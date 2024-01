Marzena Okła-Drewnowicz gościem Radia ZET

58 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że 65-latkowie i starsi powinni mieć wszystkie leki darmowe.

Marzena Okła-Drewnowicz tłumaczy, że w tej chwili darmowe leki to te starszej generacji, które są mniej skuteczne. - Wierzę i tak jest, że nowa minister zdrowia dokona rewizji i na pewno jakieś propozycje z jej strony będą – dodaje Gość Radia ZET.

Bon senioralny nawet do 2 tys. złotych

Dopytywana przez prowadzącego o bon dla seniorów, minister ds. polityki senioralnej zapowiada, że uchwalenie ustawy to „kwestia miesięcy”. - Projekt będzie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni – zapewnia polityk PO. Okła-Drewnowicz zapowiada również, że dla tych, którzy potrzebują największej liczby godzin opieki, będą mogły liczyć nawet na 2 tys. złotych. - Chodzi o to, by w pierwszej kolejności bon skierować do tych seniorów, których bliscy zobowiązani do alimentacji pracują, by samorządy miały pieniądze na dodatkowe godziny usług opiekuńczych – tłumaczy Gość Radia ZET. Zdaniem minister należy wreszcie wprowadzić rozwiązania systemowe, ponieważ „nie sztuką jest wydrukować pieniądze, dokonać transferów finansowych”. - Oczywiście w dobie inflacji 13-tki i 14-tki były bardzo ważne, bo w jakiś sposób rekompensowały galopującą inflację i drożyznę. Ale odpowiedzmy sobie: czy za „trzynastkę” i „czternastkę” osoba potrzebująca jest w stanie zapewnić sobie opiekę? Nie – komentuje Marzena Okła-Drewnowicz z PO. Zdaniem minister musi powstać „segment usług opiekuńczych”, ponieważ teraz „coraz więcej jest szarej strefy, bo ludzie na własną rękę szukają opiekunek”.

Co z zapisaną w 100 konkretach emeryturą do 5 tys. bez podatku? Minister: Jeszcze się 100 dni nie skończyło

Pytana o emeryturę do 5 tys. złotych brutto bez podatku, którą Platforma zapowiadała w kampanii wyborczej, minister ds. polityki senioralnej zapewnia, że rząd pracuje nad każdą z obietnic i dodaje: - Jeszcze 100 dni się nie zakończyło. - Bon senioralny też jeszcze nie jest gotowy, a będzie – mówi Marzena Okła-Drewnowicz.

Okła-Drewnowicz zapowiada: Wystąpię dziś z wnioskiem

Lepsza opieka geriatryczna, mniejsze kolejki dla seniorów do przychodni i szpitali, zapowiadane w kampanii? Marzena Okła-Drewnowicz odpowiada, że spotkała się już z minister zdrowia w tej sprawie. - Dziś wystąpię z wnioskiem o powołanie zespołu międzyresortowego, żeby byli tam przedstawiciele resortów zdrowia, pracy, rodziny, polityki społecznej i ekspertów, byśmy mogli przejrzeć całą opiekę długoterminową i tam, gdzie są luki, byśmy byli gotowi z rozwiązaniami – mówi minister Marzena Okła-Drewnowicz. Pytana o Adriana Zandberga, który w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej stwierdził, że za te pieniądze w budżecie nie da się skrócić kolejek do lekarzy, polityk PO zapewnia, że w tym budżecie jest rekordowa kwota jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. - Pieniądze to jedno, ale organizacja systemu ochrony zdrowia to drugie. To musi iść w parze – komentuje minister.

Wyroki TK to świstki papieru? „Tak, to nie jest TK”

- Najbardziej seniorom pomogło PiS? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Marzena Okła-Drewnowicz.

- Minister Bodnar powinien zwolnić byłych szefów CBA z więzienia? – pyta prowadzący.

- Nie – uważa wiceszefowa PO.

- Wyroki TK to dla mnie dziś świstki papieru? – pyta gospodarz programu.

- To nie jest Trybunał Konstytucyjny. Tak, to nie jest TK. To Trybunał Julii Przyłębskiej – mówi Gość Radia ZET.

Marzena Okła-Drewnowicz: Seniorzy są dziś w gorszej sytuacji, niż pod koniec poprzednich rządów PO. 13. i 14. emerytura? Pozostaną

- Seniorzy są dziś w gorszej sytuacji [niż pod koniec poprzednich rządów PO-PSL – red.]. Analizy Instytutu Emerytalnego wskazują na to, że jest coraz większa różnica między min. wynagrodzeniem, a najniższą emeryturą, między średnim wynagrodzeniem, a przeciętną emeryturą – mówi minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywana o dwukrotną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 proc., wiceszefowa PO zapewnia, że jest zapis w budżecie, który wprowadza takie rozwiązanie. - Jeśli inflacja na koniec czerwca będzie wynosiła powyżej 5 proc. – zaznacza.

Seniorzy dowożeni do lekarza? „Po to powstał urząd, by tego typu rozwiązania wprowadzać”

Pytana o to, czy seniorzy powinni być dowożeni do lekarza na koszt państwa, minister Okła-Drewnowicz odpowiada, że „po to powstał urząd ds. polityki senioralnej, by tego typu rozwiązania z samorządami wprowadzać”. - W niektórych samorządach pomysł ten jest realizowany. Wspólnie z samorządami trzeba będzie myśleć, z jakich zasobów będzie można skorzystać tam, gdzie nie ma oferty – dodaje Gość Radia ZET.

Minister o bonie senioralnym: Będzie też prosta ścieżka nabywania uprawnień

Dopytywana o bon senioralny, minister zapowiada, że w ustawie będzie zapisany również „zakres usług” oraz dodaje, że rząd stworzy „bardzo prostą ścieżkę nabywania uprawnień, by być opiekunem”. - Chodzi o proste kursy realizowane przez urzędy pracy, dotyczące pierwszej pomocy, jak osobę dźwignąć, jak rozmawiać – tłumaczy minister ds. polityki senioralnej.

Cykliczna waloryzacja emerytur zamiast 13-tki i 14-tki? - Wszystko, co dane nie będzie zabrane. Pozostanie – zapewnia Gość Radia ZET i dodaje: - Ale nie znaczy to, że nie będziemy wprowadzać rozwiązań systemowych.

Marzena Okła-Drewnowicz zapewnia również, że nie ma mowy o podwyższaniu wieku emerytalnego. - Sami seniorzy mówią o tym, że chcą być aktywni zawodowo. Nie chodzi o ustawowe wydłużenie wieku emerytalnego tylko o zachęty, stwarzanie warunków – komentuje polityk.

Minister za pokojem opieki nad dzieckiem w każdym zakładzie pracy

Darmowe przedszkole dla dzieci posłów? - To taki pokój opieki. Ale uważam, że powinniśmy dążyć do tego, by w każdym zakładzie pracy powstawały miejsca opieki nad dzieckiem – mówi Marzena Okła-Drewnowicz. - Jeśli mówimy o tym, by kobiety mogły godzić pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, to powinniśmy stwarzać takie warunki – zaznacza Gość Radia ZET. Zdaniem minister, jest możliwość, by wprowadzić takie rozwiązanie.

Pytana o byłego ministra Michała Wosia, który domaga się od ministra Sienkiewicza przeprowadzenia badań w kierunku obecności narkotyków [tajemniczy woreczek w kieszeni ministra – red.], wiceszefowa PO odpowiada: - Min. Sienkiewicz ma bardzo trudne zadanie i jest konsekwentny w tym, co robi. - Głosując nad wotum pokazaliśmy, że stoimy za nim murem – dodaje polityk.

Większa dziura w budżecie państwa, niż za rządów PiS? - Ten wzrost spowodowany jest programami społecznymi. To była nasza elementarna odpowiedzialność, by nauczyciele przez lata ciemiężeni przez ostatnią władzę, mogli dostać w końcu podwyżki, in vitro, „aktywny rodzic” – komentuje minister ds. polityki senioralnej. Gość Radia ZET zaznacza również, że „bez programów społecznych, bez dobrze wynagradzanych nauczycieli nie będzie rozwoju gospodarczego”.

Pytana o sprzęt AGD i sushi zamówione na nią, Marzena Okła-Drewnowicz opowiada, że została wzięta na celownik. - Służby zadziałały, sprawca zostawiał ślady. To ktoś, kto ogląda TV Republika. Tam podobno było coś takiego, by zamawiać od tych, którzy wycofali się z reklam i nie odbierać. Problem, dlaczego akurat na mnie zamawiać – opisuje minister.

RadioZET/MA