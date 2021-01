- W ciągu ostatniego tygodnia 5 osób odeszło, to bardzo smutne, ale 65 dołączyło do naszego stowarzyszenia i idziemy dalej – mówi Gość Radia ZET Szymon Hołownia, pytany o odejście z Polski 2050 liderów ze Śląska.

- Jak się buduje organizacja to są ludzie. Jak są ludzie to są problemy. To zawsze było, jest i będzie – dodaje. Hołownia podkreśla, że „tam był intensywny konflikt od kilku miesięcy, na linii liderzy powiatowi – zarząd wojewódzki”. - Próbowaliśmy mediować, wysyłaliśmy mediatorów, proponowaliśmy mediatorów z sąsiedniego powiatu, jednemu z liderów proponowaliśmy specjalny status – komentuje. Zarzut kolesiostwa? Zdaniem gościa Beaty Lubeckiej jest on „poważny, ale zupełnie nieuzasadniony”. - Słowa i oskarżenia, które padały ze strony byłych liderów są w znaczącej mierze niezasadne i niesprawiedliwe – mówi Szymon Hołownia.

- Jesteśmy rozgrywani przez naszych politycznych przeciwników, którzy bardzo chętnie podają i rozdmuchują wszystkie informacje dotyczące tego, co się w naszym ruchu dzieje. Przekręcając i manipulując, żeby zemścić się na nas za to, że rośniemy – ocenia lider Polski 2050. Zaznacza, że członkowie jego ruchu robią setki akcji i dodaje: - Ja nie pozwolę ich obrażać. - Nie pozwolę sobie kręcić politycznego pasztetu na poświęceniu tysięcy naszych wolontariuszy, bo są granice własnego zacietrzewienia i ambicji – mówi Hołownia.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, co zaproponował Joannie Musze w zamian za przejście z PO do Polski 2050, Szymon Hołownia odpowiada, że nowy ruch, nadzieję, możliwość rozwoju i pracę zespołową z ludźmi. - Nie zaproponowałem ministerstwa, spółeczki Skarbu Państwa – zaznacza. Zdaniem Gościa Radia ZET, do jego ruchu ludzie przychodzą „choć nie mają korzyści tylko niepewność i ciężką pracę”. Dopytywany o przejście Michała Kamińskiego, Szymon Hołownia zapewnia, że o takich rozmowach nie słyszał, choć Kamińskiego zna osobiście.

Szymon Hołownia: Następny transfer jak będziemy robili koło sejmowe

Kiedy następny transfer? - W momencie, w którym będziemy gotowi wyjść i powiedzieć: tak, spina nam się to w całość i robimy koło sejmowe. Myślę, że to kwestia tygodni – zapowiada w Radiu ZET Hołownia.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA