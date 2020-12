– Po drugie otwierają się ludzkie serca (…), musimy przed zorganizować paczki świąteczne, rozwieźć je, odpowiedzieć na mnóstwo telefonów – to ciężki czas, ale sprawia nam wiele radości – dodaje. Siostra Chmielewska opisuje, że tegoroczne Święta będą dużo spokojniejsze przez pandemię, bo przez wiele lat Wigilię spędzała kilkukrotnie, tego samego dnia. – Mamy 11 domów. Jedliśmy Wigilię w jednym domu, potem jechaliśmy do kolejnego i tak do końca. A na końcu Wigilia w domu, z dziećmi – opowiada Beacie Lubeckiej.

"Dzięki ludziom dobrej woli, m.in. Kancelarii Prezydenta udało nam się przewieźć ludzi do szpitali"

Pytana o to, czy pandemia koronawirusa zmobilizowała ludzi do pomocy, siostra Małgorzata Chmielewska odpowiada, że „od marca, kiedy pandemia zaskoczyła – a nie powinna – cały świat, szczególnie Polskę i władzę, stworzyła się ogromna sieć ludzi dobrej woli”. - Niedawno, w jednym z naszych domów, gdzie są ludzie chorzy, starsi, niepełnosprawni pojawiło się ognisko koronawirusa. Wielu ludzi oferowało chęć pomocy. Dzięki ludziom dobrej woli, Kancelarii Prezydenta, udało się przewieźć ludzi m.in. do Szpitala Narodowego – mówi siostra Chmielewska. – Mamy nadzieję, że nikt nie umrze – dodaje szefowa Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.

"Zawiść, zazdrość, podziały i walka - to jest to, co rozdziera świat"

Czym są święta Bożego Narodzenia dla siostry Chmielewskiej? - Przypomnieniem, że Bóg jest człowiekiem, jest dla mnie realny. Miłość jest i ma ludzkie oblicze. To nie jest coś nieuchwytnego. To zwykły ludzki gest, podanie ręki, pojednanie – komentuje Gość Radia ZET. Podkreśla, że to, co krzywdzi ludzi, to: „podziały, walka, ustawiczne próby dominowania jednych nad drugimi, spychania na margines, żeby rządzić i mieć władzę”. - Zawiść, zazdrość… to jest to, co rozdziera świat – dodaje. Siostra Małgorzata Chmielewska podkreśla, że Święta to czas pojednania i dobrze, żeby pod warstwą symbolu kryła się rzeczywista prawda, bo wtedy „życie będzie lepsze”. - Wyciągnijmy rękę, nie czekajmy aż druga osoba to zrobi. Jeśli tę rękę odrzuci – mamy czyste sumienie. Widocznie nie jest to jeszcze czas – apeluje na antenie Radia ZET.

