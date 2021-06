Zaznacza, że Platforma jest „fundamentalnym filarem opozycji” i zależy mu na tym, by była jak najsilniejsza, nikogo nie „gubiła”, ale dodaje, że w bloku opozycyjnym konieczne są nowe środowiska. Jak je pozyskać? Wiceszef PO jako przykład podaje „Campus Przyszłości”, który organizuje. - Wiem dobrze, że jeżeli robimy „Campus Przyszłości” poza partiami politycznymi, to mamy możliwość pozyskania zupełnie nowych ludzi do aktywności społecznej czy politycznej. Część z nich może zapisze się do partii, część wesprze samorząd, a część będzie aktywna – wyjaśnia Gość Radia ZET w rozmowie z Beatą Lubecką. Trzaskowski podkreśla, że opozycja musi budować „jak najszersze porozumienie”. - Zobowiązałem się tuż po kampanii, żeby (…) być lojalnym wiceprzewodniczącym PO, a ponieważ mam pewną zdolność przyciągania innych środowisk, dokładać kolejne elementy do obozu opozycyjnego – mówi Rafał Trzaskowski. Zadanie wiceszefa Platformy? - Ponieważ jestem prezydentem Warszawy i mam pewien autorytet wśród samorządowców – żeby budować poparcie samorządowców dla bloku opozycyjnego – wyjaśnia w Radiu ZET.

Donald Tusk? „Widzieliśmy się już kilkukrotnie. Potrzebne kolejne spotkania”

- Wszystkie ręce na pokład. Jeśli będzie chciał wspierać opozycję swoim autorytetem, to może nas to tylko wzmocnić – odpowiada Rafał Trzaskowski, pytany przez Beatę Lubecką o to, czy były premier może pokrzyżować jego plany. Dopytywany o rozmowy, wiceprzewodniczący PO mówi: - Już kilkukrotnie widziałem się z Donaldem Tuskiem. - Jestem zawsze otwarty na spotkania. Trzeba rozmawiać o tym, jak wzmacniać opozycję i PO – mówi Gość Radia ZET. Co wynika ze spotkania Budka-Tusk? Trzaskowski tłumaczy, że miało ono charakter „rozważania przeróżnych scenariuszy wzmacniania opozycji”. - Potrzebne są kolejne spotkania. Wszyscy musimy rozmawiać – uważa gość Beaty Lubeckiej.

Jego zdaniem, dziś jedno jest pewne: ani Szymon Hołownia, ani sama Platforma, ani nawet Koalicja Obywatelska nie będą w stanie wygrać z PiS. - Opozycja musi się porozumieć. Moim zadaniem jest to, by wzmacniać opozycję – podsumowuje Rafał Trzaskowski.

- W niedzielę organizujemy bardzo dużą akcję – zapowiada Rafał Trzaskowski, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o zbiórkę podpisów pod wnioskiem o likwidację TVP info. - Będziemy je zbierali w wielu miejscach Polski. Kto? PO, KO również ze wsparciem samorządów – dodaje prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, ile osób już się podpisało, odpowiada, że ok. 70 tys.

- Tak – odpowiada krótko prezydent Warszawy, pytany przez słuchacza o to, czy weźmie udział w Paradzie Równości. Dodaje, że w tym roku, w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, będzie wyglądała inaczej. - Kilkanaście zbiorowisk ludzi, żeby zadbać o bezpieczeństwo, ale w momencie inauguracji będę w miejscu, gdzie będziemy się spotykać, żeby inaugurować Paradę – wyjaśnia Gość Radia ZET.

"Chcemy wyprowadzać ruch z centrum miasta"

Pytany o Aleje Jerozolimskie w Warszawie, które zostaną zwężone, prezydent miasta odpowiada, że będzie to konsultowane z mieszkańcami. - My nie budujemy miasta sowieckiego, gdzie mamy arterię, gdzie się pędzi samochodem przez centrum miasta. Chcemy powoli wyprowadzać ruch z centrum miasta – mówi Rafał Trzaskowski. - W ścisłym centrum preferujemy komunikację miejską. Nigdy się z tego nie wycofam. Miasto dla wszystkich: pieszych, kierowców, rowerzystów. Chcę, żeby Marszałkowska i Aleje wreszcie odżyły – dodaje.

Prezydent Warszawy: Nie biorę nadgodzin, a pracuję po kilkanaście godzin dziennie, także w weekendy

- Tak, bardzo często biorę urlop, ale proszę pamiętać, że mam nieregulowany czas pracy – odpowiada Gość Radia ZET, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, pytany przez słuchacza o to, czy bierze urlop, by jeździć po Polsce i np. promować „Campus Przyszłości”. - Warszawiacy płacą mi za mój czas pracy – dodaje. - Nie biorę nadgodzin, a pracuję po kilkanaście godzin dziennie, też w weekendy – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany przez prowadzącą o to, ile dni urlopu zostało mu jeszcze do końca roku, Gość Radia ZET odpowiada, że nie pamięta.

"A dlaczego mam nie korzystać?"

„Campus Przyszłości” finansowany przez Fundację Adenauera? - A dlaczego mam nie korzystać z fundacji, która wspiera EPP, wspierała Jarosława Kaczyńskiego – pyta Rafał Trzaskowski. - Wspierała bardzo wiele inicjatyw partii, które były w EPP, albo były bardzo blisko – dodaje. Gość Radia ZET wylicza, że jego „Campus” ma wsparcie Fundacji Republikańskiej, ambasad, a także wsparcie „ludzi dobrej woli”.

Tak wybór Lidii Staroń przez Sejm, komentuje wiceszef PO. Dodaje, że Rzecznik Praw Obywatelskich to powinna być osoba całkowicie niezależna. Staroń? - Dziś bardzo często popiera rządzących, a ja uważam, że to powinna być osoba, która przede wszystkim ma olbrzymią wiedzę prawniczą i jest całkowicie niezależna – komentuje.

RADIOZET/MA