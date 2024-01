Marcin Mastalerek do premiera Tuska: Kaczyński powinien wysłać panu kwiaty albo wino

Gość Radia ZET. Marcin Mastalerek u Bogdana Rymanowskiego

Dariusz Barski boi się wyjść z prokuratury, bo może tam już nie wrócić? - Prokurator Barski wykonuje swoje obowiązki w Prokuraturze Krajowej. Będzie rozmowa o oczywistych oczywistościach, czyli o tym, że pan Barski jest Prokuratorem Krajowym, a wszystkie działania podejmowane przez Bodnara są nielegalne – odpowiada Gość Radia ZET. Zdaniem ministra, Adam Bodnar – m. in. odwołując Barskiego – „działa nielegalnie”. - Dziś Bodnar zachowuje się jak rzecznik PO – pilnuje tylko interesu PO, nawet nie ukrywa, że Tusk decyduje o wszystkim – dodaje Marcin Mastalerek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Policja przejmie gabinet prokuratora Barskiego? - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo działania ministra sprawiedliwości są nielegalne – komentuje szef Gabinetu Prezydenta RP. - Mam nadzieję, że tam nie ma mowy o żadnej okupacji, tylko o oczywistych faktach. Prezydent nie ma tu nic do akceptowania. Wprost mówi, że pan Barski jest Prokuratorem Krajowym i dziś mu to powie – podkreśla prezydencki minister.

Mastalerek: Nie dziwię się nerwowości Tuska

- Nie dziwię się nerwowości, wielkim emocjom Donalda Tuska. Nie wyszła premierowi manifestacja, było bardzo mało osób w Gdańsku, z drugiej strony wielka manifestacja sił patriotycznych, widoczny efekt Kamińskiego i Wąsika - mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem „Donald Tusk w miesiąc swoich rządów doprowadził do tego, że partia, która wygrała, ale nie zrobiła rządu – PiS – dziś jest zjednoczona i robi gigantyczne demonstracje”. - To wszystko dzięki panu, panie premierze. Jarosław Kaczyński powinien wysłać panu kwiaty albo dobre wino i podziękować – mówi minister Mastalerek. Dodaje, że obecny premier „swoimi bardzo radykalnymi działaniami doprowadził do jedności całą prawicę”. Zdaniem Gościa Radia ZET, Tusk obiecuje zemstę, a „Trzecia Droga powinna się zastanowić, czy niedługo wyborcy nie będą mówili, że są Trzecią Przystawką Donalda Tuska”.

Dopytywany o spotkanie prezydent-premier, Marcin Mastalerek odpowiada, że panowie są umówieni na rozmowę o sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwie. Prezydent ma zaufanie do premiera? - To pytanie, czy Tusk ma zaufanie sam do siebie, bo mówi na konferencji „nie wejdziemy do Pałacu Prezydenckiego”, a po 2-3 godzinach wchodzą. To pytanie, czy Tusk ufa Tuskowi – komentuje prezydencki minister. - Mam nadzieję, że dziś premier Tusk będzie mniej nerwowy w Pałacu Prezydenckim, niż na Twitterze – dodaje Gość Radia ZET.

„Obłuda i hipokryzja”

Co miał na myśli prezydent, mówiąc o „terrorze praworządności”? - Miał na myśli to, że wszystkie działania Tuska z przystawkami nie mają nic wspólnego z praworządnością. To zaprzeczenie praworządności. Obłuda i hipokryzja – tłumaczy szef Gabinetu Prezydenta RP. Jego zdaniem „władze w UE uważają, że praworządność jest wtedy, kiedy ich koledzy rządzą w Polsce, a to obłuda i hipokryzja”.

Krótka piłka: Kosiniak największym rozczarowaniem, Tusk może spodziewać się kolejnych wet

- Czy po wydarzeniach w Pałacu wciąż możliwa jest współpraca prezydent-premier? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – ocenia Marcin Mastalerek.

Podobnego zdania jest 31 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

- Premier Tusk powinien szykować się na kolejne weta? – pyta prowadzący.

- Tak, oczywiście. To jest przecież oczywiste. Prezydent jeśli będą złe ustawy – będzie je wetował – zapowiada minister.

- Kosiniak jest największym rozczarowaniem prezydenta? – pyta gospodarz programu.

- Moim na pewno. Nie wiem, czy prezydenta, muszę go zapytać – komentuje Gość Radia ZET.

- Chętnie przejmę PiS, jak Kaczyński przejdzie na emeryturę? – pyta Rymanowski.

- Nie. W ogóle nie myślę o takich sprawach. Myślę tylko o tym, by dobrze służyć PAD i Polsce. Mam przed sobą 19 miesięcy i tylko na tym się skupiam – zapewnia Mastalerek.

Marcin Mastalerek: Dalsze przebywanie w więzieniu zagraża życiu pana Kamińskiego. Zatrzymanie w Pałacu? Policja wyładowała swoją frustrację

- Nie wyobrażam sobie, by podczas takiego spotkania prezydent nie powiedział o posłach Kamińskim i Wąsiku oraz o łamaniu prawa przez ministra sprawiedliwości ws. Prokuratora Krajowego – mówi Marcin Mastalerek, dopytywany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o spotkanie prezydenta z premierem. Szef Gabinetu Prezydenta RO zapowiada: - Prezydent nie będzie unikał trudnych tematów, będzie o nich wprost, w oczy premierowi Tuskowi mówił.

Mastalerek zwraca się do Bodnara: Panie Adamie, czy pan jeszcze pamięta…?

Dopytywany o stan Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydencki minister odpowiada, że „dalsze przebywanie pana posła, ministra Kamińskiego w więzieniu zagraża jego życiu”. Gość Radia ZET zwraca się również do ministra sprawiedliwości: - Czy pan jeszcze w ogóle pamięta, że był pan wiceszefem HFPC, panie Adamie, czy pan jeszcze pamięta, że był pan RPO? - Niech się pan zastanowi, co zrobiłby RPO Adam Bodnar? Czy nie jest panu po ludzku wstyd? – dodaje prezydencki minister. Jego zdaniem, demonstracje będą jeszcze większe. - Każdy kolejny dzień Mariusza Kamińskiego w więzieniu, to większa demonstracja w przyszłości – mówi w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Pytany przez słuchacza o to, dlaczego prezydent nie zdecyduje się na szybszą drogę ułaskawienia, by ratować zdrowie i życie Kamińskiego i Wąsika, Mastalerek odpowiada, że „szybsza droga ułaskawienia została podważona w 2015”. - Panowie nigdy nie powinni trafić do więzienia, ale żeby nie było wątpliwości, prezydent wybrał inną ścieżkę – komentuje minister.

Szef Gabinetu Prezydenta RP o zatrzymaniu: Nie dziwię się frustracji policji

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mieli spędzić 2 dni w Pałacu Prezydenckim? - U mnie w gabinecie nocowanka jest niemożliwa – komentuje Marcin Mastalerek. Jego zdaniem, panowie przebywali w Pałacu 8 godzin, ponieważ mieli się jeszcze spotkać z prezydentem, po spotkaniu Andrzeja Dudy z białoruskimi opozycjonistami. – A panowie jeszcze 2 miesiące temu Białorusią i granicą się zajmowali – dodaje Gość Radia ZET. Zachowanie funkcjonariuszy? - Rozumiem ich frustrację. Nie udało im się przed 11:00 , nie udało się policji zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i później wyładowali swoją frustrację – komentuje prezydencki minister.

Marcin Mastalerek o prezesie PSL: Miał wszystkie karty, by zostać premierem

- Pan Kosiniak-Kamysz miał na stole wszystkie karty, żeby zostać premierem. Jeśli nie podjął gry, żeby zostać premierem, to tym bardziej nie podejmie gry, by wyjść z koalicji – uważa Gość Radia ZET.

Konflikt polityczny w Polsce? - Prezydent stara się deeskalować i być prezydentem wszystkich Polaków, a ws. TVP przyznał mu rację Krajowy Rejestr Sądowy. PAD mówił, że min. Sienkiewicz i władza działają nielegalnie. Nigdy nie będzie stawał za tymi, którzy łamią prawo – komentuje minister.

- Nikt w Pałacu Prezydenckim nie zajmuje się dziś wyborami w 2025. Zajmujemy się z prezydentem sprawami bezpieczeństwa. Dla PAD najważniejsza będzie polska prezydencja w Radzie UE, rozszerzenie UE, zacieśnienie relacji z USA i bezpieczeństwo energetyczne – zapewnia Marcin Mastalerek. Dopytywany o kandydata PiS, minister odpowiada: - Będę popierał tego kandydata, którego będzie popierał prezydent. - Mam do niego 100 proc. zaufanie. Jest dużo bardziej doświadczonych politykiem. Będę robił to, co będzie robił prezydent – mówi Gość Radia ZET.

