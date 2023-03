Gość Radia ZET dodaje również, że PO i PiS to 2 partie, które żyją przeszłością, toczą spory nieinteresujące młodych ludzi. - Młodzi ludzie nie chcą, żeby Tusk i Kaczyński układali im życie – ocenia polityk. Mentzen dodaje, że Tusk „całkowicie stracił kontakt z młodszymi ludźmi”. – Donald Tusk ma 65 lat, Jarosław Kaczyński 73 – obaj są starsi od moich rodziców. Robiący w PO za młodego i obiecującego Trzaskowski jest powyżej 50 – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Współprzewodniczący Konfederacji podaje również dane: - 75 proc. naszych wyborców ma poniżej 39 lat, w przypadku PiS jest 55 proc. wyborców jest powyżej 60 roku życia, w przypadku PO 45 proc. wyborców PO ma ponad 60 lat.

„PO od 3 dni nawala w nas faszystami”

Brunatna koszula? - Nigdy. Marcin Kierwiński [który mówił tak o Sławomirze Mentzenie w Radiu ZET – red.] nigdy nie słynął z kultury. Kłamie, manipuluje, próbuje nam przypiąć totalitarne ciągoty. Jako reprezentant partii, która domagała się, żeby niektórzy Polacy byli siłowo zwalniani z pracy, nie mogli wyjeżdżać poza granice, nie mogli się uczyć – komentuje Gość Radia ZET. - Cała PO i jej otoczenie medialne od 3 dni nawala w nas faszystami. Jeśli między kimś, a kimś jest bariera emocjonalna, to między nami, a PO czy też nami i PiS – podkreśla polityk.

Wspólne rządy Konfederacji i PiS, jak sugeruje Donald Tusk? - Jak zwykle kłamie. Nie prowadzimy żadnych rozmów z PiS, nie mamy w programie wychodzenia z UE – zaprzecza Sławomir Mentzen. - Jeśli spojrzymy na propozycje programowe, to PiS-owi jest w tym momencie najbliżej PO. Więc te 2 partie w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu stworzą rząd – mówi Gość Radia ZET. Dopytywany przez prowadzącego, o to, z kim wolałby stworzyć rząd – Platformą Obywatelską czy Prawem i Sprawiedliwości, współprzewodniczący Konfederacji komentuje: - Nie uśmiecha mi się rządzenie z żadną z tych opcji. - Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to ich wspólny rząd przeciwko nam – uważa prezes Nowej Nadziei.

- Bardzo nam zależy, żeby PO i PiS przeszły do historii, a ich liderzy poszli wreszcie na zasłużoną emeryturę – zapowiada gość Bogdana Rymanowskiego.

Mentzen chciałby wystartować w wyborach prezydenckich

- Chciałbym wystartować w wyborach na prezydenta? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – przyznaje Sławomir Mentzen.

- 500+ to szkodliwe rozdawnictwo? – pyta prowadzący.

- Tak – ocenia prezes Nowej Nadziei.

- Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę? – pyta gospodarz programu.

- Nie wiem – komentuje Gość Radia ZET.

- Braun i Korwin szkodzą Konfederacji? – pyta dziennikarz.

- Nie – uważa współprzewodniczący ugrupowania.

- Przywrócimy karę śmierci? – pyta Rymanowski.

- Nie – odpowiada Mentzen.

Sławomir Mentzen: Morawieckiemu wciskają w UE każdą ciemnotę. Gdyby chcieli mu sprzedać drogie garnki – też by to kupił

- Chcę tego, by Morawiecki nie miał więcej wpływu na negocjacje z UE, bo tego nie poprawi. Wciskają mu każdą ciemnotę, on wszystko podpisuje. Gdyby chcieli mu sprzedać drogie garnki – też by to kupił – tak Gość Radia ZET Sławomir Mentzen komentuje przegłosowany wczoraj w Unii zakaz produkcji aut spalinowych od 2035 roku. Zdaniem współprzewodniczącego Konfederacji trzeba to renegocjować i budować koalicję państw, sprzeciwiających się temu rozwiązaniu. Jego zdaniem „Europa się budzi”. - We Włoszech mamy protesty przeciwko dyrektywie wywłaszczeniowej, w Holandii mieliśmy protesty rolników, w wyborach partia zbudowana na protestach wygrała. Do tej pory regulacje UE uderzały w firmy, zwiększały koszty produkcji, zmniejszały konkurencyjność, a teraz dyrektywy uderzają w zwyczajnych ludzi. Nastroje antyunijne będą rosnąć w całej Europie – analizuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Wyjście Polski z UE? „Mogłem powiedzieć, że poglądy Tuska są takie, że znajdzie się kij na tęczowy ryj”

- Nie mamy tego w programie. Przed wyborami na pewno nie będziemy dopisywać – odpowiada Sławomir Mentzen, pytany o wyjście Polski z Unii, czym straszy Donald Tusk, pytany o Konfederację. - To nie są moje poglądy. Równie dobrze mogłem powiedzieć, że poglądy Tuska są takie, że znajdzie się kij na tęczowy ryj, bo ostatnio tak krzyczał na swoim spotkaniu – komentuje prezes Nowej Nadziei. Polityk zaznacza, że jest bardzo zadowolony z tego, że „Polacy mogą przekraczać granicę, jeśli nikt im tego nie zakazuje, mogą znajdować pracę gdzie indziej, wolny rynek, przepływ kapitału, usług jest świetny”. - Ale nie podoba nam się to, że UE zaczyna ingerować w nasze życie coraz bardziej – zaznacza współprzewodniczący Konfederacji i wylicza, że Unia: zakazuje nam posiadania samochodów, zmusza nas do wymiany dachów, wind, ogrzewania, przymusowych remontów domów. - To idzie zdecydowanie za daleko – uważa Gość Radia ZET.

Sławomir Mentzen ocenia również, że „podatek Belki” to „czyste złodziejstwo”. - Mamy inflację 18,4 proc., jeśli ktoś dostaje na lokacie 6-7 proc. to i tak jest stratny. To podatek od straty, od inflacji i trzeba go natychmiast znieść – uważa polityk. Jego zdaniem minister finansów w drodze rozporządzenia może zaniechać poboru tego podatku. - Zrobiłbym to pierwszego dnia, gdybym miał możliwość – zapowiada Gość Radia ZET.

Sławomir Mentzen: Trzeba zatrzymać transformację energetyczną. Nie jesteśmy gotowi

- Trzeba ją zatrzymać – odpowiada Gość Radia ZET Sławomir Mentzen, pytany w internetowej części programu o transformację energetyczną, klimatyczną. Zdaniem współprzewodniczącego Konfederacji nie jesteśmy gotowi, by do 2030 roku zamknąć 80 proc. polskich kopalni. - Musimy mieć węgiel do naszych elektrowni. Nawet, jeśli postawimy na OZE i elektrownie jądrowe – one będą może za 15 lat. Do tego czasu musimy mieć z czegoś prąd – podkreśla polityk.

Prezes Nowej Nadziei ocenia, że dyrektywa metanowa doprowadzi do zamknięcia 80-90 proc. naszych kopalni. - Nasza energetyka przez wiele lat będzie uzależniona od węgla, ale będziemy go importować. Śpiąca na węglu Polska będzie musiała masowo importować węgiel. To absurd – ocenia Mentzen. Zaznacza, że doprowadził do tego rząd PiS oraz UE.

„Jeśli zostali pozytywnie zweryfikowani przez rynek – wtedy powinni mieć wstęp do SSP”

Pytany o spółki Skarbu Państwa, współprzewodniczący Konfederacji ocenia, że część należy sprywatyzować. - Nie ma żadnego powodu, by państwo wydawało gazety lokalne, żeby SSP konkurowały z biznesem prywatnym – mówi Mentzen. Dodaje jednak, że bez sensu byłoby sprzedawać np. Orlen zagranicznemu biznesowi. – Spółki Skarbu Państwa są wykorzystywane jako narzędzie w walce politycznej. Trzeba z tym skończyć. Sensownym pomysłem byłoby to, żeby mogli kierować nimi tylko ludzie, którzy kiedyś doszli do tego poziomu zarządzania w prywatnym biznesie. Jeśli zostali pozytywnie zweryfikowani przez rynek – wtedy powinni mieć wstęp do spółki SP – proponuje polityk.

Pytany o 500+, Sławomir Mentzen ocenia, że program ten trzeba zlikwidować. - To moje prywatne zdanie. Konfederacja jeszcze zastanawia się nad swoim zdaniem – podkreśla współprzewodniczący ugrupowania. Jego zdaniem problem niskiej dzietności wynika z przyczyn kulturowych i dodaje, że „politycy wiele tutaj nie pomogą”.

Mentzen za handlem w niedzielę

- Obecna ustawa jest całkowicie absurdalna. Dyskryminuje niektóre formaty sklepów, wygląda, jakby była pisana pod jedną, wielką sieć handlową. Jest absolutnie do wymiany – odpowiada Gość Radia ZET, pytany o handel w niedzielę. Zdaniem Sławomira Mentzena, „jeśli ktoś chce, to powinien pracować”.

Ochrona zdrowia? - Prywatyzacja w pierwszym kroku jest niemożliwa. Aczkolwiek gdyby szpitale były prywatne – byłoby lepiej. Problemem jej system przymusowych ubezpieczeń, brak konkurencji na rynku ubezpieczeń, stymulowanie popytu, ograniczanie podaży. System ochrony zdrowia w Polsce działa dziś bardzo źle. Doprowadzili do tego politycy PiS i PO. System ochrony zdrowia w Polsce przeczy rozsądkowi i logice – komentuje Gość Radia ZET.

- Trzeba przestać wydawać pieniądze na głupoty – uważa Mentzen. - Polskie państwo potrafi stracić nawet na nakładaniu podatków. Mamy podatek tonażowy, który przez ostatnie lata przynosił ujemne wpływy i to pomimo tego, że były koszty poboru – dodaje.

„Mężczyźni są przez prawo dyskryminowani”

- My nie dzielimy ludzi na płcie. Mówię do podatników, wyborców. Kobiety płacą dokładnie takie same podatki, jak mężczyźni, mają te same problemy z prowadzeniem firmy. Nie widzę takiej dyskryminacji [kobiet – red.] – mówi prezes Nowej Nadziei. Jego zdaniem „oczywiście, że mężczyźni są przez prawo dyskryminowani, natomiast nie mają z tym problemu – mogą być dyskryminowani na rzecz kobiet”.

