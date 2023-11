Nowy premier? Kobosko: Tusk powinien już reprezentować Polskę na szczycie w Brukseli

Gość Radia ZET. Michał Kobosko u Bogdana Rymanowskiego

- 14. i 15. grudnia odbywa się szczyt europejski. Polskę powinien reprezentować nowy premier – mówi wiceszef Polski 2050. Jego zdaniem „ważne, by premier Tusk zaczął jak najszybciej oficjalnie swoją misję i zaczął reprezentować Polskę m.in. w Brukseli”.

„Żaden odpowiedzialny polityk, a do takich zaliczam pana prezydenta Dudę i pana ministra Sikorskiego, nie wejdzie w to”

Polityk Trzeciej Drogi zapowiada również, że „jeden z koalicjantów” dostanie MSZ. Pytany o Radosława Sikorskiego i o swoje krytyczne opinie na temat byłego szefa polskiej dyplomacji, Michał Kobosko odpowiada: - Moje krytyczne słowa dotyczyły bardzo konkretnych wypowiedzi. - To nie była tylko moja krytyka. Pan minister jest znany, że lubi czasem powiedzieć coś takiego, z czego potem jego obóz musi się tłumaczyć i miewa do niego pretensje – komentuje Gość Radia ZET i dodaje: - Jeśli pan minister zostanie ponownie ministrem, to będę mu szczerze gratulował. Kobosko zaznacza, że w obecnej sytuacji bycie szefem polskiej dyplomacji to „masa roboty” i ciężka praca. - Mam nadzieję, że nie będzie walki z prezydentem – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego. Jak zaznacza, w sprawach międzynarodowych, w sprawach pozycji Polski na świecie, w sprawach relacji z kluczowymi partnerami – Polski nie stać na wojnę rządu z prezydentem. - Żaden odpowiedzialny polityk, a do takich zaliczam pana prezydenta Dudę i pana ministra Sikorskiego, nie wejdzie w to – uważa polityk Trzeciej Drogi.

- Czy to prawda, że będzie pan ministrem funduszy i polityki regionalnej? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak przeczytałem dziś w jednej z gazet. Rozmowy o stworzeniu koalicji rządowej zostały wznowione. Mam nadzieję, że dość szybko będziemy mieli skompletowane decyzje – odpowiada wymijająco Gość Radia ZET. Zapewnia, że takiej rozmowy nie było, to decyzja premiera Tuska, ale dodaje: - Gdyby zaproponował, to bardzo poważnie należałoby się zastanowić nad taką propozycją.

Karp dzieli Polaków. Wiceszef Polski 2050: Sprzedaż żywego powinna być zakazana

- Czy sprzedaż żywego karpia na święta powinna być zakazana? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Powinna być zakazana – uważa Gość Radia ZET Michał Kobosko. - Wiem, że to jest polska tradycja, polskie rodziny się tym cieszą, ale powoli zmieniamy standardy – dodaje polityk Trzeciej Drogi.

Ciekawie z kolei podzielone są stania głosujących w sondzie na radiozet.pl. 50 proc. uważa, że sprzedaż powinna być zakazana, a 50 proc. ocenia, że nie.

Czy Polska 2050 poprze taki zakaz, proponowany przez Koalicję Obywatelską? - Nie powiedziałem, że MY poprzemy. Ja jestem stronniczy, bo od lat nie jem karpia, bo nie lubię karpia. Nie mieliśmy jeszcze na ten temat wewnętrznej dyskusji. Zapewne upodobania są różnorodne – komentuje Kobosko. - Jako umiarkowany fan tego dania w diecie świątecznej zagłosowałbym na TAK [za zakazem – red.] – dodaje polityk.

- Polska powinna przyjąć euro? – pyta prowadzący.

- Powiedzieliśmy o tym, że Polska powinna wznowić proces przygotowania do przyjęcia euro. Dziś lub jutro nie ma takiej możliwości. Docelowo jako jedyna partia jeszcze opozycji uważamy, że Polska powinna zmierzać w tym kierunku – odpowiada poseł Polski 2050.

Z kolei z sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że prawie 63 proc. Polaków nie chce wprowadzenia euro w Polsce.

- Emerytura bez podatku jest lepsza od „trzynastki” i „czternastki”? – pyta gospodarz programu.

- Tak. „Trzynastka” i „czternastka” to jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym – ocenia Gość Radia ZET.

- Trzecia Droga nie zagłosuje za aborcją do 12. tygodnia? – pyta Rymanowski.

- W Trzeciej Drodze nie będzie dyscypliny. Opinie są u nas zróżnicowane. Nasza linia jest niezmienna – optujemy do zorganizowania ogólnokrajowego referendum – mówi Kobosko i dodaje, że w poniedziałek spotkanie partii, m.in. w tej sprawie.

