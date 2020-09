- Tak, myślę, że to zasadnicze umocnienie jego osobiście i także partii – odpowiada gość Radia ZET Jadwiga Emilewicz, pytana przez Beatę Lubecką o to, czy Jarosław Gowin powinien wrócić w roli wicepremiera.

Odejście z rządu? - Jeśli zdecydują tak w ostatecznym kształcie i doborze pracowników liderzy i premier Morawiecki… Przypominam, że ja od ubiegłego roku jestem debiutantem w Sejmie, sprawuję mandat poselski, bardzo zakorzeniłam się w Poznaniu - komentuje wicepremier. Minister rozwoju podkreśla, że negocjacje w obozie Zjednoczonej Prawicy trwają i, jej zdaniem, przebiegają w dobrej atmosferze.

"Odegrałam znaczącą rolę w trudnych miesiącach, w ustabilizowaniu rozbujanej łódki"

Dopytywana o to, dlaczego nie zawalczyła o przywództwo w Porozumieniu, Jadwiga Emilewicz odpowiada: - To jest Porozumienie Jarosława Gowina więc chyba wiemy, kto jest liderem, ja walczyłam w maju i czerwcu o jedność Zjednoczonej Prawicy i to jest dziś najważniejsze. Wicepremier uważa, że odegrała „znaczącą rolę w tych trudnych miesiącach, w ustabilizowaniu rozbujanej łódki”. Żal do Gowina? - Mam za sobą 5 lat bardzo intensywnej pracy w rządzie. Podsumowuję je zdecydowanie na plus w swoim bilansie rzeczy, które zrobiłam wspólnie z zespołem – mówi gość Radia ZET. Emilewicz przypomina, że „minister” to z łaciny „służący” i dodaje: - To są najgorętsze krzesła i naszym celem jest solidne wypełnianie swoich obowiązków a myślę, że te obowiązki solidnie wypełniam.

Emilewicz: Mam na stole kilka projektów do dokończenia

Jakie plany ma obecna wicepremier i minister rozwoju? - Chciałam zdementować plotki, które pojawiają się w mediach: ani nie wybieram się do biznesu, zwłaszcza imputowanie mi, że wybieram się do biznesu, który skoncentruje się na transformacji energetycznej, jest insynuacją z gruntu nieuzasadnioną i nieodpowiedzialną – komentuje Jadwiga Emilewicz. Dodaje, że nie wybiera się również do Londynu. – Mam na stole jeszcze kilka projektów do dokończenia [w Ministerstwie Rozwoju – red.] – mówi gość Radia ZET.

Minister rozwoju: Zaczynamy od tzw. martwych etatów

- To nie będą żadne arbitralne decyzje, podejmowane w sposób nieodpowiedzialny. Poza tym trwa teraz przegląd w resortach, agendach i instytucjach nam podległych. Zaczynamy od tzw. martwych etatów – mówi gość Radia ZET Jadwiga Emilewicz, pytana o redukcję w administracji. - W moim resorcie i instytucjach mi podległych jest wiele takich etatów, na które budżet państwa przewiduje uposażenie, a które nie są zapełnione. Jeśli od dłuższego czasu nie są, to prawdopodobnie nie są potrzebne – tłumaczy wicepremier. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy najszybciej pracę stracą starsi pracownicy, Emilewicz zapewnia, że nie będzie tutaj automatycznego podejścia a każdy przypadek będzie analizowany osobno. - W sytuacji, w której my jesteśmy, wydaje się, że – oczywiście nie arbitralnie, nie każdy i nie automatycznie – miejsca są potrzebne przede wszystkim młodszym ludziom, którzy wchodzą na rynek i myślę, że partnerstwo pokoleń będzie tu zrozumiałe – komentuje gość Radia ZET.

Jadwiga Emilewicz o zakazie hodowli zwierząt futerkowych: Zasadnym jest etapowanie odchodzenia

- Zasadnym podejściem jest etapowanie odchodzenia. Wprowadzenie drastycznych zmian z dnia na dzień jest bardzo ryzykowne i trudne na rynku – mówi gość Radia ZET Jadwiga Emilewicz, pytana w internetowej części programu o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zaproponowany przez Jarosława Kaczyńskiego. - Wydaje się, że podejście gradualne, które dostosowuje branżę, byłoby zasadniejsze – dodaje wicepremier i minister rozwoju. Emilewicz tłumaczy, że kilka lat temu rozmawiała z branżą hodowców. - Przeanalizowaliśmy sytuację na świecie i trend jest jasny: Branże i firmy odzieżowe wycofują się z wykorzystywania futerek, z drugiej strony w polskim PKB widzimy wzrost, ale dalej on jest marginalny, nieco ponad 0,1 proc. PKB – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką.

"W najbliższych dniach spodziewamy się przyjazdu do Polski pierwszych białoruskich firm"

Pytana o pomoc dla Białorusi, wicepremier odpowiada, że tamtejsze spółki technologiczne, informatyczne dziś czują się niepewnie. - Zgłaszają się do ambasady polskiej, szukają wsparcia, obawiają się o prowadzenie swojej działalności, nie widzą swojej przyszłości na Białorusi. Jesteśmy gotowi ich wesprzeć. Oferujemy szybką ścieżkę wizową, wsparcie w formie kieszonkowego na początek, udostępnienie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej a także wszelką pomoc na początek do tego, żeby odnaleźć się w Polsce – zapowiada Jadwiga Emilewicz. - W najbliższych dniach spodziewamy się przyjazdu do Polski pierwszych białoruskich firm – komentuje. Dopytywana o „kieszonkowe” odpowiada, że będzie ono wynosiło ok. 5 tys. złotych, na pierwszy miesiąc, dla tych „najmniejszych”.

Wicepremier: W ogóle nie rozważamy scenariuszy lock downu

Lock down? - W sytuacji pandemicznej, która nas zaskoczyła, mówienie o absolutnym wykluczaniu czegokolwiek jest bardzo ryzykowne. Ale strategia walki na jesień, zaprezentowana przez ministra zdrowia, mówi jednoznacznie o strategii smart, która polega na tym, że ew. wykluczenia są wprowadzane punktowo – mówi gość Radia ZET. - W ogóle nie rozważamy scenariuszy lock downu. Rozmawiamy na forum UE aby wszelkiego rodzaju nowe ograniczenia były koordynowane na poziomie europejskim - dodaje.

"To flotylla małych statków, która adresuje wiele potrzeb mieszkaniowych"

Mieszkanie+? - Zostały przygotowane projekty inwestycyjne w sumie na ok. 40 tys. mieszkań. W ubiegłym roku oddano ok. tysiąc mieszkań wybudowanych przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Dalej się budują – mówi Emilewicz. Dodaje, że Polska już od dawna nie radzi sobie z problemem mieszkaniowym. - Przygotowany przez nas pakiet, który będzie miał za chwile I czytanie w Sejmie a w kolejnych tygodniach drugi pakiet będzie przedmiotem obrad rządu. To flotylla małych statków, która adresuje wiele potrzeb mieszkaniowych, bo nie ma dziś jednego klucza rozwiązania problemu mieszkaniowego – zapowiada minister rozwoju.

RADIOZET/MA