Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy to Mateusz Morawiecki, chcąc kompromisu z Brukselą, chce pomóc Niemcom, wiceminister sprawiedliwości odpowiada, że szef rządu „szuka wyjścia z sytuacji, w którą Polskę wprowadził”. Wiceprezes Solidarnej Polski dodaje, że „w czasach premier Szydło, na początku kadencji premiera Morawieckiego eurokraci mogli sobie paznokcie obgryzać albo rwać włosy, bo nie mieli żadnych mechanizmów szantażowania Polski”.

- W czasach, kiedy PMM godził się na KPO można było na światowych rynkach pożyczyć pieniądze za 1 proc., 1,17 proc., więc naprawdę był tani pieniądz. W tej chwili KPO to nie jest żaden tani pieniądz. To znaczone pieniądze – podkreśla Gość Radia ZET i zapowiada, że w zamian za środki w ramach KPO, Polska będzie musiała oddać od 300 do 500 mld złotych.

„Nie było ostrych kłótni. Kolejne spotkania po świętach”

Dopytywany o spotkanie Mateusza Morawieckiego ze Zbigniewem Ziobrą, Michał Woś odpowiada, że była to rzeczowa rozmowa na argumenty, która trwała 3-4 godziny. - Nie było ostrych kłótni, zaciśniętych pięści, trzaskania szklankami po stołach. Panowie są profesjonalistami – komentuje wiceprezes Solidarnej Polski. Woś dodaje, że podczas spotkania poruszane były 2 tematy. Pierwszy to nowa ustawa o Sądzie Najwyższym – i tu, zdaniem Michała Wosia – po wprowadzeniu tejże będzie „dużo, dużo gorzej” z polskim wymiarem sprawiedliwości. Drugim tematem był sam Krajowy Plan Odbudowy. Polityk zapowiada, że kolejne spotkania premiera i ministra po świętach. – To jest w trakcie ustalania. Konkretny termin nie został podjęty – mówi Gość Radia ZET. Woś zaznacza również, że Solidarna Polska nie poprze nowej ustawy dot. sądownictwa w tym kształcie.

Wiceminister sprawiedliwości zaznacza, że „ustawy, które spowodowały taki, a nie inny stan sądownictwa, to są ustawy nie autorstwa Zbigniewa Ziobro”, bo reformy sądownictwa jeszcze nie było. - W 2017 roku były przygotowane ustawy reformujące sądownictwo, ale te spotkały się z wetem prezydenta Dudy – mówi Michał Woś. Prezydent odpowiedzialny za stan sądownictwa w Polsce? - Odpowiadają ci, którzy blokowali reformy – uważa wiceszef Solidarnej Polski. - Ustawy, które są krytykowane przez UE, to pierwsza ustawa autorstwa prezydenta i druga ustawa autorstwa prezydenta, który powiedział o tym, że czuje się oszukany przez szefową KE – komentuje Gość Radia ZET.

- Kłócimy się w ramach Zjednoczonej Prawicy o rzeczy fundamentalne, polską suwerenność, ale wszyscy mamy przekonanie, że gdyby rządził Tusk, opozycja, to na złotej tacy, albo w reklamówce w Biedronki zanieśliby tam polską suwerenność – mówi Michał Woś.

Woś o krytyce premiera: Żaden polityk nie jest świętą krową

- Jeśli PiS przeforsuje w Sejmie ustawię napisaną w Brukseli – Solidarna Polska wyjdzie z rządu? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Wszystkie opcje są na stole – odpowiada Michał Woś.

- Ziobro lepiej rozumie UE, niż Morawiecki? – pyta prowadzący.

- Tak – ocenia wiceminister.

- Przez 7 lat odpowiadaliśmy za reformę sądownictwa i niestety nie daliśmy rady? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Reforma sądownictwa została zablokowana – komentuje Gość Radia ZET.

- Mamy kasę i struktury, by wystartować samodzielnie w wyborach? – pyta dziennikarz.

- Tak – odpowiada polityk.

- W ramach postanowienia noworocznego, od 1. stycznia przestaniemy publicznie krytykować premiera? – pyta Rymanowski.

- Nie. Krytyka zawsze jest ważna, bo jest konstruktywna. Żaden polityk nie jest świętą krową – mówi Woś.

Michał Woś: 96 proc. Polaków myśli, że KPO to św. Mikołaj. Premier popełnił 3 podstawowe błędy, naiwnie wierzył

- Zleciliśmy badania, z których wynika, że 96 proc. Polaków myśli, że KPO to darowizna, że to św. Mikołaj. UE nie jest Dzieciątkiem, czy Aniołkiem czy Mikołajem, że przynosi pieniądze i na ulicy rozrzuca na prawo i lewo – mówi wiceprezes Solidarnej Polski, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - 30 mld złotych wypłynęło z Polski do finansjery na giełdę w Lipsku, bo tam się handluje certyfikatami uprawnień do emisji CO2. 30 mld po prostu się rozpłynęło. Prezes Kaczyński o tym wie – dodaje Michał Woś. Polityk podkreśla, że Solidarna Polska nie sprzeciwia się rozmowom z Brukselą, bo „rozmawiać warto i jest to ważne”, ale zaznacza: - Nie można dopuścić do tego, by ustawy były dyktowane w obcych językach. Zdaniem Wosia, „w Polsce jest obóz ludzi, którzy chętnie rozmyliby Polskę w ramach wielkiego państwa europejskiego – zaczynając od skrajnej Lewicy, na Tusku kończąc”. - Oni nie chcą niepodległego państwa polskiego, tylko stworzenia państwa europejskiego – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Michał Woś uważa, że Mateusz Morawiecki „popełnił 3 podstawowe błędy”. - Został oszukany przez UE i naiwnie wierzył, że oszustwa związane z mechanizmem szantażu nie będą miały wpływu na RP. Premier nie powinien dawać się oszukiwać – mówi wiceszef Solidarnej Polski. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy jego partia zostanie w rządzie, Gość Radia ZET odpowiada „nie wiem”. Zapowiada, że będzie o tym dyskutował zarząd Solidarnej Polski.

- Na polu współpracy z UE, przez premiera Morawieckiego zostały zablokowane jakiekolwiek reformy strukturalne związane z sądownictwem. Reformę strukturalną na niwie rozmów i kompromisów z UE w 2017, 2018, 2019 – dodaje.

Wiceminister sprawiedliwości: Służba więzienna cieszy się dużym zainteresowaniem. Najwyższy budżet w historii

- W roku 2020, 2021 i 2022 więcej było przyjęć do służby więziennej, niż odejść. Służba więzienna cieszy się dużym zainteresowaniem. Są podwyżki, jest dobre zarządzanie, jest najwyższy budżet w historii, który będzie miała służba więzienna w 2023 roku – mówi Michał Woś, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada, że „pierwszy program modernizacji służby więziennej jest na 1,5 mld złotych, drugi na 2 mld złotych”. - Ta dumna, wartościowa formacja, bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa jest naprawdę dobrze zarządzana – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

Woś o wszystkich pracujących więźniach: blisko 70 proc., w 2017 to ponad 30 proc.

Michał Woś dodaje również: - Zreformowaliśmy polskie więziennictwo. - Pod względem sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności, to rzeczywiście więzienie to nie sanatorium, ale to dotyczy osadzonych. Niemal wszyscy osadzeni, którzy mogą, pracują - 96 proc. Nie siedzą cały dzień i nie oglądają telewizji, nie mają przywilejów, priorytetu w kolejce do lekarza – mówi wiceminister sprawiedliwości. Woś przytacza dane, które wskazują, że 6-7 tysięcy więźniów pracuje na zewnątrz. - Wśród populacji wszystkich więźniów, w 2015 roku to było ponad 30 proc., teraz jest blisko 70 proc. – precyzuje polityk.

- Zbigniew Ziobro w więzieniu po wyborach to realny scenariusz? – pyta słuchacz.

- Nie. Między 2005, a 2007 rokiem, po pierwszych rządach PiS, Zbigniew Ziobro miał kilkadziesiąt różnych postępowań w różnych prokuraturach na terenie kraju i ani jedna nie pokazała, że działał w niepraworządny sposób – odpowiada wiceszef Solidarnej Polski.

Wiceminister o Krystynie Pawłowicz i Micku Jaggerze: Taka działalność mi się nie podoba

- Podoba się panu rozgłos, jaki przynosi polskiemu sądownictwu Krystyna Pawłowicz, która pyta Micka Jaggera o kwestię wiary i spowiedź? – pyta internauta.

- Pytanie, kiedy ktoś był u spowiedzi jest wartościowe, bo jako katolicy wiemy, że to wzmacnia duchowe siły, natomiast taka działalność mi się nie podoba – komentuje wiceminister. Woś dodaje, że „pani sędzia Pawłowicz sama decyduje o swojej aktywności publicznej”. - Nie widziałem, żeby inni sędziowie TK taką aktywność promowali. Jest to działanie niestandardowe – ocenia Gość Radia ZET.

