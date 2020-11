Olga Semeniuk zapowiada pomoc dla branży hotelarskiej

Olga Semeniuk podkreśla, że projekt rozporządzenia nie zawiera w sobie informacji dotyczących zamykania stoków, ale wszystko zależy od Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Dziś zapadnie ze strony GIS decyzja dotycząca wypracowanych przez ostatnie 4 tygodnie protokołów – zapowiada. Rezerwacja wizyty na stoku online? - Jest to jeden z wariantów, który jest rozpatrywany – komentuje wiceminister. Dodaje, że premier Gowin i minister Gut-Mostowy przeprowadzili wczoraj szereg konsultacji z hotelarzami, właścicielami wypożyczalni nart i samorządowcami.

Pytana o zamknięte hotele i pensjonaty, Olga Semeniuk odpowiada, że „korekta może być wtedy, kiedy będziemy mieli 100 dni solidarności i doczekamy czasu szczepionki”. - Na ten moment najważniejsze jest utrzymanie epidemii pod kontrolą – komentuje Gość Radia ZET. - Na pewno taka pomoc, chociażby dla branży hotelarskiej, będzie kierowana – zapowiada wiceminister rozwoju.

Semeniuk o zatrzymaniu fotoreporterki: Będę broniła policji. To opozycja eskaluje konflikt

- Jesteśmy w wyjątkowym czasie pandemii i każdy podlega tym samym prawom. Podczas masowych spotkań policja musi doprowadzić do odpowiedniego ładu i porządku – mówi Gość Radia ZET Olga Semeniuk, pytana o zatrzymanie fotoreporterki podczas demonstracji Strajku Kobiet. - Na pewno zdarzają się indywidualne przypadki, w których są zatrzymywane te osoby, które nie powinny. Ale jeżeli mamy dążyć do stwierdzenia, że policja nadużywa swoich kompetencji, to ja będę broniła policji – dodaje wiceminister rozwoju. Jej zdaniem to opozycja bardzo często eskaluje konflikt. - Nie wiem, jakie miała konkretne intencje [fotoreporterka – red.] i co chciała przekazać, ale część społeczeństwa dąży, żeby pokazać policję jako służby, które są bardzo złe i nadużywają swojego prawa – komentuje Olga Semeniuk.

- Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i te branże będą zamknięte, to pomoc będzie kontynuowana także w grudniu – zapowiada wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o branżę gastronomiczną. – Dziś kolejny raz będziemy rozmawiali z gastronomią o modyfikacji, regulacji związanej z czynszami. Chodzi o dopłaty do czynszu – dodaje.

Pytana o niedziele handlowe w grudniu, wiceminister odpowiada, że są dwa warianty. – Krótszy to uwolnienie trzeciej niedzieli handlowej w grudniu a dłuższy wariant jest do końca pandemii – tłumaczy Semeniuk i zaznacza, że pomysły te „muszą się spotkać z aklamacją ze strony Rady Dialogu Społecznego a aklamacji na ten moment nie ma”. - Czekamy aż strona społeczna dogada się między sobą – dodaje wiceminister.

"Zostało skierowanych ponad 80 mln złotych w ramach pomocy i odkupienia kwiatów ciętych"

Rekompensaty za niesprzedane kwiaty przez zamknięcie cmentarzy? - Ponad 80 mln złotych zostało skierowane w ramach pomocy i odkupienia kwiatów ciętych – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem Olgi Semeniuk branża na tym nie ucierpiała. - Cmentarze zostały otwarte po świętach, ludzie zaczęli się dzielić i w sposób odpowiedzialny kierować się na cmentarze – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

- Ochrona prawa życia nie podlega dyskusji, ale rozumiem również weto składane przez szerokie środowiska tych kobiet – mówi Olga Semeniuk, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o Strajk Kobiet. - Mam tylko jedną prośbę do strajkujących, żeby strajk i prawo weta wniosły do internetu a nie na ulice. Zagrażają same sobie i narażają innych – apeluje wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Semeniuk jeszcze raz podkreśla, że rozumie „środowisko kobiet, które wetują orzeczenie TK” i dodaje: - Ale bardzo proszę o konstruktywny dialog w sieci, pozbawiony wszelakich wulgaryzmów. Gość Radia ZET zaznacza, że nie chodzi o podsycanie emocji, ale o konstruktywną rozmowę.

"Byłabym nieodpowiedzialna, gdybym mówiła, że otworzymy baseny za 2-3 tygodnie"

Zamknięte baseny i Aquaparki? - W tym tygodniu będę odbywała spotkanie z parkami wodnymi. W marcu transmisja pozioma wirusa była na poziomie 13-15 proc. Dziś mamy powyżej 65 proc. O ile w samym basenie, chlorze pewnie zakażenie jest trudne, o tyle w szatniach czy kolejkach to już jest możliwe – komentuje Gość Radia ZET. - Byłabym nieodpowiedzialna, gdybym wybiegała w przyszłość i mówiła, że na pewno otworzymy Aquaparki czy baseny za 2 czy 3 tygodnie – dodaje.

