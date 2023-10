NASZ NEWS. Wiceszef MSWiA o youtuberach: Będą przesłuchani w charakterze świadków

Gość Radia ZET. Błażej Poboży u Bogdana Rymanowskiego

- Tak – uważa wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Inne zdania są nasi słuchacze, widzowie i internauci. 57 proc. głosujących w sondzie uważa, że państwo nie powinno kontrolować youtuberów. 43 proc. ocenia, że tak.

Dopytywany przez prowadzącego o to, co państwo zamierza zrobić w głośnej sprawie, ujawnionej przez youtubera Sebastiana Wardęgę, dotyczącej możliwych kontaktów pedofilskich jednego z youtuberów, minister odpowiada, że po pierwsze sprawa jest „bulwersująca”. - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (…) już dokonało analizy materiału, który został w serwisie Wardęgi umieszczony. Wyodrębniono wszystkie elementy, które mogą potencjalnie świadczyć o możliwości popełnienia przestępstwa. Materiał przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wskazała CBZC jako właściwie do dalszego prowadzenia czynności – ujawnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Błażej Poboży zapowiada również: - Wszystkie osoby – twórcy materiału, osoby, które pojawiają się w materiale będą musiały być procesowo przesłuchane w charakterze świadków.

Gość Radia ZET zaznacza, że „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to 600 zatrudnionych funkcjonariuszy, którzy już mają na swoim koncie kilka ważnych realizacji, w tym także dot. spraw pedofilskich, także w wymiarze międzynarodowym”.

- Byłem wstrząśnięty, że istnieje taka sfera w ramach wolnego dostępu do internetu, która umożliwia dorosłym mężczyznom jakąś formę kontaktu z osobami 11, 12, 13, 14-letnimi. Czułem niesmak – przyznaje polityk PiS. - To powinno być niedopuszczalne – podkreśla. Zdaniem Pobożego, powinno wprowadzić się akcje uświadamiające rodziców, dotyczące zagrożeń w internecie. - Będę chciał zainteresować tą sprawą p. marszałek Witek – zapowiada Gosć Radia ZET.

Wiceminister spraw wewnętrznych o kierowcy BMW Sebastianie M.: Świetna robota polskich funkcjonariuszy

- Bardzo profesjonalne działanie polskich służb i policji, która od momentu opuszczenia terytorium Polski miała wiedzę, gdzie znajduje się sprawca wypadku. Wiedziała, że jest w Turcji, potem udał się do ZEA – mówi wiceszef MSWiA, pytany o kierowcę BMW z wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Błażej Poboży dodaje, że jest to działanie, „które potencjalnie zmierza do zabójstwa kogoś na drodze”. Dlaczego nie został zatrzymany od razu po wypadku? - Jeśli po 19 dniach osoba, która wykonywała szereg działań, polegających na próbie uniknięcia odpowiedzialności, jest osobą już zatrzymaną, to jest to świetna robota polskich funkcjonariuszy – komentuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Gdyby była taka potrzeba, to zamkniemy granice

- Za trzeciej kadencji PiS Polska wystąpi z UE? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – zapewnia Błażej Poboży.

- Jak będzie trzeba, to zamkniemy granice? – pyta prowadzący.

- Wszystkie działania podejmujemy dla bezpieczeństwa. Gdyby sytuacja tego wymagała ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli – pewnie musielibyśmy to zrobić. Tak, gdyby byłaby taka potrzeba – zapowiada wiceszef MSWiA.

- Łatwiej uderzać nam w Tuska, niż w Trzaskowskiego? – pyta Rymanowski.

- To 2 polityczne klony. Nie ma większego znaczenia, kto aktualnie przewodzi PO – ocenia Poboży.

RadioZET/MA