- Mądrzy rządzący wylewaliby oliwę na wzburzone fale, staraliby się doprowadzić do rozmowy. Głupi rządzący, bezkrytyczni, przekonani o swoim monopolu na mądrość będą dolewać oliwy do ognia i niestety to robią – ocenia Gość Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o protesty po orzeczeniu TK ws. aborcji.

Zdaniem prezesa PSL, PiS nie potrafi rozmawiać z ludźmi, utraciło słuch społeczny i zdolność rozmowy, która wyniosła ich do władzy. Kosiniak-Kamysz uważa, że protesty nie wygasną z dnia na dzień. - To może być moment przełomowy, bo wiele osób wychodzi wykrzyczeć sprzeciw wobec władzy, niesłuchania, braku rozmowy, pogardliwego traktowania – mówi polityk. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy może „polać się krew”, jej gość odpowiada, że „jeżeli będzie podkręcanie nastrojów z jednej i drugiej strony, eskalowanie ze strony władzy i brak rozmowy, to wszystko może się wydarzyć”.

Pytany o to, czy całym sercem jest za protestami, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi: - Ja się nie zgadzam z wieloma hasłami, które tam padają, ale trzeba ratować kompromis, bo on dawał spokój społeczny, prawo wyboru, możliwość wolności. Dodaje, że zna wiele kobiet, które poszły na protesty, bo są za kompromisem z 1993 roku, za prawem wyboru i za wolnością.

Kosiniak-Kamysz o filozofii nowego szefa resortu edukacji i nauki: Zamordyzm. Jeśli go wprowadzi, to dopiero będzie miał protesty

- Jeżeli nauczyciele będą karani za to, że poszli na protesty, że rozmawiali o nich, to jest to niedopuszczalne. Nauczyciel też ma prawo do wyrażania swoich poglądów, zaangażowania obywatelskiego, aktywności społecznej – mówi Gość Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentuje w ten sposób zapowiedź Przemysława Czarnka, dot. wyciągania konsekwencji wobec rektorów, którzy umożliwiają studentom wzięcie udziału w protestach po decyzji TK ws. aborcji. - To zamordyzm w szkole. Jak minister Czarnek chce taki zamordyzm wprowadzać wobec nauczycieli i uczniów to dopiero będzie miał protesty na ulicach – ocenia prezes PSL. Jego zdaniem, nowy minister edukacji i nauki ma filozofię nakazowo-zakazową: „czytać, deklamować i chodzić w szeregu tak, jak wam powiem i napiszę w rozporządzeniu”.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA