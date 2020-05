Podniosą oceny wszystkim uczniom? Rzecznik Praw Dziecka apeluje do nauczycieli

- Myślę, że temat edukacji, takiej, którą pamiętamy do marca nie wchodzi już grę. Zaczyna się etap podsumowań, rad pedagogicznych – mówi Mikołaj Pawlak. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że to dzieci głównie poniosły konsekwencje zamknięcia szkół przez epidemię i wprowadzenia zdalnej nauki.

- Mój apel, jako Rzecznika Praw Dziecka, jest taki, żeby nieco złagodzić te konsekwencje. Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek po prostu zróbmy „plus jeden”. Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden”, od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy zaczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i dobrymi humorami. Żeby ten trudny okres ostatnich trzech miesięcy nie był podstawą do tego, by któryś uczeń miał problemy z promocją. Prośba – „plus jeden” w ocenianiu i wszyscy we wrześniu, mam nadzieję, nadrobimy ten stracony czas – mówi Pawlak.

"Adwokat dla dziecka"

Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział też w Radiu ZET, że złoży projekt zmiany kodeksu postępowania karnego. Chce aktywniej bronić dzieci w postępowaniach karnych, na przykład dotyczących pedofilii. - Brak kogoś, kto broni dziecko, broni jego praw i godności w czasie procesu karnego jest bardzo doskwierający - mówi Rzecznik Praw Dziecka.

Mikołaj Pawlak proponuje by Rzecznik Praw Dziecka był wpisany do kodeksu postępowania karnego jako obrońca dzieci, bo "jego funkcja to mówienie w imieniu kogoś kto tego głosu nie ma". Uważa, że często o zapomina się o dzieciach w postępowaniu karnym. - Kodeks karny procesowy to jedyny kodeks procesowy, w którym takiej funkcji nie ma, bo w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, administracyjnym taką funkcję mogę wykonywać. Chcę żeby to zostało uzupełnione i żebym mógł aktywnie brać udział w tego typu postępowaniach i wtedy mam nadzieję też wymiar sprawiedliwości będzie bardziej wrażliwy na sprawy dziecka – mówi Mikołaj Pawlak.

Przepisy są przygotowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Będą ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. - Na pewno w nadchodzącym tygodniu przepisy będą przedstawione, zaproponowane parlamentowi z uzupełnieniem uzasadnienia, kiedy bardzo drastyczne przypadki kiedy wymiar sprawiedliwości zapomniał o wrażliwości na dziecko, zajął się tylko i wyłącznie sprawcą, a w zasadzie „głaskaniem sprawcy” i jego prawami procesowymi, a zapomniał o pokrzywdzonym dziecku, którego godność została naruszona – dodaje Pawlak.

Radio ZET