Komentuje w ten sposób interwencję prezydenta ws. zamykania stoków, o której mówił wicepremier Gowin na antenie Polsatu. - Mówię to z przykrą konstatacją, że nie jest chyba na tyle dojrzały, żeby zdawał sobie sprawę, jak ważna jest teraz sytuacja i jak wiele zależy od głowy państwa – ocenia polityk PO. Jego zdaniem prezydent, zamiast zająć się wyciągami narciarskimi, powinien interweniować w wielu, bardzo ważnych sprawach: protestu kobiet, koronawirusa, zamykania gastronomii, szantażu polskim wetem. - Widzimy dojmujący brak obecności, nie ma wystąpień, nie ma politycznego pomysłu – komentuje Schetyna.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy będzie gdzieś szusował w tym roku, były szef Platformy odpowiada, że nie ma takiej możliwości. - Restrykcje, niebezpieczeństwo, które wynikałoby z obecności na stokach, na wyciągach jest zbyt duże, żeby ryzykować – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem zbliżające się ferie to „ważny moment i ważna jest społeczna mobilizacja, żeby te ferie nie były rozsiewnikiem następnych etapów pandemii”.

Grzegorz Schetyna o policji: Po interwencji Kaczyńskiego nastąpiło przełamanie. Powinna przeprosić za haniebne zachowanie

- Trzeba zmienić zasady funkcjonowania policji. Policja powinna też przeprosić za to, co się stało. Wszyscy to widzieli, mają jednoznaczne zdanie a policja jest w jakiejś innej rzeczywistości – mówi Gość Radia ZET, były szef MSWiA Grzegorz Schetyna, pytany o policję, która spryskała gazem posłankę KO Barbarę Nowacką. - To trochę tak, jak w USA – wszyscy wiedzą, kto wygrał wybory oprócz tego, który je przegrał – dodaje polityk PO. Zdaniem Schetyny jest to zachowanie „haniebne”, którego w żaden sposób nie można usprawiedliwić.

Polityk uważa, że w policji nastąpiło „przełamanie”. - Widzieliśmy, jak policja zachowywała się podczas pierwszych protestów – była przyjazna, otwarta. Kobiety protestowały w sposób normalny. Dużo uśmiechów i pozdrowień ze strony policjantów i policjantek. Potem nastąpiło to przełamanie – analizuje Gość Radia ZET i dodaje, że w tej sprawie interweniował Jarosław Kaczyński, po marszu na Żoliborz.

- Mam wrażenie, że parlamentarzyści rozwścieczają interweniujących policjantów, bo ta agresja, z którą się spotykają jest ponadstandardowa – mówi Schetyna. Podkreśla, że cokolwiek nie działoby się podczas interwencji poselskiej – nie ma usprawiedliwienia dla takich działań. - Jestem zdumiony, że przełożeni tych policjantów idą w zaparte, ale może wierzą, że na zawsze będzie rządził PiS i że na zawsze będą podlegać Kamińskiemu i Kaczyńskiemu. Chcę im powiedzieć, że tak nie będzie. Każdy z nich będzie odpowiedzialny za decyzje i zachowania – mówi gość Beaty Lubeckiej. - Trzeba wrócić do zachowań policji, które pozwalały normalnie funkcjonować i demonstrować, mimo czasu pandemii. Policja nie może być opresyjna – uważa Grzegorz Schetyna.

W internetowej części programu oświadcza: - Będziemy żądać wyjaśnienia tych spraw i wytłumaczenia się tych, którzy podejmowali decyzje. - To kwestia komisji, posiedzeń Sejmu, informacji szefa MSWiA. Jeśli nie będziemy mogli tego zrobić w Sejmie, to zrobimy to w Senacie – dodaje polityk PO.

- Poczekamy na zdanie, które będzie miała Platforma. Przygotowana jest na styczeń deklaracja ideowa i będziemy się do tego odnosić – zapowiada Grzegorz Schetyna, pytany w internetowej części programu o to, jakie jest zdanie jego partii nt. aborcji. Dopytywany przez Beatę Lubecką, czy w nowej deklaracji znajdzie się jasne stanowisko na ten temat, polityk PO odpowiada, że tak. - Chcę zapewnić kobietom prawo do decydowania, prawo wyboru. Ale żeby to się stało, to trzeba zbudować umowę społeczną – uważa Schetyna. Jego zdaniem warto też rozważyć referendum w tej sprawie. - Został wywrócony kompromis aborcyjny, który trwał 28 lat. Porozumienie trzeba czymś zastąpić i to my musimy to zbudować – mówi Gość Radia ZET. - Musimy mieć pomysł i to jest pytanie do klasy politycznej, do opozycji, do PO: Jak to zrobić, żeby zorganizować opozycję, jak chronić kobiety? – dodaje.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o jego sprzeciw wobec aborcji, Grzegorz Schetyna odpowiada, że „aborcja jest złem, ale bardzo ważne jest to, żeby zagwarantować kobietom prawo decydowania”. Krytyka ze strony PO? - Nie mówiłem, że to stanowisko partii. Orkiestra gra. Zupełnie naturalne, że każdy z nas może opisać swoje zdanie – komentuje Gość Radia ZET.

"Reprezentowałem Rzeczpospolitą i jestem z tego dumny"

Zdjęcie z kard. Dziwiszem? - Miałem jedno, które było bardzo mocno kolportowane. Nie wstydzę się tego zdjęcia, bo rozmawiałem z przedstawicielem episkopatu na temat wiz dla młodych ludzi, którzy mieli przyjechać na ŚDM. Reprezentowałem Rzeczpospolitą i jestem z tego dumny – odpowiada Schetyna.

Grzegorz „zniszczę cię” Schetyna? - To wymysł nie wiem czy dziennikarski czy tych, którzy chcieli opisać mój charakter w inny sposób niż rzeczywiście wygląda – mówi Schetyna, pytany o swój „pseudonim”. - Jestem politykiem, którzy przechodził przez różne koleje losu – dodaje. Życie polityczne nierzadko poturbowało? - Ale też rozpieściło, przytuliło i objęło – śmieje się polityk PO.

RADIOZET/MA