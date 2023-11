Gość Radia ZET - Michał Kołodziejczak

Gość Radia ZET dodaje także: - Zapewniam ponad 7 mln osób, które głosowały na PiS – będę patrzył i będę dbał też o was. Michał Kołodziejczak podkreśla, że „nić sympatii między Agrounią, a ludźmi, którzy poszli głosować na PiS nie została zerwana”. - Będę robił wszystko, by była jeszcze bardziej odbudowana. Piszę w liście jasno: będę was godnie reprezentować w nowej kadencji Sejmu – mówi polityk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Kołodziejczak zapewnia, że zrobi wszystko, by Ministerstwo Rolnictwa „dobrze pracowało” niezależnie od tego, kto stanie na jego czele. - Pod ministrem rolnictwa pracuje ok. 30 tys. pracowników na różnych stanowiskach. Tam trzeba wejść, przeczyścić, zobaczyć, jak chociażby 32 mld zostało wydane przez ARiMR – komentuje Gość Radia ZET. Nowy minister rolnictwa powinien wyczyścić ten resort do spodu? – Oczywiście, z wszystkich tych, którzy zawalili ostatnich 8 lat. A jest dużo osób, którzy byli tam zatrudniani po znajomości – ocenia nowy poseł.

Lider Agrounii o Ukrainie w UE: Nie jest to w interesie Polski przy obecnych zasadach

- Czy w interesie Polski jest szybkie wejście Ukrainy do UE? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Dziś możemy jasno powiedzieć: Polska będzie miała bardzo trudno cofnąć niektóre procesy. W naszym interesie jest bardzo dobre przygotowanie stosunków polsko-ukraińskich i UE-Ukraina. Będzie bardzo ważna silna pozycja Polski w UE. Jeśli Ukraina będzie miała kiedykolwiek wejść do UE, musimy zadbać o nasz interes. Ja przypilnuję interesu rolników – odpowiada wymijająco polityk KO. Dodaje jednak, że „jeśli są takie zasady, jak dziś, to nie jest to w interesie Polski, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze”. Michał Kołodziejczak zaznacza, że „UE jeszcze nie przyjęła Ukrainy do wspólnoty, a już zliberalizowała przepisy dla przewoźników”. - To, co dzieje się między Polską, a Ukrainą będzie prowadziło do dużego konfliktu gospodarczego i społecznego – uważa lider Agrounii.

Aż 77 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że szybkie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej nie jest w interesie Polski.

Kołodziejczak: Nie chodzi o to, żeby przeszkadzać Ukrainie, ale zasady muszą być równe

Michał Kołodziejczak dodaje również, że popiera protest polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. - Ja sam stałem wiele tygodni na granicy polsko-ukraińskiej z grupą rolników, kiedy wskazywaliśmy na problemy między Polską, a Ukrainą i brak empatii ze strony Unii – komentuje Gość Radia ZET. Poseł dodaje, że nie możemy zgodzić się na to, by z Ukrainy wjeżdżało do Polski tyle ciężarówek, ile tylko chce. - To są zupełnie inne standardy, koszty, koszty prowadzenia działalności. Walczymy o to, by nasze firmy mogły przetrwać. Jedna i druga strona musi to zrozumieć. Nie chodzi o to, żeby Ukrainie przeszkadzać, ale zasady muszą być równe – ocenia lider Agrounii.

- Nie powinniśmy pozwalać, by towary mogły z Ukrainy przyjeżdżać w tak nieograniczonych ilościach, jak dziś. Zrobimy wszystko, by się udało i to jest jedno z ważniejszych zadań dla nadchodzącego rządu. Na to czekają też wyborcy PiS – mówi Michał Kołodziejczak.

Prezes Agrounii nowym ministrem rolnictwa? - Mamy takie ustalenia, że dziś wszelkie rozmowy, ustalenia na temat rządu zostają między nami – odpowiada Gość Radia ZET. - Będę robił wszystko, by polityka rolna była kierowana w odpowiednim kierunku – dodaje polityk.

