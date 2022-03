Wojna w Ukrainie zdaniem generała Skrzypczaka rozstrzygnie się w ciągu 2-3 dni, maksymalnie 5. Ekspert podkreśla, że jeśli z głębi Rosji nie napłyną nowe siły, to Rosjanie tę wojnę przegrali. – Ukraińcy pokazali tygrysi pazur, którego Rosjanie się boją. Rosjanie nie chcą zdobywać miast, bo wiedzą, że ukraińscy żołnierze utopiliby ich we krwi własnej – uważa gość Beaty Lubeckiej. Dodaje, że rosyjskie wojsko nie ma już sił, by nacierać. - Teraz będą tylko bombardowali miasta. Nic innego – przewiduje generał.

Gen. Waldemar Skrzypczak ocenia, że rosyjskim dowódcom brak etyki i honoru. - Bombardują miasta, ostrzeliwują ludność cywilną. Są pozbawieni żołnierskiej etyki, krzty ludzkiej godności. Żołnierze walczmy z żołnierzami, ale z cywilami? – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Gen. Skrzypczak: Wojna w Ukrainie rozstrzygnie się w ciągu maksymalnie 5 dni

Jego zdaniem wszyscy przecenili zdolności armii Władimira Putina. - Już w 3-4 dobie przekonałem się, że to kolos na glinianych nogach i mit potężnej armii rosyjskiej legł w gruzach 3 dnia operacji – komentuje wojskowy. Pytany o to, jaki scenariusz wojskowy przewiduje na najbliższe dni, były dowódca Wojsk Lądowych uważa, że „nie ma szans na to, by na Ukrainę przybyły nowe siły rosyjskie”, a jeśli już, to będą to żołnierze rezerwy, czyli jednostki o wątpliwej możliwości bojowej.

- Putin będzie wycofywał się strasząc nas bombą atomową. My też mamy jakieś możliwości i wymiana ciosów jądrowych spowodowałaby to, że Rosja zniknęłaby z mapy świata – uważa Gość Radia ZET. - Rosjanie nie mają już odwodów. W ciągu najbliższych dni nie ma szans, żeby na teatr działań wojennych przybyły nowe siły. (...) Będą mieli problemy z utrzymaniem zajętych terenów, bo tam powstaje partyzantka. Rosyjskie oddziały będą dewastowane przez wojska ukraińskie. Ukraińcy przejdą teraz do kontrofensywy, mają odwody operacyjne, skutecznie walczące wojska pancerne i zmechanizowane. Wierzę, że w ciągu dwóch, trzech dni nastąpi przełom i przejmą inicjatywę operacyjną Ukraińcy - ocenił gen. Skrzypczak.

