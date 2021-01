Minister podkreśla, że będzie to duże wyzwanie, ponieważ w grupie nr. 1 jest ok. 10 mln osób, czyli np. seniorzy, przedstawiciele służb mundurowych czy nauczyciele. Jest jednak problem. - Jeżeli przeanalizujemy potencjalne dostawy szczepionek, to do końca pierwszego kwartału możemy otrzymać szczepionki dla 2,7 mln osób. Zakładając, że z grupy „0” zaszczepi się ok. 700 tys. osób, to zostanie nam ok. 2 mln osób z pierwszej grupy – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej. - Trwają analizy i przygotowujemy program, jak te szczepionki podzielić i rozdystrybuować, żeby sprawiedliwie, w każdej części kraju był do nich zorganizowany dostęp – dodaje.

"Od dziś w raportach liczba zaszczepionych"

Michał Dworczyk zapowiada, że od dziś zmienią się raporty resortu zdrowia, dot. liczby zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa. - Od dziś będziemy także podawać liczbę osób zaszczepionych i będziemy to raportować regularnie – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że do wczoraj, do g. 18:00 zostało zaszczepionych 50 391 osób.

- Możliwości, które zostały stworzone w oparciu o polską służbę zdrowia powodują, że teoretyczna możliwość szczepień na dziś to jest miesięcznie między 3,5 mln a 4 mln osób – mówi pełnomocnik rządu ds. szczepień. Podkreśla, że wszystko oczywiście zależy np. od dostawy szczepionek. - Na razie pewne na dziś są dostawy szczepionek od firmy Pfizer. Te tygodniowe dostawy, po zwiększeniu wydajności z jednej fiolki, będą na poziomie 360 tys. dawek – dodaje Gość Radia ZET. Dworczyk zapowiada, że w następny poniedziałek do Polski przyleci kolejnych 360 tys. szczepionek. - Jest 509 szpitali węzłowych i dziś trafi do nich 152 tys. 10 sztuk szczepionek. Wszystkie powinny być wykorzystane do końca tygodnia – mówi szef Kancelarii Premiera.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA