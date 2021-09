- Jeszcze nie dostaliśmy oficjalnego wniosku, który trafił do TSUE. Po otrzymaniu dokumentu będziemy odnosić się do niego, korzystając ze swoich praw procesowych – zapowiada w Radiu ZET szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

To komentarz do działań Komisji Europejskiej, która zwróciła się do TSUE z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar finansowych. Za co? Za niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał Polsce zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Jakiś czas temu wysłaliśmy wyjaśnienia, być może aktualny stan wychodzi z pewnego niezrozumienia systemu, który w Polsce funkcjonuje – mówi minister. Dworczyk dodaje, że w wyjaśnieniach, które Polska wysłała, znalazła się m.in. informacja o tym, że „wszystko wskazuje na to, iż w ramach prac legislacyjnych ta Izba będzie zlikwidowana”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, kiedy przestanie działać, Gość Radia ZET odpowiada, że to zależy od ustawodawcy. - To decyzje polityczne i ten proces legislacyjny na pewno będzie w najbliższych miesiącach miał miejsce – zapowiada szef KPRM, ale zaznacza jednocześnie, że w Kancelarii Premiera nie powstaje żaden projekt dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. - Są stosowne instytucje, które się tym zajmują. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, czy projekt będzie rządowy czy parlamentarny – komentuje polityk.

Dworczyk: Będziemy kontynuować naszą asertywną politykę

Pytany o to, czy Polska zamierza zmienić swoją politykę w ramach UE, Gość Radia ZET odpowiada: - Będziemy kontynuować naszą politykę, w której jesteśmy asertywni, zabiegając o polskie interesy. Zaznacza, że na pewno nie będzie żadnej zmiany tej zasadniczej linii.

Dymisja? - Tego rodzaju informacji na temat roszad, czy to w klubie, czy to w Sejmie, czy w rządzie jest sporo i ja się raczej plotkami nie zajmuję – komentuje Michał Dworczyk. Dodaje, że jest „gotowy do pracy na każdym odcinku, na którym kierownictwo uzna, że akurat powinniśmy działać”. - Ze spokojem podchodzę do tego rodzaju plotek i raczej się nimi nie zajmuję – mówi minister.

Szef KPRM: Zmiany w naturalny sposób muszą się odbyć

Dopytywany o rekonstrukcję rządu, szef Kancelarii Premiera odpowiada, że „nie jest przewidywana głęboka rekonstrukcja”. - Wiemy od dawna, że minister Kurtyka chce odejść, wiemy, że nie ma ministra rozwoju. Zmiany w sposób naturalny muszą się odbyć – ocenia Dworczyk. Kamil Bortniczuk nowym ministrem sportu? - Nie wiem, żeby takie decyzje zapadły. Te decyzje są decyzjami koalicyjnymi – dodaje. Poza tym, jego zdaniem Ministerstwo Sportu bardzo dobrze funkcjonuje pod skrzydłami wicepremiera Piotra Glińskiego.

Michał Dworczyk o szczepieniach: Osiągnęliśmy sufit, który będzie bardzo trudno przełamać

- Dorośli Polacy są sceptycznie nastawieni do szczepień. Są tylko 2 metody: edukacja, czyli długofalowy projekt zmierzający do zmiany postaw społecznych lub wprowadzenie przymusu szczepień, ale my nie chcemy tego robić – mówi Michał Dworczyk w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem pełnomocnika rządu ds. szczepień „osiągnęliśmy pewien sufit, który będzie bardzo trudno przełamać”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to czy i ewentualnie kiedy szczepienia będą płatne, jej gość odpowiada, że „są różnego rodzaju propozycje i jedną z nich jest kwestia wprowadzenia odpłatności”. - Ale żadnych decyzji rządu nie ma – podkreśla Dworczyk. Dopytywany o odporność stadną, polityk komentuje, że „nie ma żadnych danych, które mówią, że odporność stadna nabywana jest po zaszczepieniu 70 proc., 80 proc. czy 60 proc. [społeczeństwa – red.]”. - Takiej granicy nie ma – zaznacza.

"Jestem przekonany, że nikt świadomie nie zaprosiłby pracownika KGB"

Agent KGB na Forum Ekonomicznym w Karpaczu? - Sprawa do wyjaśnienia, ale przez organizatorów Forum. To nie jest rządowe przedsięwzięcie. To pytanie do organizatorów kto i dlaczego zostaje tam zaproszony – komentuje szef Kancelarii Premiera. - Jestem przekonany, że świadomie nikt pracownika KGB nie zaprosiłby do Karpacza – dodaje minister.

Wyciek kolejnych maili? - Konsekwentnie powtarzamy, że nie będziemy komentować żadnych informacji, które są publikowane na stronie, która powstała w ramach przestępczych, hakerskich działań – mówi Gość Radia ZET. Minister dodaje, że „większość polityków funkcjonujących w rządzie używa zarówno maila służbowego, jak i prywatnego, jak i komunikatorów”. - Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To powszechny standard w dzisiejszym świecie – dodaje.

Zmiana ordynacji wyborczej? - Nic nie wiem na temat tego, żeby trwały prace nad nowelizacją ordynacji wyborczej. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza – trwają prace nad innymi projektami ustaw, które są proponowane przez jego środowisko - mówi Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA