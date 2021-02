Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem, w porównaniu z ubiegłym tygodniem jest to duża różnica, co potwierdza, że trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce - przekazał w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem porannym programie Radia ZET. W rozmowie z Joanną Komolką zdradził, jakich danych dotyczących zachorowań możemy spodziewać się w sobotę.

Przypomnijmy, że w piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8777 nowych przypadkach. W poprzednich dniach zanotowano wzrosty dziennej liczby zakażeń. W czwartek resort zdrowia poinformował o 9073 przypadkach, w środę o 8694, a we wtorek o 5178.

- Dzisiejsze wyniki nadal pokazują duże przyrosty, mówię o przyrostach względem poprzedniego tygodnia. Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tys. nowych zakażeń, to jest o 200 mniej niż wczoraj, ale tak jak mówiłem, trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia. Tutaj utrzymuje się ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu 2 tys. przypadków. Już nie mówimy o jakichś kilkudziesięciu, kilkuset przypadkach więcej, ale o skali powyżej tysiąc - poinformował.

Adam Niedzielski podkreślił, że potwierdza to fakt, że trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce. Zasugerował też, że rząd bierze pod uwagę zamknięcie bądź uszczelnienie południowych granic Polski - z Czechami i Słowacją. Stwierdził, że zarówno w przypadku transportu publicznego, jak i prywatnego, osoby wjeżdżające na teren Polski z tych państw musiałyby przedstawić negatywny wynik na obecność koronawirusa.

