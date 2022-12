Sławomir Mentzen: Morawiecki namawia posłów PiS, by odwołali Ziobrę

To jego życzenia z okazji 5 lat rządów Mateusza Morawieckiego. Prezes partii Nowa Nadzieja przyznaje, że premier na pewno jest pracowity, ale dodaje, że jego niestety pracowitość i zapał idą zupełnie w innym kierunku. - Od dawna skupia się na PR i próbuje zrobić wszystko, by to, co robi, wyglądało ładnie w mediach – ocenia polityk. - Wszystko, czego się dotknął, to psuł. Począwszy od KPO i UE, Nowy Ład, doprowadzenie do inflacji, fatalne zarządzanie czasami z wirusem – wylicza gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany o rząd i obronę Zbigniewa Ziobry, Sławomir Mentzen odpowiada: - Nie spodziewam się, żeby był to priorytet Mateusza Morawieckiego. Dlaczego? - Morawiecki jest na wojnie z Ziobrą, chodzi po posłach PiS i namawia ich do tego, by odwołali Ziobrę – mówi Gość Radia ZET. Zaznacza, że ma na to dowody, wie to od „tzw. znajomych ze Zjednoczonej Prawicy” oraz od kolegów z Konfederacji. Nie chce jednak ujawnić nazwisk. - Politycy to tacy źli ludzie, że potrafią robić takie rzeczy – tak Sławomir Mentzen komentuje zachowanie Mateusza Morawieckiego.

„Uparli się, nie wiadomo po co”

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Konfederacja przetrwa, jego gość zapewnia, że tak. Zbuntowani Sośnierz, Kulesza i Dziambor? - Będziemy mieli dalej 9 posłów, wcześniej mieliśmy 11. Teraz ewentualnie się trochę zmniejszymy – komentuje Sławomir Mentzen. Prezes Nowej Nadziei podkreśla, że bardzo chcę tych trzech polityków na listach i bardzo namawia ich do udziału w prawyborach. - Byliby w nich faworytami, prawdopodobnie by je wygrali i dalej zostaliby posłami. Mówiłem im to wielokrotnie, koledzy Narodowcy wielokrotnie im to mówili, nasi wspólni znajomi ich namawiają. Ci się uparli, nie wiadomo po co – komentuje Gość Radia ZET. Mentzen podaje przykład Katalonii. - Załóżmy, że Katalonia wystąpiłaby z Hiszpanii, to nie byłaby z automatu członkiem UE, musiałaby przejść proces akcesyjny. Kolegom Wolnościowcom tego zabrakło – wyszli z partii Korwin, ale nie weszli do Konfederacji – mówi prezes Nowej Nadziei i podkreśla, że ci trzej politycy najpierw muszą zawalczyć.

Mentzen zapowiada, że wystartuje w wyborach prezydenckich

- Jestem bogatym człowiekiem i uważam, że nie należy płacić podatków na darmozjadów? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie odpowiem w sposób tak lub nie – odpowiada Sławomir Mentzen.

- Czesław Michniewicz powinien pozostać trenerem kadry, bo zrobił, co miał zrobić? – pyta prowadzący.

- Nie – uważa polityk.

- Raz w tygodniu rozmawiam z prezesem Korwin-Mikkem, jest moim mentorem i doradcą? – pyta gospodarz programu.

- Tak, nawet częściej – przyznaje Gość Radia ZET.

- Wystartuję w wyborach prezydenckich za 3 lata? Zastąpienie Andrzeja Dudy to moje marzenie? – pyta dziennikarz.

- Wystartuję w wyborach prezydenckich, na pewno w prawyborach – zapowiada polityk.

- Nigdy nie dopuszczę do tego, by Ziobro wszedł w sojusz z Konfederacją, bo byłby dla mnie zbyt groźnym rywalem? – pyta Rymanowski.

- Nie byłby dla mnie żadnym rywalem, ale nie zamierzam wchodzić w żadne sojusze z Ziobrą – komentuje Mentzen.

Sławomir Mentzen o obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych: To absurdalne i głupie. Powinno się powoływać 18-latków

- MON może mnie powoła na ćwiczenia. Oczywiście, że się stawię. Mam moralny obowiązek obrony ojczyzny – odpowiada Sławomir Mentzen, pytany o obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. W 2023 roku MON ma powołać do 200 tys. osób. Prezes Nowej Nadziei przyznaje jednak, że nie robi się tak strategicznej i wielkiej reformy na chwilę przed ewentualnym wybuchem wojny. - Gdybyśmy mieli przed sobą 10 lat pokoju, to wtedy można robić – dodaje polityk. Jego zdaniem to „Nowy Ład w wojskowości”. - Wzywanie na ćwiczenia trzydziestokilkulatków jest absurdalne, głupie. Ludzi wyrywa się z ich rodzin, z ich firm nie wiadomo na jaki czas i to nie ma sensu. Nie da się w miesiąc kogoś przeszkolić – komentuje Mentzen. - Jaki jest sen, żeby szkolić trzydziestokilkulatka? Jak długo podtatusiały trzydziestosześciolatek – jak ja - będzie zdolny, żeby jeszcze służyć w armii? Może 4-5 lat maksymalnie – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem Sławomira Mentzena, ddyby powoływać osiemnastolatków, to mają oni przed sobą jeszcze 20 lat służenia. - Powinno być tak, jak w Szwajcarii czy Finlandii – 4-miesięczne szkolenie między maturą, a studiami. Należy ich przeszkolić, zapłacić im dobre pieniądze i mielibyśmy kogoś, kto jest w stanie być w rezerwie przez 20 lat – mówi Gość Radia ZET. Obecny plan resortu obrony jest, zdaniem Mentzena, „na wariata”.

Sławomir Mentzen: Ziobro jest przygotowany na wyjście z rządu. Solidarna Polska oszczędza pieniądze

- Wyobrażam sobie wyjście albo wyrzucenie Ziobry z rządu. Wiem też, że on jest na to przygotowany – zdradza Gość Radia ZET Sławomir Mentzen, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jego struktury Solidarnej Polski od dawna przygotowują się do wyborów, oszczędzają pieniądze. Biorą ten scenariusz pod uwagę – dodaje prezes partii Nowa Nadzieja. Gość Bogdana Rymanowskiego uważa, że Zbigniew Ziobro to bardzo zły minister sprawiedliwości i należy go odwołać. - Wykorzystuje swoją władzę w sposób całkowicie instrumentalny, niszczy państwo, niszczy prokuraturę, sądownictwo i nie chcę mieć z nim nic wspólnego – mówi Mentzen.

„Słyszałem o ludziach z tego rządu, którzy chwalą się, że mają na mnie haka”

Gość Radia ZET był również pytany o sprawę swojego brata i zarzutów dla niego. - Cała sprawa jest absurdalna. Napisał 10 lat temu oprogramowanie, które było instalowane w kioskach internetowych i tyle zrobił. Następnie usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą – tłumaczy polityk. - Sąd powinien rozstrzygnąć czy napisanie oprogramowania, które ktoś wykorzystywał jest przestępstwem. Do sądu nigdy nie trafił żaden akt. W sprawie brata nic się nie dzieje od 2015 roku. Zdążył się ożenić, ma 3 dzieci i dalej nie wie, czy spędzi 10 lat w więzieniu – dodaje. Mentzen zaznacza, że jest ktoś, kto chce go szantażować przez sprawę brata. - Znam nazwiska. Rozmowy na najwyższym możliwym poziomie. Słyszałem o ludziach z tego rządu, którzy chwalą się, że mają na mnie haka – komentuje.

Mentzen o KPO: Nie wiem, czy jest sens korzystać. Mam wątpliwości

- Z KPO to ja nie wiem, czy jest sens korzystać. Jest obwarowany tyloma kamieniami milowymi, że mam daleko idące wątpliwości, czy opłaca się je Polsce spełniać – ocenia Sławomir Mentzen. Polityk sprzeciwia się temu, „żeby UE uzależniała wypłatę Polsce pieniędzy od tego, kto rządzi w Polsce”. - To, co robi Komisja Europejska jest wprost wymierzone w zmianę polskiego rządu. Mam jak najgorsze zdanie na temat tego rządu, ale to nasz rząd i chciałbym, by wybierali go Polacy, a nie KE – mówi Gość Radia ZET.

Kurski? „Będzie reprezentował Polskę co najmniej tak dobrze, jak Nikodem Dyzma w Banku Zbożowym”

Jacek Kurski w Banku Światowym? - Będzie reprezentował Polskę co najmniej tak dobrze, jak Nikodem Dyzma w Banku Zbożowym. Jakie ma związki z bankowością? – ocenia Sławomir Mentzen. Polityk jest prawie pewien, że były prezes TVP nie bardzo wie, na czym polega zarządzanie bankiem. – Może mówi pan tak, bo zazdrości pan mu kasy – pyta Bogdan Rymanowski. - To on mógłby mi zazdrościć kasy – odpowiada Sławomir Mentzen.

„Rząd faworyzuje Ukraińców względem Polaków”

- Nie jestem zwolennikiem rozdawania zasiłków socjalnych. Chciałbym, żeby ludzie utrzymywali się z efektów swojej własnej pracy – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem „rząd faworyzuje Ukraińców względem Polaków”. - Ostatnio znajomy mówił mi, że był na rezonansie, musiał zapłacić 700 złotych, a stojący za nim Ukrainiec zapłacił 200 złotych – opowiada Mentzen.

Premie dla piłkarzy? - Jeśli komuś się coś obiecuje, to trzeba tego dotrzymać. Skoro premier poszedł do piłkarzy przed MŚ, powiedział, że dostaną 30 mln, jeśli wyjdą z grupy, wyszli z grupy, to trzeba im te pieniądze wypłacić - uważa Gość Radia ZET.

