- Przypomnę nieszczęsne zachowania pana prezydenta Dudy z czasów kampanii, kiedy puszczał oko do antyszczepionkowców. Co prawda nawrócił się na szczepionkę podobno, ale wrażenie niekonsekwencji i małej wiarygodności pewnie pozostało w społeczeństwie – dodaje były prezydent.

"Jesteśmy w stanie zrobić to w sposób spektakularny"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy sam się zaszczepi, jej gość odpowiada: - Dopóki nie będzie wiadomo czy tego rodzaju ozdrowieńcy, do których się zaliczam, będą mieli w ogóle prawo do zaszczepienia się, to trudno się deklarować. Szczepienie przed kamerami? Komorowski podkreśla, że wszyscy byli prezydenci są w stanie zrobić to w sposób „spektakularny”, żeby promować taką postawę.

Dopytywany o samopoczucie po przejściu koronawirusa komentuje, że było to m.in. „bardzo masywne zapalenie płuc”. - Już jest dobrze, mogę chodzić na spacery, nie za intensywne, ale są. Jakoś funkcjonuję, w miarę normalnie – mówi Komorowski w rozmowie z Lubecką.

Święta Bronisława Komorowskiego? - Zgodnie z przepisami, spędziliśmy je w takim składzie, w którym mieszkamy tu nad Czarną Hańczą – z moją mamą, żoną i dojechała do nas tylko dwójka dzieci. Reszta będzie przyjeżdżała na wymianę – zdradza były prezydent. Podkreśla, że to jego drugie Święta, które nie były normalne. - Pierwsze były w okresie stanu wojennego, gdy siedziałem w obozie internowania. No nie były to normalne Święta, rodzinne. A zawsze, przez kilkadziesiąt lat spędzaliśmy Święta wszyscy razem – komentuje Gość Radia ZET.

Godzina policyjna? "Dobrze, że premier odwołał, ale to niepoważne zachowanie. Robią dziwne sztuki, wprowadzają chaos prawny"

- Jeśli rząd jest niekonsekwentny, to przynajmniej niech obywatele wykażą więcej konsekwencji i rozsądku – mówi Gość Radia ZET Bronisław Komorowski, pytany o godzinę policyjną w Sylwestra, która nie będzie jednak wprowadzona. - Raz wprowadza się godzinę policyjną rozporządzeniem a drugi raz odwołuje się i mówi, że to tylko apel. Rozsądni ludzie powinni pamiętać, że noc sylwestrowa, to może być okazja do zakażenia. Ludzie muszą się pilnować i uważać – apeluje była głowa państwa.

Zdaniem Gościa Radia ZET rząd robi „jakieś dziwne sztuki z kolejnymi ustawami dot. epidemii”. - Jedne prezydent podpisuje a rząd nie ogłasza, potem poprawiają a dziś mamy klasyczną odsłonę tego chaosu. Wszyscy rozsądni mówili, że wprowadzenie godziny policyjnej jest sprzeczne z konstytucją – mówi Bronisław Komorowski. Jego zdaniem zachowanie premiera jest „niepoważne”, dodaje jednak: - Ale dobrze, że odwołał coś, co byłoby niekonstytucyjne i prawdopodobnie i tak nieprzestrzegane przez obywateli. - Dobrze, że odwołał, źle, że stworzyli chaos prawny – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Były prezydent uważa, że uproszczeniem byłoby wprowadzenie istniejącej ustawy o stanach nadzwyczajnych.

- Największym wygranym 2020 roku i zyskującym na poparciu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i sondażowym jest pan Hołownia. Nie tylko przetrwał niełatwy okres po wyborach, ale ugruntowuje swoją pozycję jako środowisko umiarkowanie konserwatywne – mówi były prezydent w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Jego zdaniem środowisko Szymona Hołowni „może stanowić alternatywę dla wyborców umiarkowanie konserwatywnych, którzy z braku laku głosowali na Zjednoczoną Prawicę”. Konkurencja też dla PO? – Też – ocenia Bronisław Komorowski. - Wiążę nadzieję z przesunięciem na scenie politycznej, nadzieję na to, że ulegnie na tyle poważnej przebudowie, że PiS straci władzę – mówi gość Beaty Lubeckiej. Komorowski uważa, że opozycji brakuje środowiska, które byłoby jednoznacznie umiarkowane, ale konserwatywne i ten segment właśnie się dobudowuje.

Oferta PO? "Na oferty jest jeszcze trochę czasu"

Pytany o ofertę PO dla Polaków, były członek Platformy Obywatelskiej odpowiada, że „na oferty jest jeszcze trochę czasu”. - W zasadzie żadne środowisko nie mówi dziś o programie, z którym pójdzie do wyborów – dodaje. Jego zdaniem polityczni konkurenci mogliby np. „ukraść” pomysły.

- Wielokrotnie namawiałem PO na powrót do korzeni. Korzenie i źródła sukcesów Platformy to było posiadanie 2 wyrazistych skrzydeł: lewicująco-liberalnego i konserwatywnego. Dziś konserwatywne zanikło – komentuje Gość Radia ZET. - Namawiałem PO na wystąpienie w obronie kompromisu aborcyjnego, przeciwstawienie się zapędom z obu stron – podkreśla były prezydent. Jego zdaniem obrona kompromisu aborcyjnego wydawała się „najrozsądniejsza i najbardziej pasująca do twarzy Platformy, która to formacja miała wielkie sukcesy polityczne, gdy zachowywała się jak partia centrum a nie z przechyłem na lewo”.

Były prezydent o Francji i szczepionkach: Taki urok życia, byle nikt nikogo nie oszukiwał

UE mogła kupić dodatkowych 500 mln dawek szczepionek, ale sprzeciwił się Paryż? - Przypomniałbym, że prezydent Duda, zaproszony przez prezydenta Trumpa obiecywał, sugerował, że jako Polska dostaniemy amerykańską szczepionkę na preferencyjnych zasadach – odpowiada Gość Radia ZET. Dodaje, że „oprócz względów bezpieczeństwa obywateli UE są jeszcze interesy partykularne”. - Często bywa tak, że ktoś zarabia na nieszczęściu. W Polsce były to słynne respiratory – komentuje. - Takie rzeczy się dzieją i dla mnie to niedobre, nieładne, ale liczy się skutek. UE nie kupiła złych szczepionek, tylko dobre, które trafiają do wszystkich krajów – mówi były prezydent. Dodaje, że „taki jest urok życia, byle nikt nikogo nie oszukiwał”.

"Chyba tylko wariat może zgodzić się na współpracę"

- WSI można było zlikwidować na tej zasadzie, że można było rozdzielić strukturę kontrwywiadu od wywiadu. Zresztą to proponowałem. Jeśli się uważało, że coś trzeba istotnie zmienić. Niestety zwyciężyła opcja Macierewicza – zniszczenia polskiego wywiadu wojskowego. Polska do dziś nie odbudowała potencjału służby polskiego wywiadu wojskowego. I powiem więcej – nigdy, w moim przekonaniu, za mojego życia już nie odbuduje. Jeżeli się ujawniło agenturę to chyba tylko wariat może zgodzić się na współpracę – mówi Bronisław Komorowski.

Postanowienia noworoczne? - Wyjść ze skutków zapalenia płuc. To dla mnie w tej chwili najważniejsze. Siedzę tu, nad Czarną Hańczą. Jest tu bardzo pięknie i miło, ale trochę to jest izolacja – komentuje Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA