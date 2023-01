Wicepremier dodaje, że „może nastąpić ruch, ale związany ze wzrostem cen energii i to nie są już tak duże wzrosty”. Polityk zapowiada, że „ludzie nie będą piszczeć” robiąc zakupy. - To, czym niektórzy z opozycji straszyli – chleb po 10-30 złotych – to się absolutnie nie sprawdza i nie sprawdzi – zapewnia minister. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Wielkanoc będzie dużo droższa, niż Boże Narodzenie, Henryk Kowalczyk odpowiada: - Nie sądzę, by sposób istotny żywność zdrożała, o kilkadziesiąt procent. Dodaje, że zawsze będą ruchy cenowe związane z kosztami energii, ale nie będą to skoki cenowe, że drugie tyle produkt zdrożeje.

Co w zbożu piszczy? – Niepokój – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje, że jest on głównie związany ze spadkiem cen na rynkach światowych. - Niektórzy oczekują, że Polska będzie wpływać na ceny światowe. No, nie mamy takich możliwości – mówi Kowalczyk.

Wicepremier namawia również Polaków do oszczędzania żywności. - Może nie tyle z oszczędności pieniędzy, a z odpowiedzialności za wyżywienie Polski i świata – zaznacza minister rolnictwa i dodaje, że „jeśli marnuje się 30-50 proc. żywności, gdzie niektóre kraje cierpią głód, to jest to nieodpowiedzialność”.

„Wydajemy tyle, ile zarabiamy – tak powinno się prowadzić gospodarstwo domowe”

Domowy budżet i oszczędzanie na żywności? - Wydatki powinny być zawsze racjonalne. Każdemu radzę, by wydawał tyle, ile ma przychodów – apeluje wicepremier Henryk Kowalczyk. - Wydajemy tyle, ile zarabiamy – tak powinno się prowadzić gospodarstwo domowe – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

Henryk Kowalczyk o protestach rolników: To tylko Agrounia. Ich poparcie szoruje po dnie. Niech protestują przeciwko ekonomii światowej

- Współczuję tym, którzy dają się wmanewrować. Przypomnę, że Agrounia zarejestrowała się jako partia polityczna. Ich poparcie szoruje po dnie, więc chwytają się wszystkich sposobów – odpowiada w Radiu ZET minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, pytany o protest rolników i kukłę z jego podobizną, wyrzuconą na obornik. - Chcą zaistnieć – kwituje minister i dodaje: - Niech protestują przeciwko całej ekonomii światowej, dlaczego akurat na rynkach światowych cena zboża zmalała. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy nie boi się tych protestów, wicepremier odpowiada, że oczywiście bierze je pod uwagę, ale bardzo intensywnie rozmawia z rolnikami. - Otrzymałem mnóstwo podziękowań za te działania [dla rolników – red.]. Ale to, że Agrounia będzie protestować – jestem przekonany. Kołodziejczak chce startować w wyborach i chce zaistnieć – komentuje Henryk Kowalczyk.

Pytany o kukurydzę z Ukrainy, minister rolnictwa przyznaje, że rzeczywiście jest jej więcej i jest to „dylemat, problem”. - Ale my jesteśmy zewnętrzną granicą UE. Izby rolnicze są bardzo często związane z PSL. PSL głosował za zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń importowych dla Ukrainy i to są skutki – dodaje Gość Radia ZET. Dopytywany o to, czy Orlen mógłby skupić kukurydzą i przetworzyć ją na bioetanol, szef resortu rolnictwa odpowiada, że „nie skupi całej kukurydzy z rynków światowych”. - Można łagodzić skutki i robimy takie próby, ale musimy sobie zdać sprawę, że Polska nie zmieni cen światowych. Każdy powinien przyjąć to do wiadomości – apeluje Kowalczyk.

Krótka piłka: Chłopi nie są pazerni

- Cieszę się wielkim zaufaniem prezesa Kaczyńskiego i mógłbym zostać szefem rządu? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Cieszę się zaufaniem, ale szefem rządu nie chciałbym być – komentuje Henryk Kowalczyk.

- Jeśli unijne pieniądze nie trafią do Polski, to ludzie na wsi nas pogonią? – pyta prowadzący.

- Nie – uważa minister rolnictwa.

- Kosiniak-Kamysz i Kołodziejczak są groźni, możemy z nimi przegrać? – pyta dziennikarz.

- Nie – ocenia polityk PiS.

- Krzysztof Ardanowski był świetnym ministrem, ale musiał odejść, bo jako jedyny mówił prawdę prezesowi? – pyta gospodarz programu.

- Nie dlatego odszedł – mówi Gość Radia ZET.

- Polscy chłopi są pazerni, ale o nich dbamy? – pyta Rymanowski.

- Nie są pazerni, ale o nich dbamy – odpowiada Kowalczyk.

