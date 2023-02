- Wezwaliśmy go na podstawie art. 29 w związku z kontrolą w MAP i tu się zgłosił. Jeśli chodzi o kontrole w Orlenie – takiej zgody nie mamy – precyzuje Gość Radia ZET. Orlen chce coś ukryć? - Myślę, że chodzi o wydatki w kwocie 3 mld złotych na usługi, promocję, konsultacje prawne, sponsoring – wylicza szef Najwyższej Izby Kontroli. Banaś zdradza również, że z ustaleń NIK wynika, że to rada nadzorcza Orlenu podjęła decyzję o niewpuszczaniu kontrolerów. - Wyglądałoby na to, że rada nadzorcza Orlenu ma więcej do powiedzenia, niż prezes Obajtek – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Prezes NIK zaznacza, że jest to wyjątkowa sytuacja, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. - Przez ostatnie lata spokojnie mogliśmy prowadzić kontrole, również w spółkach Skarbu Państwa, fundacjach – mówi Gość Radia ZET. - Mamy prawo do przeprowadzenia kontroli, a obywatele mają prawo wiedzieć, na co środki zostały wydane – podkreśla.

Pytany o to, czy NIK zamierza skontrolować ceny paliw na stacjach, prezes Izby odpowiada: - Rzeczywiście, możemy wskazać czy wszystkie zasady i przepisy zostały zachowane. Dodaje jednak: - Raport zostanie opublikowany, jeśli zostaniemy wpuszczeni do Orlenu.

Banaś zapowiada kontrolę w NCBiR. „Wpłynęło wiele wniosków”

- Wpłynęło wiele wniosków o przeprowadzenie kontroli. NCBiR wydał prawie 800 mln złotych w konkursie „Szybka ścieżka”. Tylko jedna spółka w Białymstoku otrzymała 123 mln złotych. Aktualnie dokonujemy analizy materiału – mówi Gość Radia ZET Marian Banaś. Prezes NIK zapowiada: - W najbliższym czasie podejmiemy decyzję i na pewno [kontrola – red.] się odbędzie. Gość Bogdana Rymanowskiego zapowiada, że Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy zostały zachowane wszystkie przepisy, ale wyniki kontroli zależą od zebranego materiału, faktur i skali zjawiska.

Prezes NIK zapowiada: W najbliższym czasie przyjedzie z wizytą do Polski mój odpowiednik z USA

Pytany o spotkanie z ambasadorem USA, Marian Banaś komentuje, że Stany Zjednoczone są największym sojusznikiem Polski, gwarantem niepodległości, więc obowiązkiem prezesa NIK jest współpraca z jego odpowiednikiem w USA. - I w tym kierunku były prowadzone rozmowy – dodaje. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiada, że „w najbliższym czasie” do Polski przyjedzie z wizytą jego odpowiednik ze Stanów. Dopytywany o Jacka Sasina, który proponuje Marianowi Banasiowi „zejście ze ścieżki donoszenia na Polskę” do obcych państw, prezes NIK odpowiada: - Albo nieznajomość historii albo świadome wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Dodaje, że „obcy partnerzy to byli przed zaborami, a dziś mamy przyjaciela”. O czym dokładnie prezes NIK rozmawiał z ambasadorem? - Przedstawiłem sytuację naruszenia niezależności NIK jako organu konstytucyjnego i to jest moim obowiązkiem – wyjaśnia Gość Radia ZET. Pytany o kolejne słowa wicepremiera Sasina, że NIK za kadencji Banasia zależy od opozycji, Marian Banaś odpowiada, że NIK jest organem niezależnym i dodaje: - Właśnie ta niezależność powoduje, że wielu kierownikom nie podobają się nasze kontrole.

Krótka piłka: Żałuję, że oddałem całego siebie

- Kompetencje NIK są zdecydowanie za małe? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Uważam, że tak, są za małe – ocenia Marian Banaś.

- PiS próbowało mnie szantażować? – pyta prowadzący.

- … nie można w ten sposób odpowiadać na pytanie – komentuje prezes Izby.

- Mam takie materiały na rządzących, że pospadają im buty? – pyta gospodarz programu.

- Nie można w ten sposób odpowiadać. Chodzi o raporty. Tendencyjne zadawanie pytań – uważa Gość Radia ZET.

- Chętnie pomogę opozycji, by wsadzić do celi polityków PiS? – pyta Rymanowski.

- Nie współpracuję z żadnymi organami politycznymi. Inaczej sprzeniewierzyłbym się ślubowaniu, które złożyłem w Sejmie, że w sposób najbardziej staranny i obiektywny będę prowadził pracę w NIK – odpowiada Banaś.

- Żałuję, że kiedyś związałem się z PiS? – pyta dziennikarz.

- Żałuję, że oddałem całego siebie i doprowadziłem do sytuacji, że poprzez reformę, którą przeprowadziłem, rządzący otrzymali ponad 300 mld złotych, gdzie można było finansować 500+ i za to zostałem w ten sposób potraktowany, że moja rodzina i ja bardzo na tym musieliśmy cierpieć – przyznaje szef Najwyższej Izby Kontroli.

RadioZET/MA