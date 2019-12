– Wprowadzenie nielimitu do specjalistów skróci kolejki, tak jak zrobiliśmy to z tomografią czy rezonansem. Ruszamy z tym od stycznia albo od marca – mówi w Radiu ZET Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

W rozmowie z Joanną Komolką przyznaje, że dopiero od niedawna wiadomo, że mamy w Polsce około 140 tysięcy lekarzy, a rocznie wyjeżdża około 600 osób. – Wiemy o tym, bo wprowadziliśmy informatyzację ochrony zdrowia i możemy popatrzeć, ilu lekarzy wystawia e-zwolnienia. Jest to średnia europejska, ale okazuje się niewystarczająca dlatego, że polski system jest na tyle rozproszony, że potrzebujemy większej liczby lekarzy – podkreśla minister zdrowia. Jak dodaje, w tym celu kształci się więcej lekarzy, a jego resort zwiększył o prawie 3 tysiące liczbę miejsc rezydenckich. Zachęca się także medyków do pozostania w Polsce różnymi mechanizmami, także finansowymi. – Problem jest taki, żeby ci lekarze pracowali bardziej efektywnie z pacjentami – mówi Szumowski.

Jak zauważa istotniejsza od samej liczby lekarzy jest kwestia dostępności. Chwali się w Radiu ZET, że są obszary, gdzie już udało się zmniejszyć kolejki, m.in. na zabiegi zaćmy, endoprotezy biodra i kolana, tomografię czy rezonans. – Wiadomo, że to mało, bo zaczynaliśmy od złej sytuacji. Pomogło jednak zrobienie nielimitów – podkreśla minister zdrowia. Ten mechanizm od stycznia albo od marca ma ruszyć w przypadku specjalistów. – Wszystko po to, żeby każdy pacjent, który przyjdzie do specjalisty mógł być „zapłacony”. To da efekt, że dyrektorzy zwiększą obsadę. W tej chwili w NFZ przeliczamy wszystkie kwoty, bo każdy taki ruch to są setki milinów, jeżeli nie miliardy złotych – przyznaje w Radiu ZET Łukasz Szumowski.

