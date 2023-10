Wiceszefowa PO zapowiada skrócenie kadencji prezesa NBP. Leszczyna: Opowiada bzdury

Gość Radia ZET - Izabela Leszczyna

Niższa inflacja i obniżka stóp procentowych to sukces prezesa NBP? - To jest jak z kozą. Jak ktoś ma ciasno w domu i wprowadzi mu pan kozę na jakiś czas, a potem wyprowadzi, to ten człowiek myśli, że ma lepiej. Nie ma lepiej. A w przypadku inflacji ma jeszcze gorzej – uważa Gość Radia ZET. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej zaznacza, że „ponad 8 proc. inflacji we wrześniu oznacza., że do cen z ubiegłego roku z września, które były o 17 proc. wyższe, niż rok wcześniej, dokładamy 8 proc.”. – A to znaczy, że ceny w Polsce wciąż rosną bardzo szybko – podkreśla Izabela Leszczyna w rozmowie z Bogdanem Rymanowski. Zdaniem byłej wiceminister finansów, „cena benzyny jest niższa, niż być powinna”. - Ekonomiści wyliczyli, że gdyby Obajtek nie manipulował ceną benzyny, by PiS wygrał wybory, to inflacja byłaby o 1,5 pkt proc. wyższa – przytacza Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Jak wygra PO, to benzyna będzie dużo tańsza

- Czy posłowie zarabiają za dużo? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Chciałoby się powiedzieć, że zależy którzy. Ci, którzy naprawdę pracują – nie, a ci, którzy się lenią – tak. Ogół posłów? Wszyscy w Polsce zarabiają za mało, więc posłowie nie zarabiają za dużo – odpowiada Izabela Leszczyna. Podobnego zdania są internauci. Aż 83 proc. uważa, że posłowie zarabiają za dużo, a tylko 17 proc. się z tym nie zgadza. - W Polsce, w której mamy prawdziwą inflację dwucyfrową, ludzie mają emerytury 1580 złotych, poseł, który zarabia 12 tys. zarabia za dużo. Natomiast to, że ludzie mają tak niskie emerytury jest winą rządu. Więc na pytanie czy zarabiają posłowie za dużo – tak, za dużo – dodaje wiceszefowa PO.

- Za taką politykę, jaką PiS zafundował nam – w ogóle nie należy się nikomu wynagrodzenie. W normalnym kraju politycy to ludzie, którzy ustalamy zasady, w jakich żyjemy. Ich decyzje wpływają na to, czy mamy dobrobyt i inwestycje – dodaje Leszczyna.

- Jak wygra PO, benzyna będzie dużo tańsza? – pyta prowadzący.

- Tak – zapowiada polityk Platformy.

- Aby ratować Polskę przed PiS – dogadamy się z Konfederacją? – pyta gospodarz programu.

- Nie – zapewnia Gość Radia ZET.

- Skrócimy kadencję prezesowi Glapińskiego? – pyta Rymanowski.

- Tak. Przez Trybunał Stanu. Lege artis – mówi Leszczyna.

Izabela Leszczyna o debacie: Kaczyński panicznie boi się Tuska i lekceważy Polaków. Dyskutowanie z Morawieckim jest średnio poważne

- Przełom jest już. Mamy decyzję prezesa PiS, który wyraźnie powiedział: boję się premiera Tuska jak ognia i nigdy już nie stanę z nim do debaty, bo bym przegrał. Prezes PiS panicznie boi się Tuska i lekceważy Polaków – odpowiada Gość Radia ZET Izabela Leszczyna, pytana o przedwyborczą debatę w TVP, na której nie pojawi się Jarosław Kaczyński, a pojawi się Donald Tusk. Zdaniem wiceprzewodniczącej PO, 70 proc. obywateli oczekuje, że 2 liderów największych partii zmierzy się w debacie. Przewodniczący PO zmierzy się z premierem? - Mateusz Morawiecki jest kłamcą i dyskutowanie z nim jest średnio poważne – ocenia Leszczyna. Jej zdaniem prezes PiS nie ma pomysłu na Polskę i lekceważy lekceważy miliony ludzi, którzy chcą zagłosować na KO. - Na spotkania otwarte Donalda Tuska przychodzą dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi, milion serc w Warszawie 1.października. Przychodzą, bo Donald Tusk potrafi z nimi rozmawiać, szanuje ich, ceni, jest otwarty, odpowiada na pytania, nie ściemnia – dodaje Gość Radia ZET.

Izabela Leszczyna uważa, że jedyne, na czym koncentrują się Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki to obrażanie Donalda Tuska. - Ostatnia konwencja PiS była żenująca. Wynająć cały Spodek, by cały czas opowiadać o Donaldzie Tusku brednie i kłamstwa to jest coś niesamowitego – absolutny upadek PiS – mówi wiceszefowa PO.

Wiceszefowa PO za zakazem hodowli zwierząt na futra. Izabela Leszczyna: Nie możemy w XXI wieku, w centrum Europy obdzierać zwierząt ze skóry żywcem

- Na pewno stanę po stronie dobra zwierząt, ale z poszanowaniem prawa własności, trwałości biznesu, konkretnych odszkodowań. Nie wyobrażam sobie, żeby Polska hodowała np. zwierzęta futerkowe w klatkach. Nie wyobrażam sobie, by długo mogła taka sytuacja potrwać – mówi Izabela Leszczyna, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zakaz hodowli zwierząt na futerka? - Absolutnie tak. Ale z rekompensatą. Nie możemy w XXI wieku w centrum Europy obdzierać zwierząt ze skóry żywcem. Z panem Michałem Kołodziejczakiem się dogadam – komentuje wiceszefowa Platformy Obywatelskiej. Pytana przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy koledzy z PSL się zgodzą, jeśli opozycja stworzy wspólny rząd, posłanka PO odpowiada: - Naprawdę PSL też się zmienia, polska wieś się zmienia.

Dopytywana przez prowadzącego o to, w jaki sposób Koalicja Obywatelska obniży ceny paliw na stacjach, Izabela Leszczyna odpowiada: - Natychmiast zdejmiemy pisowską blokadę z KPO, a to są inwestycje, wzmocnienie złotego, niezależne sądy czyli napływ inwestycji. Dodaje, że „Orlen nie musi łupić Polaków i może w tak trudnym czasie zejść z marży”.

Dlaczego Adam Glapiński zasługuje na Trybunał Stanu, co zapowiada wiceszefowa PO w pierwszej części programu? - Postawimy prezesa Glapińskiego przed TS, ponieważ sprzeniewierzył się polskiej konstytucji, racji stanu i ustawie o NBP, która mówi wprost, że celem i misją NBP jest dbałość o wartość polskiej waluty i ceny – tłumaczy Gość Radia ZET.

Leszczyna zapowiada: Wszędzie zrobimy audyt, zrobimy „sprawdzam” i robimy nowe otwarcie

- Musimy przejrzeć wszystkie umowy PiS. Każdy nowy rząd musi przejrzeć umowy. To nie znaczy, że wszystkie wyrzucimy do kosza – odpowiada wiceprzewodnicząca Platformy, pytana o to, czy KO wycofa się z umowy dot. budowy elektrowni atomowej. Izabela Leszczyna zapowiada: - Wszędzie zrobimy audyt, zrobimy „sprawdzam” i robimy nowe otwarcie. Polityk przypomina, że „to PO zrobiła pierwsze analizy lokalizacyjne, geologiczne, hydrologiczne, środowiskowe dla elektrowni atomowej w okolicach Lubiatowa”. - PiS pogrzebał to na 6 lat. Brali te pensje w tej spółce, nie robili nic. Dopiero jak wybuchał wojna, to pobiegli do Amerykanów – komentuje Gość Radia ZET.

„Będziemy zmieniać strategię klimatyczną”

Izabela Leszczyna zapowiada również: - Strategię klimatyczną będziemy zmieniać i kształtować, dostosowywać do naszych możliwości, ale na pewno nie w taki sposób, że zostaniemy z tym naszym nieszczęsnym węglem na kolejne lata.

Wiceszefowa PO: Szefowa Morawieckiego pani Meloni powiedziała „dość tego”. Dziś PiS biega i wrzeszczy

- Premier okłamał wczoraj Polskę, machając szablą, że jedzie postawić weto, kiedy UE ten pakt [migracyjny – red.] negocjowała od wielu lat… Kto powiedział, że trzeba wreszcie podjąć decyzję? Pani Meloni. Używając obrzydliwego, pisowskiego języka: Szefowa Morawieckiego [Meloni – red.] powiedziała „dość tego, nie radzę sobie z uchodźcami, musicie przyjąć pakt migracyjny” – mówi Gość Radia ZET. Wiceprzewodnicząca Platformy dodaje, że „to Lech Kaczyński zgodził się na to, że będzie weta, że będzie większościowe głosowanie”. - Dziś PiS biega, wrzeszczy i szuka winnych oprócz siebie – komentuje Izabela Leszczyna.

Leszczyna zapowiada: Siądziemy do stołu z Niemcami i Francuzami, jak równy z równym

Polityk PO uważa, że „silny, mądry rząd – nie rząd nieudaczników+ - potrafi negocjować z KE tak, żeby zadbać o polskie interesy, lepiej, niż PiS”. Jak opozycja, po przejęciu władzy zamierza odbudować pozycję Polski? - Siadamy przy stole, rozmawiamy jak równy z równym z Niemcami i Francuzami. Dyktujemy swoje warunki i do bólu szukamy kompromisu – zapowiada wiceszefowa Platformy. Jej zdaniem w tym momencie Polska jest największym krajem, który nie ma nic w UE do powiedzenia.

RadioZET/MA