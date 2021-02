Radosław Fogiel w Radiu ZET: "taśmy Obajtka" to kolejny atak na środowisko PiS

Gość Radia ZET w ten sposób komentuje ujawnione przez Gazetę Wyborczą nagrania z udziałem prezesa Orlenu. Wynika z nich, że Daniel Obajtek, jako samorządowiec, miał niezgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą. - W tej sprawie był cały proces sądowy, gdzie zeznawał Obajtek i ci, którzy mu dzisiajcoś zarzucają. Sąd ocenił całościowo zeznania, żadnych wątpliwości wobec Obajtka nie miał. Jego oświadczenia były kontrolowane przez kilka, nawet kilkanaście lat. Do 2016 roku, także za czasów PO i wszystko było ok - mówi Radosław Fogiel. - Ja stosuję domniemanie niewinności, nie mam powodów, żeby mieć w tej sprawie jakieś wątpliwości - dodaje.

Poseł PiS uważa, że Daniel Obajtek nie straci stanowiska. - W moim przekonaniu nie ma dzisiaj żadnych przesłanek, żeby tutaj jakieś decyzje kadrowe podejmować. Nic mi nie wiadomo, by prezes Kaczyński zmienił swoją ocenę prezesa Obajtka. Patrzę na wyniki Orlenu, patrzę na to jak się rozwija, chcielibyśmy, żeby tak inne dziedziny gospodarki się rozwijały. Dzisiaj, kiedy prezes Obajtek dywersyfikuje źródła energii, kiedy inwestuje w polski przemysł, polską gospodarkę, odgrzewa się jakieś stare kotlety, żeby go zaatakować. Nasuwa się przekonanie, że to ma drugie dno -mówi Fogiel.

Pytany przez Joannę Komolkę, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński oczekuje wyjaśnień od prezesa Orlenu, odpowiada: - Nie wiem, czy prezes Kaczyński ma w planach w najbliższym czasie spotkanie z prezesem Orlenu. Nie wykluczam tego. Nie jest tajemnicą, że są w kontakcie. Tak jak z wieloma innymi działaczami politycznymi, czy osobami zaangażowanymi w rządy PiS.

RadioZET/MA