Okazuje się jednak, że z odroczonego terminu płatności można korzystać także na co dzień.

Zamiast korzystać z kilku rozwiązań i pilnować płatności u wielu operatorów, wygodniejszym rozwiązaniem może być jedna aplikacja, a także jedna karta, która działa w systemie płatności odroczonych.

Masz nawet do 45 dni na spłatę

Właśnie na takich zasadach działa aplikacja Wonga Pay, czyli jedno konto, za pośrednictwem którego płacisz – czy to zbliżeniowo telefonem, czy też kartą Visa. W ramach dostępnego limitu możesz dokonywać transakcji stacjonarnie i online, a nawet wypłacać gotówkę z dowolnego bankomatu w Polsce. Koszt takiej wypłaty to 3 zł.

Saldo na bieżąco obserwujesz w aplikacji i dokładnie wiesz, ile musisz zapłacić, a także w jakim terminie. Ponadto masz możliwość wyboru pomiędzy spłatą w całości całej kwoty (za 0 zł nawet do 45 dni) lub opcji ratalnej (5 rat z RRSO 130,46%).

