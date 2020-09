- Potwierdzam na pewno to, że pan minister Zbigniew Ziobro nadal jest i będzie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym – mówi gość Radia ZET, polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Dodaje, że wczorajsza rozmowa Kaczyński-Ziobro była „bardzo dobra i w pozytywnej atmosferze”. Wiceminister aktywów państwowych nie chce jednak zdradzić, czy Solidarna Polska straci Ministerstwo Środowiska.

"Wejście prezesa do rządu to ogromne wzmocnienie"

- Nie znam ani jednej osoby w Zjednoczonej Prawicy i ani jednego wyborcy ZP, który nie chciałby wejścia prezesa Kaczyńskiego do rządu. To jest ogromne wzmocnienie dla polskiego rządu – odpowiada Janusz Kowalski, pytany o prezesa PiS, który pełnić ma funkcję wicepremiera i szefa komitetu ds. bezpieczeństwa. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych, potwierdzenie tej wiadomości to „doskonała informacja dla Polski”. - Jest niekwestionowanym liderem i architektem Zjednoczonej Prawicy. Każda sytuacja, w której jest jeszcze bardziej aktywny w sensie formalnym, jest informacją bardzo dobrą dla Polski – podkreśla Kowalski.

Umowa koalicyjna? Jak najszybciej

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, kiedy zostanie podpisana umowa koalicyjna, gość Radia ZET odpowiada: - Wszystkim nam zależy, żeby kwestia umowy koalicyjnej była jak najszybciej rozstrzygnięta. Jeszcze w tym tygodniu? - Jestem przekonany, że jest to bardzo prawdopodobne – komentuje polityk Solidarnej Polski.

Janusz Kowalski: Kaczyński, Ziobro i wszyscy ludzie Zjednoczonej Prawicy myślimy tak samo. Zatrzymanie lewicowej propagandy to kwestia obrony polskiego DNA

- Tak samo, jak prezes Jarosław Kaczyński, tak samo minister Zbigniew Ziobro i wszyscy ludzie Zjednoczonej Prawicy myślimy tak samo – mówi polityk Solidarnej Polski i wiceminister aktywów państwowych w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Kwestia obrony wartości, zatrzymania pewnej tamy lewicowej propagandy, która płynie do nas z Brukseli, z zachodu, jest dziś kwestią obrony polskiego DNA – dodaje. Polityk zaznacza, że „w każdym dobrym zespole trzeba wszystkie sytuacje uzgadniać i mieć wspólny komunikat wszystkich 3 formacji, z dominującą rolą PiS i przywództwem prezesa Kaczyńskiego”.

Pytany przez Beatę Lubecką o Bogdana Święczkowskiego, gość Radia ZET zapewnia, że pozostanie on na stanowisku prokuratora krajowego, ponieważ jest „symbolem prokuratury za czasów dobrej zmiany”.

"Wniosek Budki jest symbolem upadku tego polityka"

Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro? - Sytuacja, w której pan Budka składa dziś wniosek przeciwko ministrowi Ziobro, jest symbolem upadku tego polityka, tzw. lidera PO – komentuje Janusz Kowalski.

"TVP to medium absolutnie pluralistyczne"

Wiarygodne media? - Ja bardzo lubię „wSieci”, „DoRzeczy”. Przede wszystkim TVP Jacka Kurskiego to medium absolutnie pluralistyczne, pokazujące prawdziwy obraz rzeczywistości – mówi Kowalski.

Janusz Kowalski: Jedynym kryterium oceny kompetencje

Politycy Solidarnej Polski w spółkach Skarbu Państwa? - Reformowałem Polską Spółkę Gazownictwa i spotkałem wielu ludzi, których konotacje mogły wskazywać na różne formacje polityczne, ale jedynym kryterium naszej i mojej oceny były kompetencje. Nigdy nie pozwalałem, żeby kogokolwiek traktować przez pryzmat metki partyjnej – komentuje gość Radia ZET.

RADIOZET/MA