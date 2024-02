Donald Tusk na prezydenta Polski? Wiceszefowa PO: Teraz nie...

Małgorzata Kidawa-Błońska gościem Radia ZET

- Bardzo lubię pana Sawickiego [który mówił o tym w TVN 24 – red.], ale KO sama decyduje, kto będzie naszym kandydatem. Cieszę się, że Donald Tusk jego dla niego autorytetem, ale my zdecydujemy. Jest decyzja, naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski – komentuje w Radiu ZET wiceszefowa PO. Zdaniem marszałek Senatu „takich rozmów nie ma”. - Nie ma takiej debaty. Jesteśmy na początku trudnej i żmudnej drogi odbudowywaniu państwa. Premier Tusk jest maksymalnie skoncentrowany. Czasy są wyjątkowe – podkreśla Gość Radia ZET. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, byli rządzący robią wszystko, by dalej destabilizować państwo. - Nie było chyba w Polsce w historii ostatnich 30 lat takiej sytuacji, żeby ktoś tak nie chciał oddać władzy tylko dlatego, że nie chce, by poznano machloje, nadużycia, jakie po nich pozostały – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Marszałek o zmianach w TK: Żadnych zamachów stanu nie robimy. Nie można czekać i tolerować tego, że system nie działa

Czy pod nieobecność prezydenta rządzący zrobią zamachu stanu? - Koalicja jest koalicją demokratyczną i żadnych zamachów stanu nie robimy. Odwołanie 5 sędziów TK to nie jest zamach stanu, tylko przywracanie praworządności w naszym kraju – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej zdaniem, gdyby prezydent kierował się polską konstytucją, to dziś nie bylibyśmy w takiej sytuacji. – Trzeba to uporządkować. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa europejskiego i nasze wyroki sądowe nie mogą budzić wątpliwości dlatego, że byli tam sędziowie dublerzy – podkreśla Gość Radia ZET. Marszałek Senatu zaznacza, że co prawda jeszcze nie trafił do Sejmu projekt ws. zmian w TK, podkreśla jednak: - Ale nie można czekać i tolerować tego, że nasz system cały czas nie działa. Wiceszefowa PO dodaje również, że ma wielkie zaufanie do Adama Bodnara, który „krok po kroku będzie przywracał praworządność w naszym kraju”.

„Nie wiem, co powiedzą kibice jak dowiedzą się, że ich prezydent miałby być kibicem innego klubu”

Pytana o kandydata PiS na prezydenta Warszawy Tobiasza Bocheńskiego – byłego wojewodę łódzkiego – wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej odpowiada: - Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski pokaże, jak warszawiacy doceniają to, co robił przez ostatnie lata i że będzie miał bardzo dobry wynik. Polityk dodaje także: - Nie wiem, co powiedzą kibice warszawskich klubów piłkarskich jak dowiedzą się, że ich prezydent miałby być kibicem innego klubu, z innego miasta.

Co z przedterminowymi wyborami? - Jeśli PiS i prezydent chcą przyspieszonych wyborów, to proszę bardzo. My jesteśmy gotowi – odpowiada marszałek Senatu. Jej zdaniem „wtedy może koalicja 15. października będzie miała większość konstytucyjną i wiele spraw będzie można łatwiej załatwić”.

Zamrożenie cen prądu? Kidawa: Nie wiem, czy to najlepsze…

- Nasz rząd jest za duży – ministrów powinno być mniej? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie- odpowiada Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku? – pyta prowadzący.

- Nie wiem. Chciałabym, żeby były zamrożone, ale nie wiem, czy to jest najlepsze – komentuje wiceprzewodnicząca PO.

- Nauczyciele mają prawo czuć się oszukani?- pyta dziennikarz.

- Nie – uważa polityk.

RadioZET/MA