Robert Telus: Jestem zdegustowany współpracą z UE. Działa w interesie Putina

Gość Radia ZET - Robert Telus

Oglądaj

- Są przecieki, ale to tylko przecieki. Gdyby to była decyzja merytoryczna – embargo byłoby przedłużone i to na długo – ocenia szef resortu rolnictwa. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, jak zareaguje polski rząd, jeśli KE podejmie decyzję o przedłużeniu embarga tylko o 2 miesiące, Robert Telus odpowiada: - Nie jesteśmy zadowoleni, bo to takie przedłużenie agonii tej całej sytuacji. Jego zdaniem „sytuacja jest chora”. - Zboże, które powinno jechać do Afryki – wszystko jedzie do Europy. Do Europy jedzie również zboże rosyjskie! – grzmi minister rolnictwa. Gość Radia ZET zaznacza, że „to jest narracja Putina”. Unia Europejska działa w interesie Putina? - Może nieświadomie, ale tak. Putin używa żywności z Ukrainy jako element wojny. Zamknięcie drogi czarnomorskiej to element wojny – mówi w Radiu ZET minister.

Polski rząd sobie nie radzi i nie potrafi nic wynegocjować w UE? Robert Telus odpowiada: - Gdyby nie Polska, twarde stanowisko, gdyby nie Jarosław Kaczyński i premier, którzy podjęli decyzję, za którą byliśmy atakowani, że łamiemy prawo UE, gdyby nie zbudowanie koalicji przyfrontowej, to Unia dalej pozwalałaby, żeby przerzucać zboże z Ukrainy. - To my od samego początku apelowaliśmy do UE, że musimy zbudować narzędzia, które pozwolą, by produkty z Ukrainy jechały dalej. My w końcu powiedzieliśmy „dość tego”. Interes polskich rolników jest dla nas ważniejszy – dodaje.

Pytany o szefa Agrounii, który pojechał do PE rozmawiać nt. przedłużenia embarga, minister rolnictwa odpowiada: - Podziękuję, że zawiózł chleb i dał na korytarzu pani przewodniczącej. Telus apeluje, żeby „nie robić szopek z poważnej sprawy”. - My tam od miesięcy walczymy. Walczymy w interesie polskich rolników i w interesie UE – komentuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Mamy tanią żywność

- Czy państwo powinno jeszcze bardziej pomagać rolnikom? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jasne. Tak, oczywiście! Zawsze – odpowiada Robert Telus.

- Michał Kołodziejczak nadaje się na ministra? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia minister.

- Możemy zapomnieć o taniej żywności? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Mamy tanią żywność. Naszą, polską. Tanieje żywność, a nasza polska jest coraz tańsza – komentuje Gość Radia ZET.

- Chłopi są pazerni? – pyta Rymanowski.

- Nie, no skądże. Nie bawmy się w takie rzeczy. Jeśli ktokolwiek dziś będzie mówił, że to pazerność, dotacja, rozdawnictwo, to nie rozumie bezpieczeństwa żywnościowego kraju – mówi Telus.

Afera wizowa? Minister rolnictwa zapowiada: Porozmawiam z wiceministrem Kołakowskim. Od dłuższego czasu jest na chorobowym

- Porozmawiam z ministrem Kołakowskim. Od dłuższego czasu jest na chorobowym, ze 2 tygodnie. Będę sprawdzał tę sytuację. Wszystko wskazuje na to, że przesłał tylko pismo[do MSZ – red.] – zapowiada Gość Radia ZET Robert Telus.- Nie jestem pewien w tej chwili, czy wiceminister Kołakowski jest na chorobowym czy na urlopie. Był jakiś czas na chorobowym, ale czy dziś jest na chorobowym czy na urlopie to nie wiem – dodaje w internetowej części programu. Chodzi o informacje Radia ZET i wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego, który miał lobbować u szefa MSZ ws. sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców do pracy w rolnictwie. - Mam pismo z 22.09.2022 – „Stowarzyszenie polskich szkółkarzy, reprezentujące sektor szkółkarski i ogrodniczych zwróciło się z prośbą o wsparcie pozyskiwania pracowników” – cytuje minister rolnictwa. Dodaje, że to jest właśnie pismo, które wiceminister Kołakowski wysłał do ministra Raua. - To nie jest lobbysta. Sezonowi pracownicy są w rolnictwie potrzebni. Ministerstwo Rolnictwo przesłało pismo do MSZ. Jest piękna odpowiedź MSZ, że za wydawanie wiz odpowiada konsul – mówi Gość Radia ZET. Kto z MSZ podpisał się pod tym pismem? - Piotr Wawrzyk – dodaje Robert Telus.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA