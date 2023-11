Sławomir Mentzen gościem Radia ZET

Współprzewodniczący Konfederacji przyznaje również, że panowie nie zawsze podają sobie nawet ręce. - Za pierwszym razem się przywitaliśmy, a kiedy drugi raz Ziobro przechodził, to udał, że mnie nie widzi. Traktuje jak powietrze? Tak – opowiada nowy poseł. Mentzen ocenia, że „minister Sasin jest znacznie sympatyczniejszy” i dodaje: - Witamy się. - Słyszałem, że minister Ziobro się śmiertelnie na mnie obraził za zdjęcie, które umieściłem w internecie, więc podejrzewam, że sobie nie porozmawiamy – mówi Sławomir Mentzen.

„Na stadionie wyższy poziom kultury, niż w Sejmie”

Pytany o to, jak mu się podoba w Sejmie, poseł Konfederacji odpowiada, że bardziej mu się podoba np. na stadionie, na meczu piłki nożnej. - Atmosfera trochę podobna. Poziom kultury jednak wyższy jest na stadionie, niż w Sejmie. Kibice nie przeszkadzają piłkarzom grać – komentuje Gość Radia ZET. Menzten mówi również, że nie jest przyzwyczajony, „że jak jedna osoba mówi, to cała reszta się drze, tupie, wali rękoma w swoje stoliki, coś krzyczy”. - Posłowie nie potrafią chwilę wysiedzieć bez odzywania się, krzyczą na faceta czy panią z mównicy. Gorzej, niż w podstawówce – uważa nowo wybrany poseł. Jego zdaniem w Sejmie panuje „chamstwo” i „brak kultury”. - U mnie w podstawówce była większa kultura, niż w Sejmie. Ja do takiego chamstwa i braku kultury nie jestem przyzwyczajony – podkreśla i dodaje, że polski parlament deprecjonują inni posłowie, którzy „robią tam chlew”.

Mentzen o Pfizerze: Głupota, ktoś został przekupiony albo jest idiotą

Zbigniew Ziobro i Jacek Sasin przed Trybunał Stanu? - Oczywiście, że powinni stanąć. Jacek Sasin za 70 mln, które wydał na wybory, które się nie odbyły. Zbigniew Ziobro za upolitycznienie prokuratury, ręczne sterowanie. Tam powinno się powołać komisję śledczą – odpowiada współprzewodniczący Konfederacji.

Sławomir Mentzen dodaje również, że jest jeszcze jedna, ważna sprawa do wyjaśnienia. - Pfizer pozywa nas na 6 mld złotych za szczepionki na covid, których nie chcemy kupić. Skala strat będzie 100 razy większa, niż w przypadku Sasina. Tam również powinien ktoś pójść za to siedzieć – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem „ktoś musi odpowiedzieć za to, że wydaliśmy miliardy złotych za szczepionki, których nikt nie chciał przyjąć”. Polityk dodaje: - Pytanie, czy to głupota, czy ktoś został przekupiony albo ktoś jest idiotą i trzeba to ustalić.

Gość Bogdana Rymanowskiego zapowiada również, że „z największą przyjemnością” podniesie rękę za postawieniem Adama Glapińskiego przed TS.

Sławomir Mentzen: Dostałem od premiera zaproszenie. Na pewno nie pójdę na rozmowy o tworzeniu rządu

- Dostałem wczoraj od premiera takie zaproszenie [na rozmowy – red.]. Tam chyba był czwartek czy piątek wskazany. Nie ma o czym rozmawiać. Mateusz Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodny – przyznaje w Radiu ZET współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Dopytywany, czy na pewno nie pójdzie do premiera na rozmowy o tworzeniu rządu, polityk zapewnia: - Ja nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim, Ja na pewno nie pójdę. Gość Radia ZET zapowiada również, że dziś zbierze się w tej sprawie Konfederacja i zdecyduje, jak zareagować na to zaproszenie. Mentzen podkreśla: - Całą kampanię mówiłem, że idę do wyborów, by zakończyć rządy PiS, a nie żeby je przedłużać, to o czym mam rozmawiać? Gość Bogdana Rymanowskiego zapewnia jednocześnie, że Konfederacja nie prowadzi ŻADNYCH rozmów z Mateuszem Morawieckim na temat nowego rządu. - To ciekawa sprawa, bo PiS ciągle powtarza, że ma większość, szykuje się do rządzenia, ale na sali sejmowej nie widzę absolutnie żadnej większości na rzecz PiS. Nie będzie żadnego rządu Mateusza Morawieckiego – ocenia Sławomir Mentzen.

Dostęp do broni? „Wydaje mi się, że się wszyscy nie pozabijamy”

- Czy dostęp do broni w Polsce powinien być łatwiejszy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – uważa Sławomir Mentzen.

Inaczej oceniają to internauci, głosujący w sondzie na radiozet.pl. Tylko 35 proc. jest podobnego zdania, co jeden z liderów Konfederacji.

Polityk zaznacza, że Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dot. broni w całej UE, mamy najmniej broni w całej UE, a „Polacy nie są w stanie się obronić w sytuacji zagrożenia i to trzeba zmienić”. - Wydaje mi się, że się wszyscy nie pozabijamy. Wiele osób dzięki temu może obronić swoje życie – mówi Gość Radia ZET. Mentzen dodaje, że „wiele osób ginie w wypadkach samochodowych, ale nie zakazujemy przez to posiadania samochodów”.

Sławomir Mentzen o finansowaniu in vitro: Budżet nie będzie się spinał. Pieniądze lepiej przeznaczyć na psychiatrię dziecięcą i leczenie nowotworów

- Zgodnie z tą ustawą mielibyśmy wydawać min. 500 mln złotych rocznie. Polski budżet ma duże problemy, nie będzie się spinał. Są dużo ważniejsze wydatki – odpowiada współprzewodniczący Konfederacji, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o finansowanie in vitro z budżetu państwa. Sławomir Mentzen zaznacza, że „nie jest to zabieg ratujący zdrowie czy życie”. - NFZ ma dużo ważniejsze wydatki. Nie stać nas na to, żeby każdemu to fundować – zaznacza polityk. Na co przeznaczyć pieniądze, które miałyby pójść na finansowanie in vitro? - Chociażby na leczenie dzieci z nowotworami, na psychiatrię dziecięcą – proponuje Mentzen.

Co z handlem w niedzielę? Mentzen: Decydować powinny gminy

- Jak zobaczymy projekt ustawy, to się odniesiemy. Obecna ustawa ma wiele błędów i absurdów. Nie mamy ustalonego jednego zdania – komentuje współprzewodniczący Konfederacji, pytany o niedziele handlowe. - Jestem najbliżej stanowiska, że nie ja powinienem decydować. Decyzja powinna być podejmowana na poziomie gminy – mówi Gość Radia ZET.

Sławomir Mentzen o Ryszardzie Petru: Mógłby mi postawić dobre wino za to, że znalazł się w Sejmie

- Rzeczywiście, udało mi się wypromować i wprowadzić Ryszarda Petru do Sejmu. Ma bardzo wolnorynkowe poglądy, więc wierzę, że będzie z tego jeszcze wiele dobra. Bardzo cenię jego wolnorynkowe poglądy. Mógłby mi postawić dobre wino za to, że się tam znalazł – mówi współprzewodniczący Konfederacji. Mentzen przyznaje również, że wielu wyborców, którzy deklarowali głosowanie na jego partię, zagłosowało finalnie na Trzecią Drogę. - Ubytek wyborców to są głównie osoby młode, do 29 roku życia oraz kobiety, mieszkańcy wielkich miast o centrowo-liberalnych poglądach – precyzuje.

Pytany o Janusza Korwin-Mikkego, Sławomir Mentzen ocenia, że ten „ma w tym momencie tylko potencjał do tego, żeby coś zniszczyć, a nie, żeby coś stworzyć”. - Nie wróżę przyszłości jego potencjalnej partii – mówi polityk Konfederacji.

„Czyste ręce” – jawne oświadczenia majątkowe współmałżonków - czyli projekt złożony przez KO? - Kierunek mi się podoba. To skandal, że nie mamy zielonego pojęcia, jakim majątkiem dysponuje żona premiera Morawieckiego – komentuje „Gość Radia ZET”. - Detale mi się nie podobają – choćby bardzo krótki czas na złożenia oświadczenia. 7 dni od wejścia w życie ustawy to bardzo krótko – ocenia polityk. Mentzen podkreśla, że popiera jawność i transparentność w życiu publicznym.

„Powinien bardziej się ustawą zainteresować. To był błąd”

- Co to za geniusz Konfederacji stworzył projekt ustawy o kwocie wolnej, który okazał się wielką wpadką? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Aż tak krytycznie bym tego nie ocenił. Jeśli ktoś zawodowo nie zajmuje się podatkami, to ma prawo do zrobienia takiego błędu. Bardzo ważne, że go skorygowaliśmy – odpowiada Sławomir Mentzen i dodaje, że nie zajmuje się legislacją w partii. - Podejrzewam, że Donald Tusk również nie tworzy samodzielnie ustaw – zaznacza. Jak to było z projektem? - Sytuacja była taka, że kolegom strasznie się spieszyło, żeby projekt jak najszybciej złożyć. Został złożony z błędem. Potem ekspresowo poprawiony. Istotne jest to, jak będzie głosowany w Sejmie. Mówimy „sprawdzam”. Mamy nadzieję, że Tusk wywiąże się z obietnic – opowiada Sławomir Mentzen. - Wiem, że mówienie, że nie miałem tego w rękach brzmi niewiarygodnie, ale wolę mówić niewiarygodną prawdę, niż wciskać ludziom wiarygodne kłamstwa. Powinienem się bardziej tą ustawą zainteresować. To był błąd – przyznaje polityk.

Pytany o nowego prezydenta Argentyny, Sławomir Mentzen komentuje, że śledzi go od kilkunastu miesięcy. - Pod wieloma względami wzorowałem się. Niektóre moje filmy na TikToku były inspirowane. Zastanawiałem się nad tym [nad piłą mechaniczną – red.], ale uznałem, że to już przegięcie – mówi polityk. Które z jego pomysłów można wprowadzić w Polsce? - Prywatyzacja wielu SSP, obniżenie podatków, ograniczenie świadczeń socjalnych. Będziemy bardzo dokładnie przypatrywali się temu, co dzieje się w Argentynie – komentuje współprzewodniczący Konfederacji.

Mentzen: Chciałbym pracować do śmierci. Na emeryturze umarłbym z nudów

- Jeśli zdrowie mi pozwoli, to mam przed sobą jeszcze dobre 40 lat pracy. Ja się do niczego nie spieszę. Chciałbym pracować do śmierci, bo jeśli miałbym nic nie robić na emeryturze, to umarłbym z nudów, więc wolę jeszcze trochę pożyć – mówi Gość Radia ZET.

„Uwielbiam grillować. Mamy nadzieję, że uda się trochę pogrillować Tuska”

- Szymon Hołownia już kilka razy pokazał, że nie będzie wygodnym marszałkiem Sejmu dla Tuska, co zupełnie rozumiem. Gra już pod wybory prezydenckie i nie może robić tam za pomocnika Donalda Tuska, bo uniemożliwi mu to uzyskanie dobrego wyniku – ocenia nowy poseł. Mentzen ma nadzieję, że w Sejmie uda się wprowadzić przepisy dot. tego, że posłowie będą mogli zadawać premierowi pytania. - Mamy nadzieję, że uda się Tuska trochę pogrillowac. Bardzo lubię grillować. Uwielbiam grillować – mówi polityk Konfederacji.

