- Zaczęliśmy badać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i urząd marszałkowski. Co z tego wynika? Że 3 firmy zarejestrowane są pod jednym adresem – a w jednym z nich udziały ma do dziś Obajtek i jego mama – w ciągu 4 lat otrzymały prawie 86 mln złotych – dodają politycy. Joński i Szczerba zapowiadają w Gościu Radia ZET: - Dziś o 11:00 będziemy w NCBR i będziemy chcieli rozmawiać z dyrektorem, bo chcemy, żeby dokładnie było wiadomo, na co poszło 86 mln i co państwo z tego ma, że przekazało te pieniądze. Joński podkreśla, że majątek prezesa Orlenu jest niewiadomego pochodzenia a do tego dochodzą ogromne dofinansowania. - Można zadać premierowi Kaczyńskiemu pytanie, co miał na myśli, mówiąc, że pan Bóg daje mój coś, co trudno zdefiniować. Na pewno daje mu ogromne pieniądze, niewiadomego pochodzenia i tego w oświadczeniach nie ma – komentuje Gość Radia ZET.

Kontrola szpitala w Kielcach? - Byliśmy na terenie, ale trudno to nazwać szpitalem. To pomieszczenia, boksy, w których powinny znajdować się sale chorych a sale powinny być wyposażone w łóżka, kardiomonitory, respiratory. Wszystko zostało zdemontowane – mówi Michał Szczerba. Dodaje, że wojewoda bał się spotkać z posłami KO i wysłać niższych szczeblem urzędników, którzy mieli problem, by odpowiedzieć na pytania polityków. - Szpital w Kielcach powstał kilka miesięcy temu, kosztował 16 mln złotych. Pod szpital zostały wynajęte Targi Kielce. Miesięczny koszt najmu to 1mln 200 tys. złotych. A szpital pozostaje pusty – ubolewa polityk PO.

Szczerba i Joński: Apelujemy do premiera, żeby natychmiast otworzył wszystkie szpitale tymczasowe

- My od samego początku byliśmy zwolennikami funkcjonowania szpitali tymczasowych. Apelujemy do premiera, żeby otworzył natychmiast wszystkie szpitale tymczasowe – mówią Michał Szczerba i Dariusz Joński w „Gościu Radia ZET”. - Od samego początku mówiliśmy, że szpitale tymczasowe są potrzebne, ale jako posłowie opozycji, będziemy sprawdzali wydatki, dlaczego są takie dysproporcje, jeśli chodzi o koszty – dodają posłowie Koalicji Obywatelskiej. Szczerba zaznacza, że ich rolą jest patrzenie władzy na ręce, do której mają mocno ograniczone zaufanie. - Mamy środek pandemii, wszyscy wiemy, że w drugiej połowie tygodnia będzie wzwyżka, dostaliśmy dane, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o liczbę zgonów w Europie i mamy 10 pustych szpitali tymczasowych – komentuje polityk PO. Dariusz Joński dodaje, że posłowie nie zgadzają się z ministrem zdrowia w głównym założeniu. - Minister twierdzi, że szpitale tymczasowe powinny być ostatnią linią obrony. My uważamy, że pierwszą linią obrony. Masz covid – trafiasz do tymczasowego, zwalniając miejsce tym, którzy mają iść na operacje i zabiegi – tłumaczy. Następne kontrole? Posłowie zapowiadają, że odwiedzą Ciechocinek i Szczecin. Goście Beaty Lubeckiej zaznaczają, że szpitale tymczasowe są dziś wydmuszką.

"W komisji ds. pedofilii potrzebni są prokuratorzy"

Jego zdaniem, jeśli komisja ma działać szybko i skutecznie, to „dobrze, żeby w przyszłości pojawili się w tej instytucji prokuratorzy”. - Żeby nie odsyłać do prokuratury a tam będzie zalegało na biurkach. Trzeba komisję uzbroić w odpowiednie narzędzia – tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej.

RADIOZET/MA