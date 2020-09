- Nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się miażdżącym poparciem, ma ciągle ustępować przed oczekiwaniami i żądaniami koalicjantów. To nie jest zdrowa konstrukcja w demokracji – dodaje wicepremier i minister aktywów państwowych. Polityk PiS podkreśla, że Zjednoczona Prawica poróżniła się politycznie przy dwóch ustawach, zaczęło się to wiosną tego roku i jest to ciąg zdarzeń, który musi zostać przerwany. –Koalicjanci być może nie bardzo dostrzegają proporcje, które są w Zjednoczonej Prawicy. Jest PiS, które jest siłą dominującą i nie byłoby w parlamencie posłów Solidarnej Polski i Porozumienia, gdyby nie startowali z list PiS – tłumaczy gość Radia ZET. Podkreśla, że jeżeli koalicjanci nie przyjmą tej oczywistej zasady, to „konsekwencją będzie rząd mniejszościowy i zobaczymy co dalej”. Sasin dodaje, że nie można wykluczyć również przedterminowych wyborów. Zdaniem polityka PiS, formalnie koalicji nie ma.

"Trwanie koalicji, która nie może podejmować ważnych decyzji, to nie jest sytuacja, która może długo trwać"

Pytany o dzisiejsze spotkanie kierownictwa PiS, minister odpowiada, że „w żadnym wypadku nie jest to musztarda po obiedzie, to posiedzenie, na którym będą zapadały kluczowe decyzje”. - Trwanie koalicji, która teoretycznie ma większość i teoretycznie może podejmować ważne decyzje, ale jak do nich przychodzi, to nie można ich podjąć z powodu różnic poglądów koalicji, to nie jest sytuacja, która może długo trwać – komentuje gość Radia ZET. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy PiS nie boi się zemsty ze strony Zbigniewa Ziobro, wicepremier jest przekonany, że „panu ministrowi jest obca tego typu formuła uprawiania polityki”. - Nie rozmawiajmy o szukaniu papierów czy haków – dodaje Jacek Sasin.

Jacek Sasin o Jarosławie Kaczyńskim w rządzie: Jego obecność byłaby elementem stabilizującym

- Obecność prezesa w rządzie byłaby elementem stabilizującym – mówi gość Radia ZET Jacek Sasin, pytany w internetowej części programu o to, czy Jarosław Kaczyński zostanie wicepremierem. - Nie jest to taki moment, że na 100 proc. mogę powiedzieć, że coś się zdarzy lub nie. Różne scenariusze są możliwe – dodaje polityk PiS. Jednocześnie zaznacza, że prezes i tak jest bardzo ważnym elementem procesu decyzyjnego. - Planujemy rekonstrukcję, ale najpierw musi wyjaśnić się kwestia koalicji… Nic nie wzięło w łeb. Rząd musi funkcjonować, niezależnie od tego, czy będzie to rząd tylko PiS, czy Zjednoczonej Prawicy czy PiS i jednej z partii Zjednoczonej Prawicy – komentuje wicepremier i minister aktywów państwowych. Sasin uważa, że przyspieszone wybory to ostateczność, „ale z drugiej strony trudno wyobrazić sobie skuteczne rządzenie przez najbliższe 3 lata za pomocą rządu mniejszościowego, gdzie trzeba konsultować każdą ustawę”.

"Okazało się, że nie możemy liczyć na lojalność"

Gość Radia ZET tłumaczy, że ustawa o ochronie praw zwierząt stała się papierkiem lakmusowym, pokazującym czy koalicjanci przedkładają swój interes polityczny ponad lojalność koalicyjną. - Okazało się, że nie możemy liczyć na lojalność koalicjantów – ocenia.

Pytany o współpracę z Konfederacją, polityk PiS odpowiada, że trudno jest mu to sobie wyobrazić. - Nie wydaje mi się, że to byłby koalicjant, który mógłby w tej chwili być rozpatrywany na poważnie – dodaje.

Premier wiceprezesem PiS? "To byłaby oczywista decyzja"

Mateusz Morawiecki wiceprezesem PiS? - O tym zdecyduje kongres, ale dla mnie byłaby to dosyć oczywista decyzja – uważa Jacek Sasin. - Jest 6 wiceprezesów a premier odgrywa bardzo ważną rolę. Byłoby czymś absolutnie normalnym i naturalnym, żeby jego rola polityczna została przez to usankcjonowana – komentuje polityk.

Jacek Sasin o wecie prezydenta: Mogłoby zostać obalone w parlamencie

- Pewnie nie można wykluczyć takiego scenariusza. Musi być brany pod uwagę. Wczorajsza wypowiedź może sugerować, że rozważa różne warianty – mówi gość Radia ZET Jacek Sasin, pytany w internetowej części programu o to, co zrobi partia rządząca jeśli Andrzej Duda zawetuje ustawę o ochronie praw zwierząt. - Gdyby nawet doszło do takiej sytuacji, to być może to weto prezydenta mogłoby zostać obalone w parlamencie – dodaje polityk PiS i podkreśla, że ustawa ta cieszyła się w Sejmie bardzo dużym poparciem.

Gość Radia ZET zapowiada: Premier zamierza w najbliższym czasie przestawić całościowy program dla terenów pogórniczych

Pytany o to, czy premier pojedzie dziś rozmawiać z górniczymi związkami, wicepremier odpowiada, że „nie jest dobrą metodą zmuszanie pana premiera do siadania do rozmów w sytuacji szantażu, że albo przyjeżdża i rozmawia z nami albo robimy strajk i burdy”. - Górnicze związki wysyłają komunikat, że nie są zadowolone z rozmów a ja bym powiedział, że nie są zadowoleni z tego, co słyszą. Przyjąłem zasadę, żeby nie owijać w bawełnę – tłumaczy Sasin. - Z tego, co wiem, to premier zamierza w najbliższym czasie przestawić całościowy program dla terenów pogórniczych. Z inwestycjami, propozycjami tego, co w zamian– zapowiada gość Radia ZET. - Liczę na rozsądek strony związkowej [górników – red.]. Protesty nic dziś nie dadzą. Nie odwrócą trendów a utrudnią nam pracę - komentuje.

"W tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia"

Karty wyborcze i 70 mld złotych? - Pytanie o poczucie odpowiedzialności jest do opozycji. To ona odpowiada za to, że wszystkie przygotowania poszły na marne. Ja nie zlecałem żadnego druku kart. To nie była moja kompetencja. Naszym obowiązkiem było się do wyborów przygotować. W tej sprawie nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Jacek Sasin: Nie chodzi o to, żeby dać pracę córce

Kinga Duda doradcą prezydenta? - Z tego, co donoszą media, nie będzie pobierała żadnego wynagrodzenia… To zasadnicza kwestia. Nie chodzi o to, żeby dać córce prace tylko skorzystać z jej możliwości – komentuje polityk.

